Die EU will die Regeln für arbeitslose Grenzgänger neu schreiben – und das dürfte die Schweiz bis zu einer Milliarde Franken pro Jahr kosten.

Die Schweizer Arbeitslosenversicherung schwimmt im Geld. Rund sieben Milliarden Franken hat die ALV auf der hohen Kante – ein Polster, das eigentlich längst an Arbeitnehmer und Arbeitgeber zurückgegeben werden sollte. Stattdessen wird der Topf politisch verwaltet, durch ständig verlängerte Kurzarbeitsprogramme und bürokratischen Leerlauf.

Nun hat auch die Europäische Union den prall gefüllten Schweizer Spartopf entdeckt.

Grenzgänger: Das komfortable Modell

Derzeit arbeiten rund 410’000 Grenzgänger in der Schweiz – Menschen, die im grenznahen Ausland wohnen und täglich oder mehrmals wöchentlich zur Arbeit pendeln. Viele von ihnen kommen seit der Pandemie aus Frankreich; daneben sind Deutschland, Italien und Österreich wichtige Herkunftsländer.

Das Modell hat für die Schweiz bisher etwas Bestechendes: Grenzgänger leisten ihren wirtschaftlichen Beitrag, belasten den Wohnungsmarkt nicht, und ihre Ausbildung hat die Schweiz keinen Rappen gekostet. Werden sie arbeitslos, ist ihr Wohnsitzland zuständig – die Schweiz erstattet lediglich drei bis fünf Monate lang Leistungen an die ausländischen Arbeitslosenversicherungen.

Bisher belief sich dieser Aufwand auf rund 300 Millionen Franken jährlich – gemessen am volkswirtschaftlichen Nutzen der Grenzgänger ein überschaubarer Betrag.

Brüssel dreht das System um

Das soll sich nun grundlegend ändern. Die EU will, dass künftig nicht mehr das Wohnsitzland, sondern das Beschäftigungsland die Arbeitslosengelder ausrichtet. Das bedeutet: Schweizer Taggelder für arbeitslose Grenzgänger, bemessen am tatsächlichen letzten Lohn, ohne die Deckelungen, die in Deutschland oder anderswo gelten.

Am 29. April 2026 stimmte der Ausschuss der Ständigen Vertreter beim Rat der EU der vorläufigen Einigung zu. Die Vorlage geht nun ans Europäische Parlament.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) schätzt den Mehraufwand auf 600 bis 900 Millionen Franken pro Jahr – mit erheblicher Unsicherheit nach oben, da Erfahrungswerte mit arbeitslosen Grenzgängern in der Schweiz kaum vorhanden sind. Hinzu käme der administrative Mehraufwand der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV), die neu auch die Stellensuchnachweise ausländischer Wohnortinhaber prüfen müssten.

Gerechter – aber teurer

Experten bezeichnen die Neuregelung als systemisch gerechter: Wer von der Arbeitskraft profitiert, soll auch für das Risiko aufkommen. Das leuchtet als Prinzip ein. Für die Schweiz jedoch ist die Ausgangslage besonders heikel, weil das Schweizer Lohnniveau – und damit die Taggelder – substanziell über dem EU-Durchschnitt liegt. Was in Deutschland ein kalkulierbarer Beitrag wäre, wird für die Schweiz zur ernsthaften Belastung.

Damit verliert das bisherige Grenzgängermodell einen Teil seines komparativen Vorteils. Die Schweiz hat Arbeitskräfte gewissermassen auf Mietbasis bezogen – ohne Ausbildungskosten, ohne Infrastrukturbelastung, mit minimierten Sozialkosten im Falle der Arbeitslosigkeit. Diese Kalkulation stimmt bei einer Zusatzbelastung von bis zu einer Milliarde Franken jährlich nicht mehr so einfach.

Reserven mit Verfallsdatum

Ob das Grenzgängermodell unter den neuen Bedingungen volkswirtschaftlich noch deutlich vorteilhaft bleibt, müsste die Schweizer Wirtschaftsforschung eigentlich berechnen. Dass das bisher kaum jemand öffentlich gefordert hat, sagt einiges über die politische Bequemlichkeit aus, mit der das Thema behandelt wurde.

Die sieben Milliarden in der ALV-Kasse jedenfalls werden nicht ewig Puffer spielen können – weder gegen Brüsseler Ansprüche noch gegen innenpolitische Begehrlichkeiten. Irgendwann stellt sich die Frage, für wen diese Reserve eigentlich angelegt wurde.

Quellen: Seco, Rat der EU