Von Nico Stino

Ein Mann mit Suizidgefährdung wird in eine psychiatrische Klinik im Thurgau eingewiesen. Statt Schutz findet er dort den Tod. Seine Witwe will wissen, was geschehen ist – ob die Klinik ihre Sorgfaltspflicht verletzt hat. Sie verlangt Einsicht in die Akten, notfalls über den Hausarzt. Das Bundesgericht sagt Nein. Nicht einmal der Hausarzt, selbst an die ärztliche Schweigepflicht gebunden, darf die Klinikunterlagen einsehen und der Witwe vermitteln, was sie wissen muss.

Damit bleibt der Frau nur der Weg ins Ungewisse: eine Klage oder Strafanzeige, ohne zu wissen, ob ihr Verdacht überhaupt begründet ist. Die Kosten und das Risiko eines solchen Schritts machen ihn für die meisten Betroffenen praktisch unbegehbar. Das Urteil schützt damit im Ergebnis nicht das Vertrauen zwischen Arzt und Patient, sondern die Institution vor Rechenschaft.

Ein Prinzip, das sich gegen den Menschen wendet

Das Patientengeheimnis hat einen legitimen Kern: Niemand soll fürchten müssen, dass private medizinische Details nach dem Tod öffentlich werden. Doch die Rechtsprechung des Bundesgerichts unterscheidet nicht zwischen sensiblen Informationen und solchen, die für Angehörige über den Tod hinaus schlicht notwendig sind – etwa ob ein Behandlungsfehler vorlag. Der Gerichtskorrespondentin Sibilla Bondolfi ist in ihrer Analyse für SRF zuzustimmen, wenn sie festhält, dass es doch eine Rolle spielen sollte, welche Informationen herausgegeben werden, und dass Angehörige etwa über eine fehlerhafte Bluttransfusion informiert werden dürften. srf Genau diese Differenzierung verweigert das Gericht – mit der Begründung, man könne dem Hausarzt nicht zutrauen, selbst zu entscheiden, was er weitergibt. Ein bemerkenswertes Misstrauen gegenüber einem Berufsstand, der täglich selbst der Schweigepflicht unterliegt.

Ein Generationenkonflikt mit Nebengeräuschen

Bemerkenswert ist auch, wie das Urteil zustande kam. Es war keine einhellige Meinung der Kammer, sondern das Ergebnis eines Grabenkampfs zwischen einer älteren und einer jüngeren Richtergeneration. Die ältere Fraktion, angeführt vom dienstältesten Richter, setzte sich mit Verweis auf die bisherige Rechtsprechung durch – ausgerechnet jener Richter, gegen den laut Bericht derzeit wegen einer regelwidrigen Liebesbeziehung mit einer Kollegin ermittelt wird. Die jüngere Richterschaft, die für eine lebensnähere Auslegung plädierte, blieb in der Minderheit.

Ein baldiger Generationenwechsel, der die Rechtsprechung modernisieren könnte, ist nicht in Sicht: Der Senior will bis 68 im Amt bleiben, während seine jüngere Kritikerin das Gericht möglicherweise bald in Richtung Strassburg verlässt.

Einordnung

Der Fall zeigt exemplarisch ein Muster, das die Schweizer Institutionenlandschaft prägt: Formale Prinzipien werden so rigide ausgelegt, dass sie ihren eigentlichen Schutzzweck verfehlen und stattdessen jene schützen, die eigentlich zur Rechenschaft gezogen werden sollten – hier eine Klinik, deren Behandlung eines suizidgefährdeten Patienten tödlich endete. Für Betroffene bedeutet das: kein Zugang zu Informationen, keine reale Möglichkeit, Verantwortung einzufordern, und eine Gerichtsbarkeit, die sich selbst als über den gesunden Menschenverstand gestellt begreift.