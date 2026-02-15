Die Kulisse am Thunersee ist von einer fast schon trügerischen Idylle geprägt: Majestätische Alpengipfel rahmen das Labor Spiez ein, das Schweizer Nationalinstitut für ABC-Schutz. Doch hinter der Fassade des „Bevölkerungsschutzes“ vollzieht sich eine Transformation von globaler Tragweite. Während Touristen die Postkartenansicht genießen, wird Spiez schrittweise in ein globales System integriert, das die nationale Souveränität und parlamentarische Kontrolle systematisch untergräbt. Hier stellt sich die zentrale Frage: Entwickelt sich die Schweiz im Verborgenen zum intransparenten Epizentrum einer neuen, hochgefährlichen Ära der Biowaffenforschung?

Die globale Drehscheibe: Vom Schweizer Nationallabor zum WHO-Biohub

Seit Ende 2021 fungiert das Labor Spiez im Rahmen des „WHO Biohub System“ als erste internationale Drehscheibe für den Austausch hochgefährlicher Krankheitserreger wie SARS-CoV-2. Diese Neuausrichtung basiert rechtlich nicht auf völkerrechtlich bindenden Verträgen, sondern auf einem „Memorandum of Understanding“ (MOU). Christian Oesch, Präsident des Vereins „wir“, sieht darin eine bewusste Umgehung demokratischer Prozesse:

„Das ist ja auch eigentlich das Gefährliche. In der heutigen Politik verfolgen wir, dass einiges und sehr sehr vieles jetzt mit einem MOU abgetan ist und nicht eigentlich mit einem offiziellen Vertrag.“

Die Brisanz liegt in der diplomatischen Immunität der WHO. In Kombination mit dem „Kompetenz-Cluster“ in Genf – wo auch die NATO kürzlich ein Büro eröffnete – entsteht eine juristische Grauzone. Parlamentarische Anfragen im Bundesrat werden oft nur ausweichend beantwortet. Es besteht der Verdacht, dass über diesen Biohub auch Pathogene aus Kriegsgebieten wie der Ukraine in die Schweiz gelangen, während die Landesregierung potenziell unter internationalem Druck oder gar Nötigung handelt.

BSL-5 und die „satanische“ Steuerung: Wenn Viren auf Nanobots treffen

Der Toxikologe Prof. Dr. Stefan Hockertz formuliert eine beunruhigende Arbeitshypothese: In Spiez könnten Kapazitäten für eine inoffizielle Sicherheitsstufe „BSL-5“ geschaffen werden. Während BSL-4 lediglich den Umgang mit tödlichen Erregern beschreibt, definiert Hockertz BSL-5 als die gezielte Kopplung von Pathogenen mit elektronischen Steuerungssystemen.

Nanobots und elektronische Steuerung: Die Integration von Elektronik in biologische Strukturen zur Manipulation infektiöser Bereiche.

Molekulare Schalter: Genetische „Inserts“, die es ermöglichen, die Wirkung eines Erregers von außen „an- und auszuschalten“.

Chirurgische Zielgenauigkeit: Diese Technik verwandelt ein Virus in eine steuerbare Waffe. Hockertz bezeichnet dies als „satanisches Steuerungselement“, da es theoretisch erlaubt, Erreger spezifisch auf demografische Merkmale wie Alter, Hormonstatus oder sogar die Hautfarbe zu programmieren.

Damit verliert die Biowaffe ihr größtes Risiko – die Unberechenbarkeit für den Angreifer – und wird zu einem Instrument der gezielten Machtausübung.

