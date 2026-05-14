Ein stiller Entscheid in Bern könnte die wichtigste Abstimmung der nächsten Jahre grundlegend verändern

Inland

In der Bundeshauptstadt bahnt sich ein demokratiepolitischer Grundsatzstreit an — und er betrifft nicht den Inhalt der Bilateralen III, sondern die Frage, nach welchen Regeln das Volk überhaupt darüber abstimmen darf. Die staatspolitische Kommission des Ständerats (SPK-S) hat mit einem hauchdünnen Stichentscheid beschlossen, eine parlamentarische Initiative einzureichen, die das Vertragspaket mit einer Verfassungsänderung verknüpfen würde. Die Folge: automatisches obligatorisches Referendum — mit doppeltem Mehr aus Volk und Ständen.

Der Entscheid fiel mit sechs zu sechs Stimmen. Den Ausschlag gab Kommissionspräsidentin Heidi Zgraggen mit ihrem Stichentscheid. Inhaltlich folgt die Kommission dem Vorschlag des St. Galler Verfassungsrechtsprofessors Stefan Schmid, der argumentiert, man solle gar nicht darüber streiten, ob die Bilateralen III automatisch das Ständemehr auslösen — man könne die Frage durch eine Verfassungsänderung sauber klären. Jede Verfassungsänderung untersteht ohnehin dem obligatorischen Referendum.

Die Initiative geht nun an die staatspolitische Kommission des Nationalrats (SPK-N). Stimmt diese nicht zu, ist der Vorstoss vom Tisch. Derzeit sind Befürworter des einfachen Volksmehrs in klarer Parlamentsmehrheit — SP, Grüne, GLP, FDP und EVP stehen hinter dem Bundesratsvorschlag. Trotzdem: Dieser Kommissionsentscheid hat das politische Terrain verschoben.

Das doppelte Mehr — was steht auf dem Spiel?

Die Unterscheidung zwischen fakultativem und obligatorischem Referendum ist alles andere als technisch. Sie ist machtpolitisch. Beim fakultativen Referendum — das der Bundesrat für die Bilateralen III vorschlägt — reicht eine einfache Volksmehrheit. Beim obligatorischen Referendum braucht es zusätzlich das Ständemehr: eine Mehrheit der 26 Kantone.

Politikwissenschaftler der Universität Bern haben durchgerechnet, was das in der Praxis bedeutet. Für ein gesichertes Ständemehr braucht es ein Volksmehr von rund 55 Prozent. Das klingt moderat — bis man sich die historischen Zahlen ansieht: Bei den Bilateralen II erreichte das Volksmehr 54,6 Prozent. Das Ständemehr wäre knapp nicht zustande gekommen.

Aktuelle Umfragen zeigen 55 bis 60 Prozent Zustimmung für die Bilateralen III in der Bevölkerung. Mit Ständemehr würde dieselbe Ausgangslage plötzlich zur Zitterpartie. Eine klare Volksmehrheit könnte Ja sagen — und die Vorlage trotzdem scheitern.

Wirtschaft

Der wirtschaftspolitische Druck hinter der Referendumsfrage ist erheblich. Die Bilateralen III beinhalten die sogenannte dynamische Rechtsübernahme: Die Schweiz verpflichtet sich, künftig EU-Recht in bestimmten Bereichen automatisch zu übernehmen — ohne eigene parlamentarische Genehmigung im Einzelfall. Für Wirtschaftsverbände, die auf Marktzugang und Rechtssicherheit angewiesen sind, ist ein Scheitern des Vertragspakets ein ernstes Risiko.

SVP und EDU sehen genau in dieser Klausel den Kern des Problems. Ihre Argumentation: Die dynamische Rechtsübernahme sei faktisch eine Verfassungsänderung durch die Hintertür — Brüssel setze Schweizer Recht mit, ohne demokratisch legitimiert zu sein. Darum sei das doppelte Mehr nicht nur gerechtfertigt, sondern geboten.

