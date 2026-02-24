Die Zeit nach der Pandemie hat eine Gesellschaft hinterlassen, deren Risse tief durch das private und öffentliche Gefüge verlaufen. Familienfeste wurden zu Schauplätzen ideologischer Kämpfe, Freundschaften zerbrachen an der Frage des Gehorsams. Inmitten dieser Trümmerlandschaft keimte Hoffnung auf, als der SRF-Reporter Donat Hofer einen Dokumentarfilm ankündigte, der explizit das „Brückenbauen“ und „Begegnungen auf Augenhöhe“ versprach. Es war die Aussicht auf eine längst überfällige Katharsis, eine Chance für die Medien, das verletzte Vertrauen durch ehrliches Zuhören zurückzugewinnen.

Doch die Realität des finalen Produkts – ausgestrahlt unter dem reißerischen Titel „Im Sog der Verschwörungstheorien“ – glich einem medialen Offenbarungseid. Statt Versöhnung zu stiften, lieferte der Beitrag eine Blaupause für das, was in der Kommunikationswissenschaft als „Othering“ bezeichnet wird: Die Ausgrenzung und Abwertung einer Gruppe, um die eigene Normalität zu stabilisieren. Wie kann gesellschaftliche Heilung gelingen, wenn die vierte Gewalt ihre Rolle als Brückenbauer zugunsten einer stigmatisierenden Erzählung aufgibt?

Die Falle des „Framings“: Wenn Pathologisierung den Dialog ersetzt

Ein zentrales Element dieser medialen Strategie ist das „Framing“. Den Protagonisten – wie Roman und Christian vom Verein „Graswurzle“ – wurde ein respektvoller Austausch suggeriert. Im Resultat jedoch wurden sie in einen diagnostischen Rahmen gepresst. Besonders perfide zeigte sich dies im Thumbnail der Sendung: Mit der Schlagzeile „Man will uns vergiften“ bediente man sich klassischer psychiatrischer Tropen, die an paranoide Schizophrenie erinnern.

Dies ist kein journalistisches Versehen, sondern eine Form der Pathologisierung als Kontrollinstrument. Wer als „medizinischer Problemfall“ markiert wird, dessen politische und ethische Argumente müssen nicht mehr inhaltlich geprüft werden. Es findet eine Entmenschlichung statt, die jede Debatte im Keim erstickt. Wie einer der Beteiligten im Nachgang treffend analysierte, zeigt sich hier eine fatale Diskrepanz: „...dass da ganz offensichtlich Intention und Resultat nicht zusammenstimmen.“ Wenn Medienvertreter Mitbürger als „Spinner“ markieren, verlassen sie den Boden des demokratischen Diskurses und zementieren stattdessen die Fronten.

Zwei Welten: Krisenmodus versus Beziehungsmodus

Die Analyse des Falls offenbart eine tiefe psychologische Kluft. Prisca Würgler beschreibt einen Zustand der Gleichzeitigkeit zweier völlig verschiedener Realitäten. Auf der einen Seite steht der „Krisenmodus“: Ein durch den permanenten Konsum von Massenmedien befeuertes Weltbild, in dem tägliche Fallzahlen, Ticker und Schreckensszenarien eine existenzielle Bedrohung suggerierten. Hier wurde die Maske zur Identitätsfrage und das Zertifikat zur moralischen Eintrittskarte.

Dem gegenüber steht das, was man als „Beziehungsmodus“ bezeichnen könnte. Menschen, die sich bewusst von der medialen Dauerbeschallung abwandten, erlebten eine völlig andere Normalität. Bei Treffen von „Graswurzle“ standen Begegnung, gemeinsames Atmen und Tanzen im Vordergrund – ohne dass die heraufbeschworene medizinische Katastrophe im direkten Umfeld eintrat. Diese Diskrepanz zwischen wahrgenommener und objektiver Realität erklärt, warum viele heute aneinander vorbeireden. Während die einen in einem medial erzeugten Trauma verharren, haben die anderen durch Selbstermächtigung und Vernetzung eine neue Form der Gemeinschaft gefunden.

Warum „Schwamm drüber“ die Heilung verhindert

Häufig wird heute gefordert, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Doch die Psychologie der Versöhnung lehrt uns, dass ein bloßes Trivialisieren („Es war doch nichts“) die Wunden nur vertieft. Echte Vergebung setzt die Einsicht in begangenes Unrecht voraus. Solange Kritiker marginalisiert oder als „Gefährder“ diskreditiert werden – man denke an die Hetze, die im „Buch der Schande“ dokumentiert wurde oder das Erlebnis Priscas, der trotz Dunkelheit der Zutritt zu einer SAC-Hütte verwehrt wurde –, bleibt der soziale Frieden eine Illusion.