Das „Ulbricht-Dilemma“: Gain-of-Function und die Mauer des Schweigens

Die offizielle Laborleitung unter Kurt Münger dementiert jegliche Gain-of-Function-Forschung (GoF). Hockertz zieht hier jedoch einen historischen Vergleich zur DDR-Führung:

„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“ (Walter Ulbricht, 15. Juni 1961)

Nur acht Wochen später stand die Berliner Mauer. Skepsis ist auch in Spiez angebracht: Der Jahresbericht 2024 (Kapitel 13) thematisiert explizit die „Convergence Convention“ sowie Forschung zu „Protein Folding“ und Aminosäuren – technische Schlüsselbereiche für die Veränderung von Erregereigenschaften. Zudem wirft ein massiver Neubau Fragen auf: In einer ehemaligen Kiesgrube entstand ein Bauwerk, das fünf Etagen in die Tiefe reicht. Laut Recherchen von Christian Oesch existiert für dieses Projekt kein offiziell gelisteter Bauträger – ein investigatives Alarmsignal par excellence.

Gefährliche Nachbarschaft: Die Synergie von Pathogenen und Rüstung

Spiez ist kein isoliertes Forschungslabor, sondern Teil eines „sicherheitsrelevanten Kompetenz-Clusters“. Nur 300 Meter entfernt, im benachbarten Wimmis, betreibt Nitrochemie (ein Tochterunternehmen von Rheinmetall) die Produktion von Treibladungen. Diese räumliche Nähe ist strategisch brisant: Während das Labor die biologische Komponente erforscht, liefert die Rüstungsindustrie die offensive Ausbringungstechnologie. Die Kombination aus elektronisch steuerbaren Pathogenen und moderner Waffentechnik markiert den Übergang von der defensiven Forschung zur Entwicklung einer neuen Klasse von Angriffswaffen.

Geopolitische Verschiebung: Die Schweiz als lachender Dritter der GoF-Forschung?

Während die internationale Gemeinschaft die Risiken von GoF-Forschung zunehmend kritisch sieht, positioniert sich die Schweiz als Profiteur einer geopolitischen Lücke.

USA: Unter dem Druck der Trump-Administration wurde am 5. Mai ein Finanzierungsverbot für GoF-Forschung erlassen. Die USA ziehen zudem fast eine Milliarde Dollar an Geldern von der WHO ab.

Schweiz: Hier füllen private Akteure wie die Bill & Melinda Gates Foundation und Gavi die entstandene Finanzierungslücke der WHO. Ohne Volksabstimmung oder parlamentarische Debatte übernimmt die Schweiz die riskante Forschung, die in den USA politisch geächtet wurde.

Der „Schweizer Weg“ scheint darin zu bestehen, diskret das fortzuführen, was anderswo zu gefährlich oder politisch nicht mehr vermittelbar ist – finanziert durch private Stiftungen mit eigenen globalen Agenden.

Ein neues Wuhan oder eine notwendige Verteidigung?

Das Risiko in Spiez ist kein zweites Wuhan im Sinne mangelhafter Sicherheit; technisch ist das Labor exzellent geführt. Die Gefahr liegt vielmehr in der Zweckbestimmung und der fehlenden demokratischen Kontrolle. Die Vorbereitungen für potenzielle neue „Plandemien“ – wie das bereits medial lancierte Nipah-Virus – laufen auf Hochtouren. In Kantonen wie St. Gallen oder Zürich werden bereits drakonische Bußen von 20.000 bis 100.000 CHF für die Verweigerung medizinischer Maßnahmen diskutiert.

Wir müssen uns der Blackbox Spiez entgegenstellen und Transparenz einfordern, bevor die technologische Potenz zur vollendeten Kontrolle führt. Es geht um die ultimative Grenzziehung. Oder wie es am Ende der Analyse treffend hieß:

