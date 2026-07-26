Von Nico Stino

Es gibt Bilder, die sich selbst erklären, und es gibt Bilder, die man erst versteht, wenn man weiss, wer sie in Auftrag gegeben hat. Bern am vergangenen Samstag lieferte beides: Tausende Menschen, bunte Fahnen, Musikmobile, ein Umzug von der Altstadt über das Mattequartier bis zum Bundesplatz – und darüber, kaum verhüllt, das vertraute Ritual der Instrumentalisierung.

Mehrere tausend Personen setzten sich am Pride Festival in Bern für die Rechte und Anliegen queerer Menschen ein, unter dem Motto «Stark. Und zusammen noch stärker». Auf den ersten Blick ein Fest der Zugehörigkeit. Auf den zweiten eine politische Bühne, wie sie kaum professioneller hätte inszeniert werden können.

Die Rhetorik der Dringlichkeit

Die Zürcher SP-Nationalrätin Anna Rosenwasser kritisierte in ihrer Rede die «reiche und moderne Schweiz», die bei den Rechten queerer Menschen nur «hinteres Mittelmass» sei. Es ist eine Formel, die im politischen Diskurs seit Jahren funktioniert: das eigene Land als beschämend rückständig zeichnen, um Handlungsdruck zu erzeugen. Ob sie stimmt, ist eine empirische Frage – die Schweiz kennt seit 2022 die Ehe für alle, hat also in der jüngeren Vergangenheit rechtlich durchaus nachgezogen. Ob das «Mittelmass» oder Fortschritt ist, hängt vom gewählten Vergleichsmassstab ab, und genau diese Auswahl ist selten neutral.

Konkreter wurde es bei der Politikerin Lea Blattner, die ein Verbot von Konversionsmassnahmen forderte. Der Nationalrat habe 2022 ein Verbot beschlossen, doch liege der Ball seither beim Ständerat, der auf einen Bericht des Bundesrates warte. Blattner nannte das Zuwarten «Gewalt in Zeitlupe» und sagte, wer trotz Handlungsmöglichkeit warte, treffe damit eine Entscheidung.

Das ist starke Sprache – und sie funktioniert als Sprache besser als als Verfahrensbeschreibung. Der Ständerat wartet nicht aus Böswilligkeit auf einen Bericht, sondern weil das genau das ist, was ein Zweikammersystem mit Vernehmlassungspflicht vorsieht: langsamer, aber weniger anfällig für Schnellschüsse, die sich später als schlecht formuliert erweisen. Man kann das für richtig oder für zu träge halten. Beides ist eine legitime Position, keine davon ist Gewalt.

Wer provoziert wen, und wozu

Hier liegt der eigentliche Befund des Tages, und er betrifft nicht nur die Pride. Die Schweiz erlebt seit einigen Jahren ein Muster, das in fast jeder gesellschaftspolitischen Debatte auftaucht: Aktivisten radikalisieren die Sprache, um Aufmerksamkeit zu erzeugen; Gegner radikalisieren ihre Antwort, um nicht wegzusehen; Parteien beider Seiten nutzen die entstandene Polarisierung, um Spendenaufrufe, Mitgliederzahlen und Wähleridentität zu festigen. Die Bevölkerung liefert sich gegenseitig die Munition – emotional, glaubwürdig, echt gemeint –, während die politische Klasse die Reichweite abschöpft.

Das ist keine Anklage gegen die queere Community speziell; das gleiche Muster liesse sich an der Klimadebatte, der Migrationsfrage oder der Neutralitätsdiskussion zeigen. Auffällig ist nur, wie regelmässig sich eine ursprünglich soziale Anliegen-Bewegung – Anerkennung, Sichtbarkeit, Schutz vor Diskriminierung – in eine parteipolitische Ressource verwandelt, sobald genug Nationalrätinnen auf der Bühne stehen.

Dabei sollte man die zugrunde liegenden Anliegen nicht verwechseln mit ihrer politischen Verwertung. Dass queere Menschen im Alltag noch immer Diskriminierung und Anfeindungen erleben, betonten mehrere Rednerinnen, und dafür gibt es unabhängig von jeder Parteizugehörigkeit Belege. Die Frage, ob ein Konversionsverbot in der jetzigen Fassung sinnvoll ist, ob es Ständeratsverfahren wirklich verzögert oder ob es Föderalismus korrekt respektiert, ist eine andere – und sie verdient eine eigene, unaufgeregte Antwort, keine, die im Rhythmus einer Kundgebungsrede entsteht.

Einordnung

Was in Bern zu sehen war, ist damit weniger eine Geschichte über queere Rechte als eine über den Zustand der politischen Kommunikation im Land: Anliegen, die berechtigt sind, werden in eine Sprache übersetzt, die auf maximale emotionale Wirkung zielt – und diese Übersetzung nützt am Ende vor allem denen, die von der nächsten Wahl leben, nicht unbedingt denen, die auf eine Gesetzesänderung warten.

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