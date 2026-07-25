Chroniken der Vernunft

Beobachtungen zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft liefern täglich neue Schlagzeilen – doch hinter vielen Entscheidungen verbergen sich Widersprüche, die oft erst auf den zweiten Blick sichtbar werden. In den „Chroniken der Vernunft“ werden aktuelle Ereignisse mit feiner Ironie, pointierten Beobachtungen und einem Augenzwinkern betrachtet.

Claudia beschäftigt

sich mit der Resozialisierung von Politikern im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, den Folgen früherer Armeereformen und der heutigen Debatte über die Finanzierung der Landesverteidigung. Sie werfen einen satirischen Blick auf die schleichende Verstaatlichung des Gesundheitswesens, hinterfragen politische Verantwortung und beleuchten die Mechanismen staatlicher Umverteilung.

Ebenso gehören zeitlose Betrachtungen über menschliche Eitelkeiten dazu – etwa die Frage, wie man einen Idioten erkennt, warum Gewissheit oft Wissen ersetzt und weshalb gesunder Menschenverstand manchmal die seltenste Ressource unserer Zeit zu sein scheint.

Ohne Polemik, aber mit Humor und sprachlicher Eleganz zeigen die „Chroniken der Vernunft“, dass Politik oft absurder ist als jede Satire – und dass Ironie manchmal der beste Weg ist, die Wirklichkeit verständlich zu machen.

Eine Kolumne für alle, die nicht nur wissen wollen, was passiert – sondern auch, warum es manchmal so erstaunlich passiert.