„Wir sind die rote Linie – bis hierher und nicht weiter.“

Gain-of-Function-Forschung: Grundlagen, Ziele und Risiken

Der Begriff Gain-of-Function, oder Funktionsgewinn, bezeichnet eine molekularbiologische Methode, bei der die natürlichen Eigenschaften eines Organismus, meist Viren oder Bakterien, gezielt verstärkt oder erweitert werden. Durch genetische Manipulation erhalten diese Erreger neue Fähigkeiten, die sie in der Natur so nicht besitzen, etwa eine erhöhte Infektiosität, eine stärkere Pathogenität oder die Fähigkeit, Artengrenzen zu überwinden. Um das Prinzip der genetischen Inserts, also der molekularbiologischen Bausteine, besser zu verstehen, kann eine Analogie aus der Informatik hilfreich sein: Stellen Sie sich ein Virus als biologische Hardware vor, während die Gain-of-Function-Forschung wie ein Eingriff in die Software wirkt. Durch das Einsetzen spezifischer Gensequenzen, vergleichbar mit der Integration eines WLAN-Chips in ein herkömmliches Gerät, das plötzlich netzwerkfähig wird, werden dem Virus neue Funktionen einprogrammiert, was die biologische Architektur des Erregers grundlegend verändert. Gain-of-Function-Forschung ist somit die gezielte genetische Modifikation von Krankheitserregern zur Funktionsverstärkung, die offiziell der Prävention dient, aber das Risiko birgt, hocheffiziente biologische Kampfstoffe zu schaffen. Diese komplexen Verfahren finden in spezialisierten Einrichtungen statt, wobei das Labor Spiez in der Schweiz durch internationale Kooperationen eine zentrale Rolle in der globalen Biosicherheitsdebatte einnimmt.

Diese Forschung wird in Hochsicherheitslaboren der Stufe 4, auch BSL-4 genannt, betrieben, die offiziell der Pandemievorsorge dienen. Seit Ende 2021 ist das Labor Spiez als Teil des WHO BioHub Systems registriert, eine Kooperation, die nicht auf einem klassischen Vertrag, sondern auf einem Memorandum of Understanding basiert, was oft mit geringerer demokratischer Kontrolle und Transparenz einhergeht. Der offizielle Zweck umfasst die Pandemievorsorge durch raschen und standardisierten Zugang zu Erregern wie SARS-CoV-2, die Stammhaltung zur Charakterisierung und Katalogisierung von Virusstämmen weltweit sowie die Förderung der öffentlichen Gesundheit durch frühzeitiges Erkennen von Mutationen für die Impfstoffentwicklung. Kritische Stimmen in der Forschungsgemeinschaft hegen jedoch Zweifel und sehen in der Arbeitshypothese die Möglichkeit einer Produktion und Weitergabe gefährlicher biologischer Materialien jenseits reiner Forschung, einen potenziellen Kontrollverlust in einer Art Blackbox ohne parlamentarische Aufsicht oder Einblick für unabhängige Experten sowie Einflussnahme durch private Geldgeber oder Rüstungsakteure, die über nationale Souveränität hinausreichen. Eine hilfreiche Metapher zur Verschiebung dieser Dynamik ist die des Poststempels: Obwohl das Labor physisch auf Schweizer Boden steht, unterliegen die Proben durch das BioHub-System der Verfügungsgewalt der WHO, wodurch der nationale Souverän die Kontrolle darüber verliert, wohin gefährliches Material versendet wird. Dies wirft die Frage auf, ob die Technik der Verteidigung dient oder das Risiko erst schafft.

Die Gain-of-Function-Forschung verkörpert das Dual-Use-Dilemma, bei dem dieselbe Erkenntnis, die einen Impfstoff ermöglicht, auch die Bauanleitung für eine Biowaffe liefert. Ein zentraler Hinweis auf menschliche Intervention ist die Patentierbarkeit, da die Natur nicht patentierbar ist; ein Patent auf modifizierte Coronaviren deutet somit auf künstliche Veränderungen hin. Der Unterschied zwischen chemischen und biologischen Waffen unterstreicht die Gefahr: Chemiewaffen erfordern großtechnische, schwer zu beherrschende Anlagen, während biologische Waffen theoretisch mit entsprechendem Wissen in kleinem Maßstab herstellbar sind. Chemiewaffen lassen sich leicht ausbringen, etwa per Flugzeug, wohingegen biologische Erreger unberechenbar wirken und den Angreifer selbst treffen könnten. Gain-of-Function-Forschung zielt darauf ab, dieses Paradox durch molekulare Schalter zu lösen, die Viren steuerbar machen und die Grenze zwischen Verteidigung und Angriffswaffe verwischen.

