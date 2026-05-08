Nico Stino | Swissvox

97 Prozent. Das ist die Zahl, die man sich merken sollte, wenn man über Musik und künstliche Intelligenz spricht. 97 Prozent der Musikhörenden können laut einer Ipsos-Studie im Auftrag des Streamingdienstes Deezer nicht unterscheiden, ob ein Song von einem Menschen oder einer Maschine stammt. Neun Länder, neun tausend Befragte. Das Ergebnis ist eindeutig – und für die Musikbranche desaströs.

Doch das eigentlich Verstörende kommt erst danach.

Die Flut hat längst begonnen

Allein auf Deezer werden täglich über 50’000 vollständig KI-generierte Songs hochgeladen – ein Drittel aller Uploads auf der Plattform. Im April 2024 waren es noch 10’000 pro Tag, im September bereits 30’000. Die Kurve zeigt steil nach oben, und kein regulatorischer Damm ist bisher stark genug, um sie aufzuhalten.

Die Konsequenz ist simpel: KI-Musik ist längst in den Playlists der Menschen gelandet, ohne dass diese es ahnen. Was früher Wochen im Studio kostete – Komposition, Arrangement, Aufnahme, Mixing – erledigt ein Algorithmus heute in Sekunden. Werkzeuge wie Suno oder Udio generieren auf Knopfdruck Songs in jedem erdenklichen Genre, von Schweizer Volksmusik bis Jazz, von Trap bis klassischer Sonate.

Der Blindtest-Schock

James O’Donnell vom MIT Technology Review hat das Offensichtliche einmal systematisch getestet. Er spielte seinen Redaktionskollegen 30-Sekunden-Samples aus zwölf verschiedenen Genres vor – mal von Menschen produziert, mal von der Maschine. Das Ergebnis: Im Schnitt lagen die Teilnehmenden in 46 Prozent der Fälle richtig. Weniger als beim reinen Münzwurf. Besonders in den Genres Pop und Jazz war die Trefferquote erschütternd tief.

Musikalische Laien scheitern also bei diesem Blindtest. Aber auch erfahrene Hörer sind kaum besser. Eine wissenschaftliche Studie brasilianischer Forscher bestätigte: Nur wenn zwei Stücke klanglich sehr ähnlich sind, schaffen es Testpersonen zuverlässig, das menschliche vom maschinellen zu unterscheiden. Einzig wer selbst ein Instrument spielt oder sich aktiv mit KI-Musik auseinandergesetzt hat, schneidet etwas besser ab.

Das Paradox: KI gefällt uns besser

Hier beginnt das eigentlich Unbequeme. Die Forschung der letzten zwei Jahre zeigt nämlich nicht nur, dass wir KI-Musik nicht erkennen – sie zeigt auch, dass wir sie unter bestimmten Bedingungen sogar bevorzugen.

Eine Studie des MIT Media Lab aus dem Jahr 2025 konfrontierte Teilnehmende mit KI-generierten und menschlich komponierten Musikstücken unter verschiedenen Bedingungen: richtig etikettiert, falsch etikettiert, unetikettiert. Das Ergebnis war paradox. Die Probanden bewerteten menschlich komponierte Musik zwar als emotional wirksamer und assoziierten sie mit Begriffen wie «Seele», «Fluss» und «Unvollkommenheit» – aber im direkten Vergleich gaben sie signifikant häufiger an, die KI-generierte Musik zu bevorzugen.

Kopf und Bauch sprechen also verschiedene Sprachen. Der Verstand weiss, dass echte Musik «mehr» haben sollte. Das Ohr wählt trotzdem den auf Wohlklang optimierten Algorithmus.

Noch einen Schritt weiter geht eine Studie der Universitat Autònoma de Barcelona, publiziert 2025 in der Fachzeitschrift PLOS One. Dort wurden 88 Teilnehmende mit Biometrie-Sensoren – Pupillendilatation, Hautleitfähigkeit, Herzrate – überwacht, während sie Videos mit verschiedenen Musikunterlagen sahen. Das Resultat: KI-generierte Musik löste messbar stärkere physiologische Reaktionen aus als menschlich komponierte. Die Maschine stimuliert das Nervensystem effizienter. Sie optimiert für Arousal, nicht für Bedeutung.

Das Etikett entscheidet

Doch die Wirklichkeit ist vielschichtiger, als es diese Zahlen suggerieren. Denn was wir denken zu hören, beeinflusst massgeblich, was wir empfinden. Studien zeigen konsistent, dass identische Kompositionen besser bewertet werden, sobald man glaubt, sie stammten von einem Menschen – und schlechter, wenn man weiss, dass eine KI dahintersteckt. Wir hören also nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem Etikett.

Das hat eine fast kafkaeske Pointe: Würde man KI-Musik als «menschlich gemacht» etikettieren – was niemand ohne Hilfsmittel entlarven könnte –, wäre sie plötzlich tief berührend. Hängt man das KI-Label dran, verliert sie an emotionaler Glaubwürdigkeit, obwohl sich klanglich nichts geändert hat.

Was die Menschen eigentlich wollen

All das bedeutet nicht, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer KI-Musik gleichgültig gegenüberstehen. Im Gegenteil: 80 Prozent der Befragten in der Ipsos-Studie fordern eine eindeutige Kennzeichnung von KI-generierten Songs. Man will nicht unbedingt weniger davon – aber man will wissen, was man hört. Transparenz als Minimalforderung.

Dass diese Forderung bisher kaum erfüllt wird, liegt nicht am mangelnden Willen der Konsumentinnen und Konsumenten, sondern an den wirtschaftlichen Interessen der Plattformen und der Trägheit der Regulierung. In der Schweiz ist eine entsprechende Motion von FDP-Ständerätin Petra Gössi hängig. Der Ständerat hat sie angenommen. Doch die US-Technologielobby arbeitet aktiv daran, eine Kennzeichnungspflicht zu verhindern – schliesslich geht es darum, wer künftig das gesamte kulturelle Erbe des Internets kostenlos als Trainingsmaterial verwenden darf.

Die eigentliche Frage

Musik war immer mehr als organisierter Schall. Sie war Zeugnis: von Schmerz, von Jubel, von Erfahrung. Der Blues entstand nicht, weil jemand die Akkordstruktur der Verzweiflung optimieren wollte. Beethoven schrieb seine späten Quartette nicht trotz seiner Taubheit, sondern gewissermassen durch sie hindurch.

Was eine KI niemals haben kann, ist Geschichte. Sie hat keine Wunden, keine Liebesgeschichten, keine schlaflosen Nächte vor dem leeren Notenblatt. Sie optimiert für das, was gefällt – nicht für das, was wahr ist.

Das Ohr merkt den Unterschied nicht. Die Seele, so behaupten es die Studien leise, schon noch. Vorerst zumindest.

Die Frage ist nicht, ob KI-Musik gut klingt. Die Frage ist, was wir verlieren, wenn wir aufhören zu fragen, wer dahintersteckt.