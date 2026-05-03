Von Nico Stino

Er hat Mathe studiert und ist durchgefallen. Wirtschaft studiert – auch durchgefallen. Sogar die Talmud-Hochschule hat ihn dreimal rausgeworfen. Benni Frenkel, einer der pointiertesten Kolumnisten der Deutschschweiz, ist ein Mann, der Regeln grundsätzlich als Zumutung betrachtet. Genau das macht ihn zum scharfsinnigen Beobachter eines Berufsfelds, das er mit lakonischer Präzision für klinisch tot erklärt.

«Es gibt keine grossen Geschichten mehr»

Der Satz fiel beiläufig, aber er hat es in sich. Markus Somm, ehemaliger Chefredaktor und Gründer des Nebelspalters, soll Frenkel einmal gesagt haben: «Es gibt keine grossen Geschichten mehr in der Schweiz.» Frenkel zitiert ihn nicht als Kritik, sondern als Diagnose – eine, die er selbst teilt, wenngleich zähneknirschend.

Was Somm damals meinte und was Frenkel bestätigt: Die Bereitschaft der Schweizer Medien, wirklich zu recherchieren, unangenehme Wahrheiten zu veröffentlichen, Mächtige anzugehen, ist nicht gesunken – sie ist weitgehend verschwunden. Der Grund ist so profan wie vernichtend: Inserenten. Wer die letzte ganzseitige Anzeige im Blatt bezahlt, wird nicht mehr angefasst. «Über Migros – wer schreibt schon?», fragt Frenkel. Die Antwort ist keine Frage der Courage, sondern der Kalkulation.

Das Leutschenbach-Syndrom

Besonders scharf ist Frenkels Urteil über die SRG und ihren Deutschschweizer Flaggschiff-Sender SRF. Er nennt es das «Leutschenbach-Syndrom»: Man sitzt im komfortablen Redaktionstrakt, wartet auf den SDA-Ticker, bearbeitet ihn leicht um – und geht abends nach Hause. Die Mensa sei fantastisch, die Sozialleistungen gigantisch, sagt Frenkel. Aber publizistisch: «Eine Katastrophe.»

Als Beleg eine kleine Anekdote aus seiner Zeit dort: Er wollte FIFA-Whistleblower Klaus Stöckler in Zollikon interviewen. Der Weg von Leutschenbach: 5 Franken und 20 Rappen Tram. Das Spesenformular dafür existierte nicht. Man fuhr schlicht nicht hin. «Wir arbeiten die heissen SDA-Meldungen ab», so Frenkels Zusammenfassung. Eigene Recherchen, eigene Wege, eigene Risiken – das Modell existiert dort nicht mehr.

Marc Walder und die Drei-Marken-Apokalypse

Ringier-CEO Marc Walder hat öffentlich prognostiziert, in der Schweizer Medienlandschaft würden langfristig nur noch drei Marken überleben: Blick, 20 Minuten und – weil das Interview zufällig bei der NZZ stattfand – die NZZ. Frenkel nimmt die Prognose ernst, auch wenn er Walders NZZ-Erwähnung als diplomatischen Reflex abtut.

Die eigentliche Logik dahinter ist «Winner takes all»: Blick und 20 Minuten dominieren im Onlinebereich durch Reichweite und Werbeumsätze. Alle anderen – Regionalzeitungen, Meinungspublikationen, aufwendig finanzierte Qualitätsprojekte – befinden sich im langsamen Sterben. Nicht weil der Leser verschwunden ist, sondern weil das Geschäftsmodell es nicht mehr trägt.

Warum spricht Walder das jetzt so offen aus? Frenkels Interpretation: «Er hat die Hoffnung verloren. Der spricht es so deutlich aus, weil er selber in der Abenddämmerung ist.» Ein Mann, der nichts mehr zu verlieren hat, sagt die Wahrheit.

Regionalzeitungen: Gift statt Demokratie

Frenkel spart auch mit den Lokalblättern nicht. Im Gegenteil: Er nennt sie «Gift für die Demokratie» – und meint das ernst. Der Leser abonniert eine Lokalzeitung in dem guten Glauben, informiert zu werden. Was er bekommt, ist ein Blatt, das seine letzten verbliebenen Inserenten – die grossen lokalen Detailhändler, die Autohändler, die Immobilienfirmen – mit samtenen Handschuhen anfasst. Die Gemeinderatssitzung wird rapportiert. Die Bauabsprachen der lokalen Unternehmer nicht.

Während seiner Zeit bei einem Medienprojekt, das sämtliche Deutschschweizer Regionalzeitungen systematisch nach recherchierbaren Geschichten durchforstet hat, fand Frenkel in einem halben Jahr genau eine Story, die des Nachrückens würdig gewesen wäre. Eine einzige. «Es war langweilig», sagt er schlicht.

