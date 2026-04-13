I. Der Funke: Ein Philips-Computer und ein leeres Blatt

Es gibt Momente, die man erst rückwirkend versteht. Ich sass in einem Klassenzimmer des Wirtschaftsgymnasiums, vor mir ein Philips-Computer mit eingebautem Drucker, das Betriebssystem: DOS. Die Welt war noch still. Das Gerät summte leise. Und dann begann ich zu tippen — und nichts war mehr wie zuvor.

Informatik gehörte damals nicht zum Pflichtprogramm der Allgemeinbildung. Wer sich damit beschäftigte, war entweder Ingenieur, Hobbyist oder galt als seltsam. Ich gehörte zur dritten Kategorie, zumindest in den Augen mancher. Doch der Computer faszinierte mich nicht trotz seiner Sprödheit, sondern genau wegen ihr: Hier konnte man Maschinen befehlen, und sie gehorchten. Das war Macht — eine stille, demokratische, zugängliche Macht.

Parallel zum Studium belegte ich eigenwillige Kurse: Spanisch, Management und BASIC-Programmierung. Die Kombination wirkte auf Aussenstehende befremdlich, vielleicht sogar planlos. Aber ich folgte einer Intuition, die sich schwer in Worte fassen liess: Diese Welt würde sich ändern. Von nichts kommt nichts — und ich wollte etwas sein, wenn die Welle käme.

II. Die Welle kommt — und die Schweiz schaut zu

In den frühen 1990er-Jahren veränderte sich alles. Das Internet kam, Windows wurde vermarktet, Apple wuchs vom Nischenprodukt zur Kultmarke, und Google wurde geboren — obwohl Suchmaschinen damals noch Yahoo, AOL und Netscape hiessen. Die Grafik-Szene, die Nerd-Kultur der 1980er Jahre, war plötzlich die neue Hippie-Bewegung. Nur diesmal mit Monitoren statt Gitarren.

Dabei ist eine historische Ironie bemerkenswert, die heute kaum noch diskutiert wird: Das World Wide Web wurde nicht in Silicon Valley erfunden, sondern in der Schweiz. Tim Berners-Lee, ein britischer Wissenschaftler am CERN in Genf, stellte 1989 das Konzept vor, das die Welt verändern sollte. Am 6. August 1991 ging die erste Webseite der Geschichte online — unter der Adresse info.cern.ch, gespeichert auf einem Server in Meyrin nahe Genf. Die Schweiz hatte das Web der Welt geschenkt. Und dann liess sie die Amerikaner damit reich werden.

Die ETH Zürich, die EPFL und das CERN waren bereits 1987 miteinander vernetzt, und ein Jahr später übernahm die Stiftung SWITCH die erste Registrierung von .ch-Domains. Die akademische Infrastruktur war vorhanden. Das Fundament war gelegt. Doch den kommerziellen Durchbruch machten andere: Marc Andreessen entwickelte den Mosaic-Browser, Bill Gates erklärte Microsoft 1994 zur Internet-Firma, Netscape wurde zur ersten Dot-com-Legende. Die Schweiz schaute zu.

Nicht aus Unwissen. Sondern aus einem tiefsitzenden Reflex: Abwarten, bis es sicher ist. Etablieren lassen, was andere riskiert haben. Die Schweiz forschte hervorragend — aber vermarktete kaum. Das war kein Zufall, sondern Struktur: eine Wirtschaft, die auf Qualität und Tradition baute, nicht auf disruptiven Mut. Und so rollte die digitale Revolution über das Land hinweg wie ein Zug, der anhält, aber niemanden einsteigen lässt.

Ich war Zeitzeuge davon. Ein unterdrückter Zeitzeuge, wie ich heute sage.

III. Selbermachen als Philosophie

Ich brauchte eine Webseite. Für mein Unternehmen, für meine Kunden, für die Sichtbarkeit in einer Welt, die gerade lernte, online zu existieren. Doch die Kosten waren absurd. Eine normale Firmenwebseite kostete in den mittleren 1990er Jahren locker 30’000 Franken — eine Summe, die für ein KMU bedeutete: Webpräsenz ist Luxus. Nur grosse Firmen leisteten sich das.

Diese Preisgestaltung war kein Marktversagen. Sie war Absicht. Eine bestimmte Elite hatte erkannt, dass technisches Wissen ein Machtmittel war, solange es rar blieb. Die hohen Kosten waren kein Zufall — sie waren eine Mauer. Wer draussen stand, blieb draussen. Das war die erste Form der digitalen Zensur, die ich am eigenen Leib spürte. Nicht durch Verbote, sondern durch Preise.