Geopolitik

Die Referendumsfrage lässt sich nicht vom Kontext trennen: Die Schweiz verhandelt seit Jahren unter dem Druck eines Brüssels, das an einem stabilen, vorhersehbaren Verhältnis zur Eidgenossenschaft interessiert ist — aber auch eigene Interessen durchsetzt. Die dynamische Rechtsübernahme ist kein schweizerisches Zugeständnis an europäische Werte, sondern ein Zugeständnis an europäische Rechtssetzungsmacht.

Historisch hat das Parlament bei grossen Staatsverträgen dreimal freiwillig das Ständemehr verlangt — beim Völkerbundbeitritt 1920, beim Freihandelsabkommen mit der EWG 1972 und beim EWR-Beitritt 1992. Das Argument, die Bilateralen III seien nicht vergleichbar gravierend, steht auf wackligem Boden. Der Umfang der Verpflichtungen ist diesmal — gerade durch die Dynamisierungsklausel — strukturell weitergehend als bei allen früheren bilateralen Paketen.

Person im Fokus

Heidi Zgraggen, Ständerätin (Mitte, Uri) und Präsidentin der SPK-S, hat mit ihrem Stichentscheid eine politische Debatte angestossen, die weit über ihre Kommission hinausreicht. Zgraggen ist keine Hinterbänklerin: Sie war von 2014 bis 2019 Regierungsrätin des Kantons Uri und gilt als profilierte Föderalistin. Ihr Entscheid, dem Professoren-Vorschlag zu folgen, ist nicht als technische Formalität zu lesen — sondern als bewusstes Signal, dass die Referendumsfrage politisch noch nicht entschieden ist.

Zahlen

6:6 — Stimmenverhältnis in der SPK-S; Stichentscheid der Kommissionspräsidentin gab den Ausschlag.

111’000+ — Unterschriften für die Kompassinitiative, die bei Annahme eine Rückwirkungsklausel enthält und selbst ein bereits mit Volksmehr angenommenes Vertragspaket nachträglich kippen könnte.

15:10 — Kantonsregierungen gegen das Ständemehr; ausgerechnet der föderalistische Schutzmechanismus wird von den Kantonen selbst abgelehnt.

54,6 % — Volksmehr bei den Bilateralen II; hätte für ein Ständemehr nicht gereicht.

Kurzmeldungen

— Die Kompassinitiative, die über 111’000 Unterschriften erzielte, enthält eine Rückwirkungsklausel. Selbst wenn die Bilateralen III mit einfachem Volksmehr angenommen werden, könnte die Initiative das Ergebnis nachträglich aufheben. Der Abstimmungstermin ist noch unbekannt.

— Der Bundesrat schlägt das einfache Volksmehr vor und beruft sich dabei auf die Präzedenzfälle der Bilateralen I und II. Fünf der sieben Parlamentsparteien unterstützen diese Position.

— Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) hat sich mit 15 zu 10 Stimmen gegen das Ständemehr ausgesprochen — obwohl die Kantone über ihre Konferenz an 8 von 14 Verhandlungsgruppen beteiligt waren. Sie wollen die Vorlage offenbar nicht durch erhöhte Hürden gefährden.

— Die parlamentarische Initiative der SPK-S liegt nun bei der SPK-N. Ohne deren Zustimmung wird das Verfahren nicht weiterverfolgt.

Einordnung

Der Streit um das Referendum ist kein Verfahrenstrick — er ist ein Streit über das Wesen der Schweizer Demokratie. Wer das einfache Volksmehr will, senkt die Hürde für ein Abkommen, das strukturell weiter geht als alles Vorherige. Wer das doppelte Mehr will, riskiert, dass eine klare Volksmehrheit überstimmt wird. Beides hat seinen Preis. Was irritiert: Ausgerechnet diejenigen, die am lautesten für das Ständemehr eintreten, sind oft dieselben, die dem Föderalismus sonst wenig abgewinnen können — und umgekehrt. Die Fronten in dieser Debatte verlaufen nicht entlang politischer Überzeugungen, sondern entlang taktischer Interessen. Das allein sollte zu denken geben.