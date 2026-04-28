Der Fall Minetti und die dunklen Schatten des Systems

Ein Staatspräsident, eine Verurteilte, ein Kind aus Uruguay – und Verbindungen zu Jeffrey Epstein

Von einem der größten Justizskandale Italiens der letzten Jahre spricht man in Rom derzeit kaum laut – doch das Schweigen wird lauter. Was das investigative Blatt Il Fatto Quotidiano am vergangenen Wochenende ans Licht brachte, lässt sich nur schwer als bloße Ungereimtheit abtun.

Die Protagonistin: Nicole Minetti

Nicole Minetti, geboren 1985 in Rimini, war einst Zahntechnikerin und TV-Hostess, bevor sie Silvio Berlusconi begegnete und zur Regionalrätin der Lombardei avancierte. Ihr Name wurde weltweit bekannt im Zuge des sogenannten Rubygate-Skandals: In der Nacht vom 27. auf den 28. Mai 2010 war sie es, die auf Geheiß des damaligen Ministerpräsidenten bei der Quästur erschien, um die minderjährige Karima El Mahroug – bekannt als „Ruby Rubacuori” – als angebliche Nichte des ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak freizubekommen. ￼

Der Preis für diese Loyalität: Die Begnadigung durch Mattarella hat Minetti ihre rechtskräftigen Verurteilungen zu insgesamt drei Jahren und elf Monaten wegen Beihilfe zur Prostitution und Veruntreuung erlassen, die sie eigentlich im Rahmen gemeinnütziger Arbeit hätte ableisten müssen. ￼

Die Begnadigung: Ein «humanitärer» Akt?

Am 11. April 2026 unterschrieb Staatspräsident Sergio Mattarella das Gnadendekret. Quellen des Quirinals zufolge gründete die Begnadigung auch auf den schweren gesundheitlichen Zustand eines minderjährigen engen Familienangehörigen von Minetti, der besonderer Betreuung und Behandlung in hochspezialisierten Kliniken bedürfe. ￼

Die Geschichte, die dieser Begründung zugrunde lag, klang auf dem Papier rührend: Ein krankes Kind, adoptiert von einer Frau, die ihr Leben geändert habe und nun aufopferungsvoll für einen Schwerkranken sorge. Das Kind wurde in der Gnadengesuchsakte als «bei der Geburt verlassen» dargestellt. ￼ Ein Bild, das sich als unhaltbar erweisen sollte.

Die Recherche des Fatto Quotidiano: Lügen in der Gnadenakte

Journalist Thomas Mackinson wertete die Akten des Tribunal von Maldonado in Uruguay aus und kam zu einem vernichtenden Befund: Die Gerichtsakten belegen, dass das Kind heute noch beide Elternteile hat – lebend und identifiziert. Minetti und ihr Lebensgefährte Giuseppe Cipriani hatten gegen die leiblichen Eltern eine Klage zur «definitiven Trennung und Entziehung der elterlichen Sorge» angestrengt. Das Adoptionsverfahren schloss erst am 15. Februar 2023 zu ihren Gunsten ab. ￼

Im Gnadengesuch wird außerdem behauptet, Minetti habe das Kind 2021 für einen heiklen Eingriff am Boston Children’s Hospital in die USA gebracht, nachdem das San Raffaele in Mailand und das Krankenhaus in Padua von der Operation abgeraten hätten. Die kontaktierten Einrichtungen erklärten jedoch, das Kind nie behandelt zu haben. ￼

Mit anderen Worten: Zentrale Bestandteile der Begnadigungsakte scheinen auf falschen Angaben zu beruhen.

