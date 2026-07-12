Von Nico Stino, Swissvox

In der Nacht auf Montag hat ein verheerendes Feuer in einem populären Pub im Bangkoker Stadtteil Ladprao mindestens 27 Menschenleben gefordert. Thailands Ministerpräsident Anutin Charnvirakul bestätigte die Zahl noch in der Nacht vor Ort; der öffentlich-rechtliche Sender Thai PBS berichtete unter Berufung auf Rettungskräfte sogar von bis zu 30 Toten. Mindestens 63 Personen wurden verletzt.

Der Ablauf

Das Feuer brach kurz vor Mitternacht (Ortszeit) im «Rong Beer Na Ladprao» aus, einem beliebten Bierlokal im Bezirk Chatuchak, unweit des bei Touristen bekannten Chatuchak-Marktes. Augenzeugenberichten zufolge – darunter ein Musiker, der zum Zeitpunkt des Ausbruchs auf der Bühne stand – sei zunächst Rauch aus einem Sicherungskasten in Bühnennähe aufgestiegen, dann sei der Strom ausgefallen, gefolgt von einer Explosion. Innert kürzester Zeit füllte sich das Lokal mit dichtem schwarzem Rauch.

Handyvideos zeigen Gäste, die schreiend und in Panik aus dem brennenden Gebäude flüchteten. Feuerwehr und Rettungskräfte benötigten rund eine halbe bis dreiviertel Stunde, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Das Lokal brannte vollständig aus. Ein Grossteil der Opfer wurde nach ersten Erkenntnissen in den Toiletten im hinteren Bereich des Pubs gefunden, wo sie eingeklemmt waren und keinen Fluchtweg mehr fanden.

Ermittlungen laufen

Zur genauen Brandursache gibt es bislang keine offizielle Bestätigung. Die Schilderung eines technischen Defekts am Sicherungskasten gilt als plausibelste Erklärung, ist aber noch nicht offiziell bestätigt. Von den bisher identifizierten Todesopfern sind 17 Frauen und acht Männer; die Identifizierung der übrigen läuft noch. Unklar ist auch, ob sich unter den Opfern ausländische Touristen befinden – angesichts der Nähe zum international bekannten Chatuchak-Markt eine naheliegende Frage.

Einordnung

Es ist nicht das erste Mal, dass Thailand von einer solchen Tragödie erschüttert wird. 2022 kamen bei einem Brand in einem Musikpub im Osten des Landes 14 Menschen ums Leben. Weit folgenschwerer war das Feuer im Nachtclub Santika in Bangkok in der Silvesternacht 2009, bei dem 66 Menschen starben und über 200 verletzt wurden – ausgelöst durch eine Indoor-Feuerwerksshow. Solche Vorfälle werfen regelmässig Fragen zu Brandschutzstandards, Fluchtwegen und Kontrollen in stark frequentierten Unterhaltungslokalen in Thailands Metropolen auf.

Bilanz

Die genaue Opferzahl dürfte sich in den kommenden Tagen noch verändern, da die Suche nach weiteren Vermissten laut Behörden andauert. Der Vorfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Brandkatastrophen in Thailand ein und dürfte erneut eine Debatte über Sicherheitsauflagen in Bars und Restaurants der Hauptstadt anstossen.

Quellen: dpa, CNN, Al Jazeera, NPR, ITV News, Thai PBS (via TRT World), bluewin.ch