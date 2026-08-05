Ein Parkgelände am Berliner Gleisdreieck, ein digitales Anmeldesystem, ein Zeitfenster von 22 Uhr – so unspektakulär klingt, was in der deutschen Hauptstadt gerade Neuland betritt. Friedrichshain-Kreuzberg hat als erster Berliner Bezirk eine Fläche offiziell für spontane, nichtkommerzielle Open-Air-Veranstaltungen freigegeben. Wer eine Technoparty organisieren will, muss sie künftig nur noch 24 bis 72 Stunden im Voraus digital anmelden – ohne die aufwendigen Bewilligungsverfahren, die für ein reguläres Konzert oder einen Klubbetrieb gelten.

Vom Grauzonenphänomen zur Infrastruktur

Die Idee stammt von der Linken-Bezirkspolitikerin Maria Bischof und wird von der Clubcommission unterstützt, die die Interessen der Berliner Klubszene vertritt. Das Gelände am Rand des Gleisdreieckparks bringt bereits mit, was es braucht: Rettungswege, einen Defibrillator, Toiletten, einen U- und S-Bahn-Anschluss. Die nächsten Wohnhäuser liegen weit genug entfernt, zusätzlich gedämpft durch eine ohnehin laute Bahnlinie. Vorbilder für das Modell existieren bereits in Halle, Bremen und Leipzig – mit Obergrenzen für Besucherzahlen, Lärmschutzauflagen und einem Sicherheitskonzept.

Der Schritt fügt sich in eine längere Entwicklung ein. Bereits 2024 hat die deutsche Kulturministerkonferenz die Berliner Technoszene ins Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen – ein Vorlauf zu einer möglichen Unesco-Bewerbung. Frankreich zog Ende 2025 mit seiner eigenen Electronic-Music-Szene nach. Was einst als Ordnungsproblem behandelt wurde, gilt zunehmend als Kulturinfrastruktur, mit Budget und rechtlichem Rahmen.

Die Schweizer Realität: Wälder, Alpen, Bussen

Während Berlin Räume schafft, wird in der Schweiz weiterhin geräumt. Erst am vergangenen Wochenende musste die Waadtländer Kantonspolizei gegen eine illegale Goa-Party auf einer Alp bei Ballaigues ausrücken – rund 800 Teilnehmende, zwei Bühnen, mehrere festgenommene Organisatoren und Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs. Wenige Tage zuvor wurde in Zürich einem Klub kurzfristig die Bewilligung für eine Nationalfeiertags-Openair-Party entzogen. Solche Fälle sind kein Einzelphänomen: Unbewilligte Raves in Wäldern und auf Brachflächen gehören seit Jahren zum festen Bestandteil der Schweizer Sommerwochenenden, besonders im Kanton Zürich.

Der Unterschied zu Berlin liegt nicht in der Nachfrage – die Szene existiert hierzulande genauso –, sondern im Umgang damit. Wo Friedrichshain-Kreuzberg einen legalen Rahmen um das gebaut hat, was ohnehin passiert, bleibt die Schweiz beim klassischen Werkzeugkasten aus Bussen, Platzverweisen und Strafverfahren. Das erzeugt jedes Jahr denselben Kreislauf: Behörden reagieren, Organisatoren weichen aus, die eigentliche Frage – wie und wo unkommerzielle Kulturveranstaltungen stattfinden dürfen – bleibt unbeantwortet.

Einordnung

Der Berliner Vorstoss zeigt, dass eine Alternative zur Dauerkonfrontation existiert: klare Regeln statt Kriminalisierung, ein Meldeverfahren statt eines Bewilligungsmarathons. Ob sich das auf Schweizer Verhältnisse übertragen liesse – föderal, mit unterschiedlichen kantonalen Zuständigkeiten für Ruhezeiten und Landnutzung – ist offen. Aber der Fall Ballaigues zeigt, dass der Bedarf da ist, ob die Behörden ihn anerkennen oder nicht.