Für einen echten Heilungsprozess sind drei Schritte unumgänglich:

Anerkennung der Verletzungen: Insbesondere die Traumata bei Kindern und Jugendlichen, die durch Ausgrenzung und Maskenzwang entstanden sind, müssen validiert werden. Eingeständnis von Fehlern: Von offizieller Seite muss eingeräumt werden, dass massives Unrecht und Diskriminierung stattgefunden haben. Die Bitte um Verzeihung: Eine aufrichtige Entschuldigung ist die einzige Brücke, die es Opfern ermöglicht, ihren Schmerz loszulassen.

Wie Prisca Würgler betont: „Solange das kleingeredet, marginalisiert oder trivialisiert wird, können wir keine echte Versöhnung herbeiführen.“

Die drei Gruppen und das Paradoxon der Mitläufer

Um die aktuelle Blockade zu verstehen, hilft ein Blick auf die drei gesellschaftlichen Gruppen, die aus der Pandemie hervorgegangen sind:

Gruppe 1: Diejenigen, die die Maßnahmen mitgetragen haben und schadenfrei geblieben sind. Sie sind heute das größte Hindernis für die Aufarbeitung, da ihr Wunsch nach „Normalität“ als Schutzschild gegen die Erkenntnis dient, dass sie Teil eines ausgrenzenden Systems waren.

Gruppe 2: Menschen, die mitgemacht haben, aber gesundheitliche (Impfschäden) oder psychische Schäden erlitten. Sie fühlen sich heute doppelt verraten und oft vollkommen allein gelassen.

Gruppe 3: Die Kritiker und Verweigerer, die massive berufliche und soziale Konsequenzen trugen.

Ein entscheidender Schlüssel für Gruppe 3 im Umgang mit den anderen ist ein Perspektivwechsel: Man muss anerkennen, dass viele Maßnahmen-Befürworter aus einem echten Schutzinstinkt und dem Wunsch heraus handelten, ihre Mitmenschen zu retten. Wenn man diese guten Intentionen anerkennt, sinkt die Abwehrhaltung des Gegenübers. Gleichzeitig müssen wir die „Täter-Opfer-Psychologie“ verstehen: Wer „mitgelaufen“ ist, leidet oft unter der Unfähigkeit zur Selbstverzeihen. Diese Scham ist ein mächtiger Motor für die kollektive Verdrängung.

Der Weg zur Selbstverantwortung und die Rolle der Freigeister

Organisationen wie „Graswurzle“ zeigen, dass gesellschaftlicher Wandel nicht von oben verordnet werden kann. Das Ziel ist die Rückkehr zur Selbstverantwortung. Wir müssen uns von der Vorstellung lösen, dass der Staat jede Krise für uns lösen kann oder sollte. Eine freie Gesellschaft braucht „Freigeister“, die den Mut zum Widerspruch haben und sich nicht scheuen, „im Wind zu stehen“.

Dies erfordert auch eine radikale institutionelle Aufarbeitung. Die Forderung nach einer unabhängigen Untersuchungskommission ist legitim – doch sie muss frei sein von den Verflechtungen zwischen Pharma-Industrie und Politik. Experten aus der Soziologie, Ökonomie, Psychologie und den Rechtswissenschaften müssen die Rechtsbrüche der letzten Jahre ohne Interessenkonflikte untersuchen. Hierbei ist die Rückbesinnung auf eine echte Gewaltentrennung essenziell, in der die Medien wieder als kritische vierte Gewalt agieren, statt als Handlanger der Macht.

Fazit: Den Mut zum Widerspruch wagen

Wir stehen an einem Scheideweg. Wollen wir eine Gesellschaft bleiben, die Andersdenkende pathologisiert, oder finden wir zurück zu einem Diskurs, der unterschiedliche Perspektiven aushält? Namen wie Sucharit Bhakdi oder Wolfgang Wodarg, die früh diskreditiert wurden, stehen symbolisch für eine Debatte, die nie geführt werden durfte. Wer heute nach Tiefe sucht, dem seien Werke wie Helmut Sterz’ Impfmafia oder der Sammelband Mut zum Widerspruch von Stölzle und Roth empfohlen. Diese Stimmen bieten jenen Horizont, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk derzeit vermissen lässt.

Echte Versöhnung ist kein bequemer Weg. Sie verlangt uns ab, den Schmerz der Gegenseite nicht nur zu sehen, sondern ihn auszuhalten.

Sind wir bereit, die Perspektive derer wirklich anzuhören, deren Schmerz wir bisher ignoriert haben, um die Brücken der Zukunft zu bauen?