Von Nico Stino

Bolivien steht nach mehr als 40 Tagen Protest am Rand der Unregierbarkeit – und Präsident Rodrigo Paz greift zum schärfsten verfügbaren Mittel: dem Ausnahmezustand.

Gesetz 1740 als Wendepunkt

Das erst seit knapp einem Jahr amtierende Parlament hat das Gesetz 1740 über die Ausnahmezustände verabschiedet, das den Notstand regelt und der Regierung erlaubt, das Militär zur Niederschlagung von Volksaufständen einzusetzen ￼. Damit reagiert Paz auf das Scheitern erster, halbherziger Zugeständnisse an die Demonstrierenden. Die Bewegung, die zunehmend Züge einer regelrechten Erhebung annimmt, dauert bereits seit über 40 Tagen an ￼, La Paz ist faktisch lahmgelegt.

Soziale Organisationen kritisieren das Gesetz scharf: Es verstosse gegen Menschenrechte und gebe Streitkräften und Polizei freie Hand, gegen die mobilisierte Bevölkerung vorzugehen ￼. Die Föderation Chimoré reagierte mit der angekündigten «friedlichen Besetzung» von Militärkasernen und Polizeieinheiten ￼ im Tropico von Cochabamba.

90 Blockaden, leere Märkte

Landesweit bleiben rund 90 Blockadepunkte in sechs Departements bestehen, die Lage verschärft sich weiter ￼, nachdem Paz die Bewegung als von «Narco-Terroristen» gesteuert ￼ bezeichnet hatte. In La Paz und anderen Städten fehlen Grundnahrungsmittel in den Märkten vollständig, während die Preise um mindestens 50 Prozent gestiegen sind ￼. Die Regierung liess derweil rund 20 Anführer verschiedener sozialer Sektoren festnehmen, denen unter anderem Terrorismus vorgeworfen wird – laut sozialen Organisationen unter Anwendung von Folter ￼.

Wurzeln im liberalen Sparkurs

Die Proteste, die Anfang Mai begannen, richten sich gegen die Sparmassnahmen der konservativen Regierung Paz – Kürzungen der Treibstoffsubventionen, eine vom Mitte-rechts-Lager forcierte Agrarreform und die steigenden Lebenshaltungskosten ￼. Verschärft wurde die Stimmung durch einen Skandal um verunreinigtes Benzin, das aus Chile importiert worden war und Motoren öffentlicher und privater Fahrzeuge beschädigte ￼ – die Bevölkerung macht dafür die Regierung verantwortlich.

Ein isoliertes Kabinett

Beobachter zeichnen das Bild einer zunehmend isolierten Regierung, die unfähig ist, Konsens für ihre Politik zu schaffen, und sich immer stärker dem Ausnahmezustand und harter Ordnungspolitik zuwendet ￼. Selbst die angekündigte Kürzung der Gehälter von Präsident und Ministern konnte den Unmut nicht bremsen – die Mobilisierungen weiteten sich vielmehr zu einer generellen Kontestation der gesamten Regierung aus ￼.

Einordnung

Bolivien steht exemplarisch für ein Muster, das derzeit in mehreren Ländern Lateinamerikas zu beobachten ist: Eine wirtschaftsliberale Wende nach Jahren linker oder linkspopulistischer Regierungen trifft auf eine Bevölkerung, die nicht bereit ist, die sozialen Kosten der Konsolidierung zu tragen. Die Antwort – Ausnahmezustand statt Verhandlung – dürfte die Konfrontation kaum entschärfen, sondern eher in eine neue, gefährlichere Phase überführen. Für die Region, in der das US-geprägte Wirtschaftsmodell ohnehin unter Druck steht, ist der bolivianische Fall ein Testlauf, dessen Ausgang weit über das Andenland hinaus Signalwirkung haben wird.