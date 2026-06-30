Die Schweiz und die USA pflegen seit November 2025 ein Ritual, das immer groteskere Züge annimmt: Auf eine rechtlich unverbindliche Absichtserklärung folgt eine weitere rechtlich unverbindliche Absichtserklärung – und der Bundesrat verkauft das Ganze als diplomatischen Fortschritt.

Parmelins zweite Reise ohne Ergebnis

In der Nacht auf Dienstag publizierte der Bundesrat eine neue Absichtserklärung, weil die im November 2025 gemeinsam mit Washington geschlossene Vereinbarung zur Stabilisierung der Handelsbeziehungen ausläuft. Bundespräsident und Wirtschaftsminister Guy Parmelin überbrachte das Dokument am Montag persönlich in Washington – nach eigenem Bekunden eine bislang erfolglose Reise. Bezeichnend ist der letzte Satz des neuen Papiers: Es begründe oder berühre keine Rechte oder Pflichten nach Völkerrecht. Das gilt im Übrigen auch für die ursprüngliche Erklärung vom November, die ebenso unverbindlich war und ist.

Handelsbilanz: Verschiebung ohne Beleg

Offizielle Schweizer Stellen behaupten bei jeder Gelegenheit, der Handelsbilanzüberschuss zugunsten der USA habe sich verschoben – ohne die zugrundeliegenden Zahlen offenzulegen. Tatsächlich dürfte allenfalls eine Verlagerung im Goldhandel dafür sorgen, dass die USA wertmässig mehr in die Schweiz exportieren als umgekehrt. Dass aber 9 Millionen Schweizerinnen und Schweizer mehr von amerikanischen Gütern – Microsoft-Lizenzen, Erdnussbutter, Früchte – nachfragen sollen als 330 Millionen Amerikaner von Schweizer Produkten wie Lindt-Schokolade, Nespresso-Kapseln oder Tissot-Uhren, widerspricht jeder ökonomischen Logik.

MSC und der Panamakanal als „Investition”

Auch bei den versprochenen Schweizer Investitionen in den USA herrscht Unklarheit. Parmelin behauptete am Swissmem-Industrietag in Basel, die rund 200 Milliarden Dollar zugesagter Investitionen seien bereits übertroffen worden – konkrete Zahlen blieb er schuldig. Bezeichnend: Selbst die Beteiligung der Genfer Reederei MSC am Panamakanal wird offenbar als „Schweizer Investition” in den USA verbucht. Die Vermutung liegt nahe, dass Bundesbern schlicht darauf setzt, dass Donald Trump angesichts des Iran-Kriegs und der bevorstehenden Midterms keine Zeit für Details hat.

Taiwans Lehre: Unersetzlichkeit statt Unterwerfung

Die einzig tragfähige Strategie gegenüber Grossmächten zeigt Taiwan vor: Durch die Unverzichtbarkeit der Chipproduktion hat sich die Insel eine Art industrielle Lebensversicherung gegenüber China und den USA geschaffen. Mit Absichtserklärungen über Absichtserklärungen und mangelnder Transparenz erreicht Bundesbern das Gegenteil. Dabei verdeutlicht ein Fakt die tatsächliche Bedeutung Schweizer Zulieferungen: Ohne Schweizer Komponenten würde kein Boeing-Flugzeug abheben.

Vier Prozent Betroffenheit – und mediale Übertreibung

Laut Schweizerischer Nationalbank waren von den bisherigen US-Strafzöllen lediglich vier Prozent der Schweizer Exporte betroffen. Die mediale Dramatisierung eines drohenden wirtschaftlichen Untergangs der Schweiz half damit vor allem einem: Donald Trump, dessen Verhandlungsposition durch den Hype zusätzlich gestärkt wurde.

Rüstungsdeals als Druckmittel

Während die Schweiz beim Kampfjet F-35 und beim Patriot-Luftverteidigungssystem nach Alternativen sucht, nahm sie gleichzeitig die Vorauszahlungen für US-Rüstungsgüter wieder auf – obschon die zugrundeliegenden Geschäfte weiterhin offen sind. Dieses Muster aus Zugeständnissen ohne Gegenleistung signalisiert Washington vor allem eines: Es lässt sich noch mehr herausholen.

Einordnung

Absichtserklärungen, die sich selbst in ihrem Schlusssatz für unverbindlich erklären, sind kein diplomatisches Instrument, sondern ein Eingeständnis der Schwäche. Solange Bundesbern Transparenz über tatsächliche Investitionsflüsse und Handelszahlen verweigert, bleibt der Verdacht bestehen, dass die Schweiz mit Symbolpolitik über die eigene Verhandlungsposition hinwegtäuschen will – während die USA längst wissen, dass am Ende immer noch etwas mehr zu holen ist.

Nico Stino