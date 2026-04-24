Während Thailand seinen Bürgerinnen und Bürgern eine steuerfreie Untergrenze gönnt, drückt Bern dem Mittelstand weiter die Daumen auf die Schläfen. Ein Vorschlag mit tropischem Einschlag.

Stellen wir uns kurz vor, der Schweizer Bundesrat würde nach Bangkok fliegen – nicht zum Entspannen (obwohl das dem einen oder der anderen sicher nicht schaden würde), sondern um sich das dortige Steuersystem anzuschauen. Was er dort vorfinden würde, könnte ihm leicht schwindelig werden: Vernunft, Verhältnismässigkeit und – Achtung – eine steuerfreie Untergrenze.

Aber von vorne.

Die Gesamteinnahmen des Bundes stiegen 2025 um 4,3 Milliarden Franken – das entspricht einem Wachstum von 5,8 Prozent – auf satte 87,8 Milliarden Franken. ￼ 87,8 Milliarden. Mit einem B wie Bundesbär. Die direkte Bundessteuer legte dabei um 7,7 Prozent zu, und auch die Mehrwertsteuer wuchs auf 27,6 Milliarden Franken. ￼ Die Kassen sind also voll. Prall. Zum Bersten.

Und was sagt Bern dazu? Es muss gespart werden. Natürlich.

«Die Schweiz hat kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem», verkündete Finanzministerin Karin Keller-Sutter zu Beginn einer Medienkonferenz. ￼ Ein klassischer Satz, den man sich merken sollte. Er bedeutet übersetzt: Wir haben zu viel Geld, aber wir werden es trotzdem falsch ausgeben, also müssen wir bei euch kürzen. Logik vom Feinsten.

Das Thailand-Modell: Steuerfreiheit für die Kleinen

Während die Bundesbären also grübeln, wie sie ihre Rekordeinnahmen rechtfertigen, haben die Thais die Sache anders gelöst. Wer in Thailand weniger als 150’000 Baht im Jahr verdient, zahlt schlicht keine Einkommenssteuer – er muss zwar eine Steuererklärung einreichen, aber keinen Rappen abliefern. ￼ Das entspricht heute rund 3’800 bis 4’000 Schweizer Franken – zugegeben, das sind schweizerische Lohnverhältnisse für etwa anderthalb Wochen. Aber das Prinzip dahinter ist das Entscheidende.

Das thailändische Einkommenssteuersystem sieht dann stufenweise vor: Null bis 150’000 Baht steuerfrei, danach 5 Prozent bis 300’000 Baht, 10 Prozent bis 500’000, 15 Prozent bis 750’000, 20 Prozent bis eine Million, 25 Prozent bis zwei Millionen, 30 Prozent bis vier Millionen Baht, und erst oberhalb von vier Millionen Baht greift der Spitzensteuersatz von 35 Prozent. ￼

Das ist progressiv, sozial ausgewogen und – jetzt kommt’s – auch noch verständlich. Eine echte Kuriosität.

Was wäre, wenn die Schweiz das adaptieren würde?

Natürlich lassen sich Steuersysteme nicht eins zu eins übertragen. Die Schweiz hat Kantone, die Kantone haben Gemeinden, die Gemeinden haben Steuerfüsse, die Steuerfüsse haben Ausnahmen, und die Ausnahmen haben Ausnahmen. Das ist alles sehr helvetisch und sehr kompliziert, und das ist auch gut so, denn es beschäftigt Tausende Steuerberater, Treuhänder und Verwaltungsangestellte, die sonst nichts zu tun hätten.

Dennoch: Das Grundprinzip einer echten Freigrenze auf Bundesebene wäre diskutierenswert. Wer in der Schweiz wenig verdient, zahlt heute schon wenig direkte Bundessteuer – die direkte Bundessteuer auf natürlichen Personen beginnt bekanntlich erst ab einem steuerbaren Einkommen von 17’800 Franken (Ledige). Aber die Kantons- und Gemeindesteuern schlagen für den Mittelstand mit deutlich mehr zu Buche, und von einer echten steuerfreien Untergrenze mit gleichzeitiger Kappung nach oben – à la Bangkok – ist die Schweiz weit entfernt.

Stattdessen: Der Ertrag aus der Steuer auf dem Einkommen natürlicher Personen nahm 2025 um 0,5 Milliarden zu. ￼ Die Menschen zahlen also mehr. Nicht weil sie reicher geworden wären, sondern weil der Staat mehr kassiert.

Das strukturelle Paradox

Das eigentliche Meisterstück des Bundesrats ist folgendes: Das befürchtete Defizit von 2,6 Milliarden Franken hat sich in Luft aufgelöst – der Bund gab 2024 rund 80 Millionen mehr aus, als er einnahm. ￼ Kein Milliardendefizit. Stabiler Haushalt. Rekordeinnahmen. Und trotzdem hält die Finanzministerin eisern an ihrem Sparpaket fest, denn: Man müsse vorausdenken. Man dürfe sich nicht beirren lassen. Die dunklen Wolken hätten sich nicht verzogen.

In Thailand würde man dazu sagen: Mai pen rai – macht nichts, halb so wild. Und dann würde man dem Mittelstand ein bisschen was schenken.

In Bern sagt man: Das strukturelle Defizit kommt noch. Irgendwann. Vermutlich. Also sparen wir jetzt schon mal vorsorglich – und die Einnahmen behalten wir trotzdem.

Fazit: Lernt von Bangkok

Der Vorschlag ist so einfach, dass er in Bern vermutlich sofort abgelehnt wird: Eine echte, spürbare steuerliche Entlastung des unteren und mittleren Einkommensbereichs. Eine Freigrenze, die diesen Namen verdient. Ein Spitzensteuersatz, der erst dann greift, wenn wirklich jemand viel verdient.

Thailand macht es vor – mit einer Volkswirtschaft, die einen Bruchteil des Schweizer BIPs aufweist, aber offensichtlich mehr Gespür für steuerliche Verhältnismässigkeit hat.

Oder um es auf Schweizerdeutsch zu sagen: Bevor d’Bundesbären das Geld verblöded – gebed öppis zrugg.

© Swissvox / Nico Stino