Also lernte ich selbst. Ich fand einen Mentor bei der Firma Roche — einen Informatiker, der sein Wissen nicht hortete, sondern teilte. Ich lernte schnell, weil mich das Thema brennend interessierte. Bald baute ich einfache Webseiten, dann komplexere Plattformen. Ich entwickelte Auftritte für KMU zu Preisen, die sich Handwerker und Händler wirklich leisten konnten. Das Prinzip war einfach: Wer das Werkzeug versteht, braucht den Monopolisten nicht.

Aus dieser Zeit stammt eine Überzeugung, die mich bis heute trägt: Technologie ist so lange Unterdrückungsinstrument, wie sie wenigen gehört. Sobald sie vielen gehört, wird sie Befreiungswerkzeug. Der Unterschied liegt nicht in der Technologie selbst — sondern darin, wer sie kontrolliert und zu welchem Preis.

IV. Pionierarbeit und Plattformgeist

Ich baute früh eine Plattform, die dem heutigen RonOrp ähnelte: Regionaltipp. Ein lokales Verzeichnis, eine Art digitales Schwarzes Brett, lange bevor solche Konzepte mainstream wurden. Was heute selbstverständlich klingt, war damals visionär — und entsprechend mühsam zu erklären.

Dann gründete ich das erste Schweizer Online-Radio, das bei iTunes gelistet wurde. iTunes war damals die Plattform für Streaming — bevor Spotify existierte, bevor Podcasts zur Massenware wurden. Ich war drin. Früh drin. Und ich merkte, wie schwer es war, in einem Land, das auf Bewährtes setzt, als Erster etwas zu tun.

Doch die Welle, die ich kommen sah, kam — nur anders als erhofft. Nicht durch einheimische Pioniere, die endlich Anerkennung fanden. Sondern durch amerikanische Konzerne, die die Schweiz im Schnellgang eroberten. Google eröffnete 2004 ein Forschungszentrum in Zürich. eBay liess sich 2003 in Bern nieder. Und der Schweizer Staat? Machte den Multis Steuergeschenke. Steuergelder der Bevölkerung wurden eingesetzt, um ausländische Plattformen anzulocken — und gleichzeitig die eigenen Arbeitsplätze im Medien- und Techsektor zu gefährden.

Ich dachte damals: Wie ist das möglich? Wie kann eine Regierung, wie können Parlamentarier quer durch alle Parteien, diesem stillen Ausverkauf tatenlos zusehen? Aber ich hatte die Antwort bereits vor mir: Das System belohnt Risikoscheue und bestraft Pioniere. Wer früh kommt, zahlt den Preis. Wer zu spät kommt, kauft ein.

V. Roger Schawinski und die kurze Utopie der Meinungsfreiheit

Es gab einmal einen Moment, in dem die Schweiz aufatmete. Als Roger Schawinski 1979 vom Pizzo Groppera in Norditalien aus mit dem damals stärksten UKW-Radiosender Europas in die Schweizer Wohnzimmer sendete, brach er ein Monopol auf, das seit den 1930er Jahren bestand: das Sendemonopol der SRG. Radio Beromünster war Pflicht gewesen — eine staatlich kuratierte Einheitsstimme mit Volksmusik und gestelzten Geburtstagsgrüssen. Radio 24 war Rebellion: Bob Marley, spontane Nachtschichten, das direkte Du.

Die PTT jagte ihn. Zweimal wurde sein Sender geschlossen. 3’000 Menschen demonstrierten 1980 auf dem Bürkliplatz in Zürich für das Recht auf freies Radio. Am 1. November 1983 fiel das Staatsmonopol — sechs Privatradios gingen gleichzeitig legal auf Sendung. Es war ein kleines demokratisches Wunder.

Ich habe das als Zeitzeuge erlebt. Und ich wäre fast verführt gewesen zu glauben: Jetzt gibt es wirklich Meinungsfreiheit in den Schweizer Medien. Doch die Utopie war kurzlebig.

Denn was folgte, war Formatierung. Nicht durch staatliche Anordnung — sondern durch ökonomischen Druck. Privatradios wurden zu Franchisebetrieben der Meinungsproduktion. Überall die gleichen Nachrichtenjingles, die gleichen Moderationsformeln, die gleiche Musikauswahl aus denselben Verwertungsverträgen. Ein Paradies für politische Botschaften, die man nicht einmal mehr senden musste — weil kein Sender mehr vorhanden war, der unbequeme Fragen stellte.

VI. Vier Konzerne, eine Meinung

Heute beherrschen vier Konzerne die Schweizer Medienlandschaft: TX Group (ehemals Tamedia), Ringier, CH Media und die NZZ-Gruppe. Diese vier Unternehmen kontrollieren gemeinsam über 80 Prozent des Schweizer Zeitungsmarktes, und im Rundfunk ist die Konzentration noch ausgeprägter. Dazu kommt die SRG, die mit Gebührengeldern finanziert den öffentlichen Diskurs dominiert. Das ist keine Medienvielfalt — das ist ein Medienoligopol mit demokratischem Anstrich.