Die fehlende Generation

Was Frenkel vielleicht am meisten beunruhigt: der demografische Kollaps des Berufsstands. Wer heute jung und ambitioniert ist, geht nicht in den Journalismus. Und wer doch geht, geht nicht aus den Gründen, aus denen man früher gegangen ist – nämlich um Geschichten aufzudecken, Namen zu machen, etwas zu reissen.

«Die, die nichts anderes finden», sagt Frenkel mit einer Direktheit, die man ihm nicht übelnehmen kann, weil er sich selbst nie schont. Die Ausbildungszentren MAZ in Luzern und die Journalistenschule Ringier verzeichnen sinkende Anmeldezahlen. Wer einen Universitätsabschluss hat, rechnet nach: Eine Stelle auf der Bank bringt das Doppelte. Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand.

Das Ergebnis ist eine Branche, in der junge Redaktorinnen und Redaktoren schon beim Recherchieren bremsen: «Können wir das bringen?» Frenkel hat auf Redaktionen erlebt, wie Bedenken schneller kamen als Ideen. Sein Rat damals war radikal: «Schick die Jungen raus. Lass sie Strassenumfragen machen. Irgendetwas.» Heute gibt es niemanden mehr, der das sagt.

Die Ausnahmen – und warum sie die Regel bestätigen

Frenkel ist kein Nihilist. Er räumt ein, dass die Republik mit über 30’000 Abonnentinnen und Abonnenten bemerkenswert ist – auch wenn er Roger Köppels Analyse teilt, der Republik-Journalismus könne man problemlos zwei Wochen liegen lassen, ohne etwas zu verpassen. Tagespolitisch zählt sie nicht.

Die Weltwoche hat mit Köppels Online-Daily ein funktionierendes Modell aufgebaut. Aber auch das ist, wie Frenkel festhält, primär Meinungsjournalismus: die eigene Klientel bewirtschaften, streicheln, bestätigen. Überraschungen? Fehlanzeige. Auch der Nebelspalter folgt diesem Muster.

Was fehlt, ist das Modell dazwischen: unabhängig, recherchestark, überraschend, wirtschaftlich tragfähig ohne Steuersubventionen. Frenkel findet es nicht, weil es kaum existiert.

Diagnose ohne Therapie

Benni Frenkel ist kein Schwarzmaler aus Bequemlichkeit. Er ist einer, der jahrzehntelang versucht hat, im System zu arbeiten, der immer wieder rausgeflogen ist – aus Universitäten, Zeitungen, sogar aus der Talmud-Hochschule – und der dabei gelernt hat, Dinge zu benennen, wie sie sind.

Sein Urteil über den Schweizer Journalismus lautet: Die Strukturen sind kaputt, der Nachwuchs fehlt, der Mut ist weg, das Geld ist weg. Was bleibt, sind zwei Marken im Unterhaltungsbereich und ein öffentlich-rechtlicher Apparat ohne Hunger.

Er selbst macht weiter. Nicht aus Optimismus, sondern aus Unvermögen, etwas anderes zu tun – oder so sagt er es zumindest. Aber wer Frenkel kennt, weiss: Solange jemand wie er noch schreibt, ist die Diagnose nicht die ganze Wahrheit.

Und genau deshalb gibt es Swissvox

Wer Frenkels Diagnose ernst nimmt, steht vor einer Frage: Was tut man, wenn die Strukturen versagen? Man baut etwas Neues.

Swissvox ist genau aus dieser Überzeugung entstanden. Eine unabhängige Schweizer Medienplattform, ohne Inserenten, ohne Verleger mit Elefantengedächtnis, ohne Rücksicht auf die letzten verbliebenen Anzeigenkunden. Investigativer Journalismus, Medienkritik, Schweizer Innenpolitik und Geopolitik – Themen, die grosse Redaktionen meiden, weil sie unbequem sind oder schlicht zu aufwendig für ein auf Klickzahlen optimiertes Nachrichtenformat.

Was Frenkel beschreibt – der fehlende Hunger, die institutionelle Feigheit, die Selbstzensur gegenüber Inserenten – ist nicht Schicksal. Es ist eine Lücke. Und Lücken können gefüllt werden. Swissvox ist der Versuch, genau das zu tun: Journalismus machen, der nicht fragt «Können wir das bringen?», sondern «Was müssen wir bringen?»

Die Geiger auf der Titanic spielen weiter. Swissvox baut ein anderes Schiff.

https://youtu.be/dQ4rXmvyAGg?si=0noNPwaBBq7A0Gxc