Biologische Sicherheitsstufen, oder BSL, regeln den Umgang mit Erregern, wobei BSL-4 für tödliche Viren wie Ebola oder das Nipah-Virus gilt, das als Kandidat für zukünftige Pandemien betrachtet wird. Der Begriff BSL-5 beschreibt eine hypothetische neue Qualität, bei der biologische Erreger mit elektronischen Steuerungssystemen oder Nanobots gekoppelt werden, was theoretisch ermöglicht, Viren über molekulare Schalter zu aktivieren und spezifische Zielgruppen basierend auf Merkmalen wie Hautfarbe, Alter oder Hormonstatus zu selektieren. Damit würde aus einem unkontrollierbaren Naturereignis eine präzise steuerbare Waffe, doch trotz technischer Fortschritte bleibt das Risiko von Bio-Leaks real. Statistiken zu Lab-Vorfällen zeigen wiederholt Expositionen und Verluste von Pathogenen, was die Sicherheitsbedenken verstärkt. Im Vergleich von Soll- und Ist-Zuständen fehlt es oft an Transparenz, wie beim Labor Spiez in einem fünfstöckigen unterirdischen Neubau, der für Parlamentarier weitgehend unzugänglich bleibt. In der Schweiz gibt es kein direktes Äquivalent zur US-Behörde CDC für unabhängige Verfolgung von Vorfällen, und durch die Einbindung internationaler Organisationen wie der WHO mit diplomatischer Immunität bleibt die Haftung im Katastrophenfall ungeklärt.

Wissenschaftlich vollzieht sich derzeit eine Transformation, die in Berichten zur Konvergenz von Biotechnologie und Künstlicher Intelligenz beschrieben wird, insbesondere im Bereich des Protein Folding und der Modifikation von Aminosäuren. Politisch führt dies zu Spannungen: In den USA wurde die Gain-of-Function-Forschung in jüngster Zeit stärker reguliert und Finanzierung eingeschränkt, etwa durch Executive Orders, die Funding für riskante Forschung abroad verbieten. Da staatliche Mittel wegfallen, füllen private Akteure wie die Bill & Melinda Gates Foundation Lücken, was die Unabhängigkeit der WHO in Frage stellt. Geopolitisch nährt die Nähe des Labors Spiez zu Anlagen von Rüstungsfirmen wie Nitrochemie, einem Joint Venture mit Rheinmetall, Hypothesen über militärische Ausrichtung, da diese nur wenige Kilometer entfernt liegen. Dieses Geflecht aus diplomatisch immunen Organisationen, privaten Geldgebern und Rüstungsinteressen entzieht die Forschung zunehmend der nationalen Souveränität.

Die Auseinandersetzung mit Gain-of-Function-Forschung ist keine rein akademische Übung, sondern berührt verfassungsrechtliche Ordnungen durch den Verlust demokratischer Aufsicht, wenn Forschung an potenziell global tödlichen Erregern in unterirdischen Blackbox-Anlagen ohne parlamentarische Kontrolle stattfindet und die Sicherheit der Bevölkerung gefährdet. Die Kommerzialisierung des Risikos zeigt sich in Patenten auf veränderte Viren, die Profitinteressen mit Pandemievorsorge verflechten. Die technologische Entgrenzung, etwa durch hypothetische BSL-5-Entwicklungen mit genetisch reagierbaren Biowaffen, stellt eine neue, ethisch fragwürdige Stufe der Kriegsführung dar. Die Gain-of-Function-Forschung hat ein Potenzial erreicht, das die Menschheit zwingt, eine unüberschreitbare rote Linie zu ziehen, bevor die Grenze zwischen Wissenschaft und biologischer Vernichtung endgültig ausgelöscht wird.



🟥 🇨🇭 Verein WIR – Wir sind die rote Linie

🟥 🔗 Alle Links & Projekte: vereinwir.ch/links

🟥 📢 Hauptkanal: t.me/VereinWIR

🟥 💬 Live-Chat https://t.me/vereinwirlivechat

🟥 🌐 Website: vereinwir.ch

🟥 🐦 X: x.com/verein_wir