Cipriani und die Epstein-Verbindung

Minettis Lebensgefährte ist Giuseppe Cipriani junior, Erbe der weltberühmten Harry’s-Bar-Dynastie mit Geschäftsinteressen in mehreren Kontinenten. Das Paar lebt zeitweise in Uruguay, wo Cipriani das historische Hotel San Rafael restauriert und zu einem der größten Luxuszentren Südamerikas ausbauen will. ￼

Doch da ist noch mehr. Cipriani taucht in den Epstein-Files auf. In den Dokumenten finden sich mehrere E-Mails zwischen den beiden, und Cipriаnis Lokale sollen – laut zahlreichen Berichten – von Harvey Weinstein als «Jagdrevier» betrachtet worden sein. ￼

Und nicht nur das: Laut Il Fatto Quotidiano sollen Minetti und Cipriani in den vergangenen Jahren auf der Ranch des Paares in Uruguay weiterhin ein Prostitutionsnetzwerk betrieben haben, wobei wohltätige Aktivitäten als Tarnung für illegale Machenschaften dienten. ￼ Darunter, so der Vorwurf, auch die Vermittlung Minderjähriger.

Der Staatspräsident und der heiße Kartoffel-Reflex

Mattarella – der Staatspräsident, der den Italienern in der Pandemie erklärte, die Freiheitsrechte müssten im Angesicht des «Impfzwangs» zurückstehen, und der als Vorsitzender des Richterrats die Karrieren der Magistratur mitprägt – sah sich nach der Veröffentlichung des Fatto unter akutem Erklärungsdruck.

In ungewöhnlich deutlichen Worten hat der Quirinal in einem Schreiben an Justizminister Carlo Nordio «dringende Klärung» zu den «angeblichen Falschangaben» in der Gnadenakte gefordert. ￼ Gleichzeitig ließ das Präsidialamt ausrichten, dass der Staatspräsident «über keine eigenen Ermittlungsinstrumente verfüge und seine Entscheidung auf den ihm vorgelegten Dokumenten sowie den Einschätzungen der Justizbehörde und des Justizministers beruhe».

Kurz gesagt: Mattarella schob den Ball zu Nordio.

Nordio, der bereits durch die Referendumsniederlage und den erzwungenen Rücktritt seiner Kabinettschefin Giusi Bartolozzi geschwächt ist, ließ lapidar mitteilen, dass «keiner der negativen Punkte aus den jüngsten Presseartikeln in den Verfahrensakten enthalten» sei. ￼ Dies ist explizit kein Dementi gegenüber dem Fatto – es ist eine Aussage darüber, was in den Akten fehlte.

Interpol eingeschaltet – Mutter spurlos verschwunden

Die Generalstaatsanwaltschaft Mailand hat «umfassende und dringende» Ermittlungen über Interpol eingeleitet, mit dem Ziel, Informationen und Dokumente aus dem Ausland – insbesondere aus Uruguay – über alle beteiligten Personen zu beschaffen, einschließlich Minetti selbst und Cipriani. ￼

Und die Lage hat eine beunruhigende weitere Dimension: Die leibliche Mutter des Kindes soll seit dem 14. April spurlos verschwunden sein. Die Anwältin, die sie vertreten hatte, ist 2024 unter bisher ungeklärten Umständen gestorben – in Uruguay laufen bereits Mordermittlungen in diesem Fall. ￼

Systeme, die sich schützen

Was bleibt von diesem Skandal, wenn man einen Schritt zurücktritt?

Da ist eine rechtskräftig verurteilte Frau, die wegen Beihilfe zur Prostitution – auch Minderjähriger – verurteilt wurde. Da ist ihr Lebensgefährte mit nachgewiesenen Verbindungen zu Jeffrey Epstein. Da ist ein Kind, dessen leibliche Eltern noch leben, aber in der Gnadenakte als inexistent dargestellt wurden. Da ist eine Biologmutter, die seit zwei Wochen verschwunden ist. Da ist eine verstorbene Anwältin. Da sind Krankenhäuser, die das Kind nie gesehen haben wollen. Und da ist ein Staatspräsident, der all das unterzeichnet hat – und jetzt Erklärungen fordert von eben jenem Justizminister, dessen positives Votum er zur Bedingung gemacht hatte.

Dies ist nicht die Geschichte eines bedauerlichen Verfahrensfehlers. Dies ist das Bild eines Systems, das für sich selbst sorgt – und das dabei bereit ist, ein Kind als Werkzeug zu benutzen.

System Epstein wohin man schaut. Und von solchen Menschen werden wir regiert.

Quellen: Il Fatto Quotidiano (Thomas Mackinson), ANSA, Sky TG24, Il Post, Quotidiano Nazionale – Stand 28. April 2026