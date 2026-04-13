Nach Peter M. Ganz, November 2025

Stell dir vor, du wirst eines Tages beschuldigt, dein ganzes Dorf in Brand gesteckt zu haben. Die Beweise? Dünn. Die Ankläger? Laut. Und die meisten Leute glauben es einfach – weil es so oft wiederholt wurde.

Genau das, so argumentiert Peter M. Ganz, ist mit CO₂ passiert.

Erst mal die nackten Zahlen

Wenn du heute Luft einatmest, schluckst du zu 78 % Stickstoff und zu fast 21 % Sauerstoff. Der ganze Rest – Argon, Methan, Neon, und eben auch CO₂ – macht zusammen weniger als 1 % aus.

CO₂ selbst? Ganze 0,042 % der Luft. Das ist nicht viel. Das ist verschwindend wenig.

Zum Vergleich: Wenn du dir die Atmosphäre als 1000-seitiges Buch vorstellst, würde CO₂ weniger als eine halbe Seite füllen.

Und wer heizt die Erde wirklich auf?

Von all den Gasen, die Wärme zurückhalten können, ist der bei weitem grösste Spieler: Wasserdampf. Er macht 95 % dieser wärmerückhaltenden Gase aus. CO₂ kommt auf gerade mal 3,5 %.

Warum hören wir dann ständig von CO₂ und nie vom Wasserdampf?

Ganz hat eine schlichte Antwort: Wolken und Wasserdampf lassen sich nicht kontrollieren, nicht besteuern, nicht politisch instrumentalisieren. CO₂ schon.

Das «Treibhaus», das keines ist

Du kennst den Begriff «Treibhauseffekt». Aber weisst du, was ein echtes Treibhaus ausmacht? Es ist geschlossen. Mach die Fenster auf – weg ist der Effekt.

Die Atmosphäre ist kein geschlossenes System. Sie bewegt sich ständig, wirbelt, steigt auf, fällt ab. Ein «Treibhaus» im atmosphärischen Sinne gibt es physikalisch nicht. Der Begriff, so Ganz, ist eine Metapher, die sich verselbständigt hat – und heute als wissenschaftliche Tatsache verkauft wird.

CO₂ und die Physik: gesättigt bei 300 ppm

Hier wird es etwas technischer – aber es lohnt sich.

CO₂ absorbiert Wärme nicht unbegrenzt. Die Wirkung nimmt logarithmisch ab – ähnlich wie beim Lärm: Die ersten Dezibel machen einen grossen Unterschied, aber irgendwann hörst du kaum noch einen Unterschied, egal wie laut es wird.

Bei CO₂ ist dieser Sättigungspunkt laut Ganz bereits bei etwa 300 ppm erreicht. Heute haben wir 420 ppm. Eine weitere Verdoppelung würde – nach dieser Logik – praktisch nichts mehr bewirken.

Wir brauchen CO₂ – dringend

Jetzt kommt der Teil, der in der öffentlichen Debatte fast nie vorkommt.

CO₂ ist kein Gift. Es ist kein Abfall. Es ist Pflanzenfutter.

Ohne CO₂ keine Photosynthese. Ohne Photosynthese keine Pflanzen. Ohne Pflanzen kein Sauerstoff. Kein Sauerstoff – kein Leben.

Mehr CO₂ bedeutet: Pflanzen wachsen schneller, brauchen weniger Wasser, produzieren mehr Sauerstoff. Bei einem CO₂-Gehalt unter 200 ppm würde die Photosynthese schlicht aufhören. Wir wären alle tot.

Und noch eine Zahl, die kaum jemand kennt: Die Ozeane speichern 40-mal mehr CO₂ als die gesamte Atmosphäre. Die Erde reguliert diesen Kreislauf seit Hunderten von Millionen Jahren selbst – in einem rund 800-jährigen Rhythmus zwischen Meeren und Luft.

Cui bono – wem nützt es?

Das ist die Frage, die Ganz ins Zentrum stellt: Wem nützt die CO₂-Hysterie?

Der CO₂-Preis ist eine Steuer. Wer Energie braucht – also fast alle – zahlt sie. Das Geld fliesst. Die Kontrolle wächst. Und die Industrie, die «grüne Lösungen» verkauft, verdient prächtig.

Klima schützen? Ganz ist überzeugt: Das kann man nicht. Und selbst wenn – weniger CO₂ würde nicht helfen, sondern schaden.

Trump, Europa und das Ende der Vernunft

Donald Trump nannte den menschengemachten Klimawandel einen «grossen Schwindel», verliess das Pariser Abkommen und setzte auf heimische Öl- und Gasproduktion.

Ganz schreibt: «Ob man Trump mag oder nicht – in diesem Punkt hat er recht.»

Europa hingegen halte an der «Net Zero»-Agenda fest. Die wirtschaftlichen Folgen, so der Autor, werde man noch zu spüren bekommen.

Was bleibt

CO₂ ist ein unsichtbares, geruchloses, ungiftiges Gas. Es ist die Grundlage allen Lebens auf der Erde. Es macht 0,042 % der Luft aus.

Und es ist, nach allem was Peter M. Ganz zusammengetragen hat, wohl das am stärksten dämonisierte Molekül der Geschichte.

Basierend auf: Peter M. Ganz, «Bösewicht Kohlendioxid (CO₂)», November 2025