Verbundsysteme tun ihr Übriges: Wenn «Tages-Anzeiger», «Berner Zeitung» und «Der Bund» denselben Mantel teilen, wenn Radios schweizweit identische Nachrichteninhalte ausspielen, dann ist Meinungspluralismus nicht mehr als ein Versprechen auf dem Briefpapier. Die inhaltliche Medienkonzentration ist messbar: Studien zeigen, dass ein signifikanter Anteil aller redaktionellen Artikel in der Deutschschweiz identisch oder quasi-identisch ist — lediglich mit anderem Briefkopf.

Und doch ist das nur die sichtbare Seite. Was unsichtbar bleibt: die stillen Abhängigkeiten. Welche Themen werden nicht angepackt, weil Inserenten empfindlich sind? Welche Politiker werden geschont, weil sie in Verwaltungsräten sitzen? Welche Kritik bleibt ungeschrieben, weil der Chefredaktor das nächste Gespräch mit dem Bundesrat nicht gefährden will? Diese Zensur hinterlässt keine Spuren — sie hinterlässt nur Leerstellen.

Ich denke manchmal zurück an jene frühen 1990er Jahre, als eine Handvoll Agenturen die Webdesign-Preise künstlich hochhielt. Das war handgreifliche, sichtbare Zensur durch Preismacht. Was wir heute haben, ist raffinierter. Es ist die Zensur durch Gleichschaltung. Durch Formatierung. Durch die schleichende Abschaffung des Unerwarteten.

VII. Zensur hat kein Geburtsdatum — aber eine Genealogie

Man sagt, die Zensur in sozialen Medien sei ein Phänomen unserer Zeit. Ich sage: Sie ist über dreissig Jahre alt. Sie wurde nicht erfunden — sie wurde kultiviert. Begonnen hat sie mit Preismauern. Dann kamen Formatierungszwänge. Dann Algorithmen. Jetzt kommen Identitätssysteme.

Die E-ID, über die in der Schweiz so leidenschaftlich und folgenlos gestritten wird, ist nicht das Ziel — sie ist das Werkzeug. Wer weiss, wer spricht, kann entscheiden, wen er schweigen lässt. Das klingt nach Verschwörungstheorie, ist aber Logik. Nicht die Logik böser Absichten, sondern die Logik von Systemen, die sich selbst erhalten wollen.

Ich habe in meiner eigenen Laufbahn erlebt, was es bedeutet, gegen diese Logik zu arbeiten. Plattformen aufgebaut, die andere wegignorier ten. Inhalte produziert, die nicht in Redaktionspläne passten. Medien gegründet, die unabhängig bleiben wollten. Es ist kein angenehmer Weg. Aber es ist meiner.

VIII. Freiheit ist kein Zustand — sie ist eine Entscheidung

Das Digitale Nomadentum ist keine Lebensform, die man wählt, weil man die Welt nicht ernst nimmt. Es ist eine Lebensform, die man wählt, weil man sie zu ernst nimmt. Weil man erkannt hat, dass Freiheit nicht geschenkt wird. Weil man gemerkt hat, dass geografische Verwurzelung manchmal auch mentale Verwurzelung bedeutet — in Systemen, die man nicht mehr hinterfragt.

Wer ortsunabhängig arbeitet, wählt nicht die Flucht. Er wählt den Standpunkt. Und ein anderer Standpunkt ist — gerade im Journalismus, gerade in der Medienwelt — nicht Komfort, sondern Notwendigkeit. Man sieht die Schweiz anders, wenn man nicht in ihr ist. Man sieht ihre Strukturen klarer, wenn man ihre Luft nicht täglich atmet.

Mein Weg führte durch Jahrzehnte der Pionierarbeit, durch Ausgrenzungen und Aufbrüche, durch Plattformen, die vor ihrer Zeit kamen, durch Medien, die man nicht haben wollte, aber brauchte. Er führte über Dos-Befehlszeilen und Philips-Computer, über BASIC-Programmkurse und iTunes-Registrierungen, über Piratensender und Medienkonzerne, über Mentoren bei Roche und Demonstranten auf dem Bürkliplatz.

Und er führt mich bis heute: zu Swissvox. Zu unabhängigem Journalismus. Zu Texten, die niemand bestellt hat — ausser der Wahrheit selbst.

Von nichts kommt nichts. Dieser Satz gilt für Computerkurse in leeren Klassenzimmern genauso wie für freie Medien in einem Land, das die Freiheit auf seine Fahne schreibt — und manchmal vergisst, sie täglich neu zu erkämpfen.