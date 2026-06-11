Von Nico Stino | Swissvox | 11. Juni 2026

Die Bilder erinnern an andere Zeiten, andere Städte – und doch spielen sie sich heute, in der Gegenwart, in einer europäischen Hauptstadt ab: Brennende Autos auf den Strassen von Belfast. Vermummte Männer, die Häuser in Brand setzen. Familien, die aus ihren Wohnungen fliehen, weil die Farbe ihrer Haut sie zur Zielscheibe macht. Nordirland erlebt seine schwersten ethnisch motivierten Ausschreitungen seit Jahren – ausgelöst durch ein Videoröhrchen, befeuert durch die transatlantische Empörungsmaschine der Neuen Rechten.

Der Auslöser: Ein Messerangriff, ein Verhafteter, ein virales Video

Montagabend, kurz vor halb elf. In den Strassen von Belfast greift ein Mann sudanesischer Herkunft namens Hadi Alodid einen Einwohner der Stadt mit einem Messer an und fügt ihm schwere Verletzungen an Rücken und Hals zu – das Opfer soll ein Auge verloren haben. Drei Passanten greifen ein, entwaffnen den Angreifer und halten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Alodid wird verhaftet, vor der Magistratenkammer Belfast des versuchten Mordes und des illegalen Waffentragens angeklagt und in Untersuchungshaft genommen. Er lebt seit 2023 im Vereinigten Königreich.

Soweit der Sachverhalt. Die Strafverfolgung läuft. Der Rechtsstaat funktioniert – jedenfalls bis zu diesem Punkt.

Was danach folgt, folgt nicht mehr dem Rechtsstaat. Es folgt dem Mob.

Zwei Nächte Gewalt: Von der Proteststimmung zum Pogrom

Noch am selben Abend gehen die ersten Gruppen auf die Strasse. In der Nacht von Montag auf Dienstag eskaliert die Lage in den nördlichen Quartieren von Belfast. Vermummte Männer setzen auf der Newtownards Road einen Bus der Gesellschaft Glider in Brand. An der Shankill Road und in Newtownabbey brennen Autos. Auf der Crumlin Road und in ihrer Nachbarschaft stehen Häuser in Flammen.

Die Ziele sind nicht zufällig gewählt. Ein afrikanischer Lebensmittelladen wird angezündet, zwei Telefongeschäfte geplündert. In Ballyclare, dreissig Kilometer nördlich, wird ein türkischer Barbier angegriffen. Ein Pastor, der vor Ort ist, schildert gegenüber den Medien, was er sieht: Menschen werden aus ihren Häusern gejagt, «weil sie schwarz sind». Das islamische Zentrum von Belfast sagt die Gebete aus Sicherheitsgründen ab.

In der zweiten Nacht – Dienstag auf Mittwoch – rückt die Polizei mit Wasserwerfern, Schutzschilden und einem Hubschrauber an. Vor der Sandyknowes-Kreisstrasse in Glengormley werden rund 200 Randalierer mit Wasserkanonen zurückgedrängt. Die Demonstranten reissen Zäune aus den Vorgärten und bauen improvisierte Barrikaden. Behälter und ein leerstehendes Gebäude werden angezündet, Ziegelsteine auf Polizisten geworfen. Mindestens drei Personen werden festgenommen und unter anderem wegen Aufruhr, Sachbeschädigung und Angriffs auf Polizeibeamte angeklagt.

Die Unruhen greifen auf andere Städte über: Londonderry, Antrim, Ballymena, Bangor in Nordirland; Glasgow, Edinburgh und Southampton in Grossbritannien. In Glasgow werden fünf Personen verletzt.

Die Verstärker: Musk, Robinson und die transatlantische Empörungsmaschine

Was die lokale Wut zum überregionalen Flächenbrand macht, ist das digitale Ökosystem der Neuen Rechten. Laut britischen Medien haben Elon Musk – Eigentümer von X und enger Vertrauter der Trump-Administration – sowie der verurteilte Rechtsextremist Tommy Robinson in den sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, auf die Strasse zu gehen. Weitere Akteure aus dem anglo-amerikanischen Rechtspopulismus sollen die Mobilisierung verstärkt haben.

Es ist ein vertrautes Muster: Ein realer Gewaltakt – zweifellos eine Straftat, die juristisch zu ahnden ist – wird von algorithmisch optimierten Empörungsnetzwerken in ein Narrativ verwandelt, das Migration und Kriminalität zu einer einzigen Bedrohung verschmilzt. Der Täter als Individuum verschwindet. An seine Stelle tritt «der Migrant» als Kollektivfeind. Aus einem Strafverfahren wird ein Pogrom.

Der britische Premierminister Keir Starmer verurteilte die Ausschreitungen. Eine Wende in der politischen Lage hat dies bislang nicht bewirkt.

Der Kontext: Nordirland und die Tradition der Strassen-Gewalt

Belfast ist keine Stadt ohne Gedächtnis. Die Sectarian Troubles zwischen protestantisch-unionistischen und katholisch-nationalistischen Gemeinschaften haben Nordirland Jahrzehnte lang geprägt und Tausende von Menschenleben gefordert. Das Karfreitagsabkommen von 1998 brachte den bewaffneten Konflikt zum Stillstand – die sozialen Verwerfungen, die Armut in den working-class-Quartieren beider Gemeinschaften, die kulturelle Sedimentierung von Feindbildern blieben.

In diesem Milieu hat xenophobe Gewalt bereits früher Fuss gefasst. Belfast hat in den vergangenen Jahren mehrere Wellen antiasiatischer und antiirischer Rassismus erlebt. Was sich heute verändert hat: die Geschwindigkeit der Mobilisierung, ermöglicht durch soziale Netzwerke, und die transnationale Vernetzung der rechten Aktivierungsinfrastruktur.

Einordnung: Was die Bilder aus Belfast bedeuten

Die Ereignisse von Belfast sind kein isolierter Ausreisser. Sie fügen sich in ein europaweites Muster ein: Southport 2024, Amsterdam 2025, nun Belfast 2026. Jeweils folgt auf einen Gewaltakt, bei dem ein Migrierender als Täter identifiziert wird, eine medial beschleunigte Welle kollektiver Vergeltung, die nichts mehr mit dem konkreten Straffall zu tun hat.

Das ist keine spontane Volksjustiz. Es ist eine organisierte Eskalationsstrategie, die auf einem einfachen Mechanismus beruht: Das individuelle Verbrechen wird als Beweis einer kollektiven Schuld inszeniert. Afrikaner, Muslime, Ausländer – wer zur Kategorie gehört, haftet für den Täter. Damit ist der Weg von der Empörung zur Vertreibung frei.

Die eigentliche Frage, die Belfast aufwirft, ist nicht, ob Migration Probleme mit sich bringt – natürlich tut sie das, wie jede gesellschaftliche Transformation. Die Frage ist, ob rechtsstaatliche Demokratien in der Lage sind, diese Probleme zu benennen und zu regulieren, ohne dass das politische System kollabiert und die Strasse das Recht übernimmt.

In Belfast, in diesen zwei Nächten, hat die Strasse das Recht übernommen. Das ist das eigentliche Alarmsignal.

Nico Stino ist Gründer und Chefredaktor von Swissvox.