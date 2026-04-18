Von Nico Stino | Swissvox

Die Meldung der Wettbewerbskommission vom 16. April 2026 klingt sachlich und verwaltungsnüchtern. Die WEKO hat zwei neue Untersuchungen eröffnet und Hinweise zu allfälligen Submissionsabreden bei zwei privaten Bauprojekten im Kanton Waadt erhalten. Drei Firmen — Ernest Gabella SA, Perrin Frères SA und Zuttion Construction SA — stehen im Verdacht, ihre Angebote für Bauvorhaben aus dem Jahr 2023 untereinander koordiniert zu haben. Die Ermittlungen dürften rund ein Jahr dauern.

Wer sich aber die Mühe macht, diese Mitteilung in den grösseren Kontext zu stellen, erkennt dahinter kein Einzelereignis — sondern das Symptom eines tief verwurzelten, strukturellen Versagens in der schweizerischen Bauwirtschaft.

Die Spur führt nach Neuenburg — und sie ist lang

Die WEKO eröffnete im November 2023 zunächst ein Verfahren gegen drei Unternehmen im Kanton Neuenburg und weitete es bis März 2024 auf insgesamt 19 Unternehmen aus. Der Verdacht: diese Firmen hätten ihre Offerten und Preise während mehrerer Jahre für rund 100 Ausschreibungen im Tief- und Hochbau koordiniert — für öffentliche und private Auftraggeber gleichermassen. Bis März 2025 wurde das Neuenburger Verfahren nochmals ausgedehnt, diesmal auf insgesamt 22 Unternehmen.

Unter den Beschuldigten finden sich nicht nur kleine Regionalfirmen. Im Neuenburger Fall steht auch Implenia, der grösste Schweizer Baukonzern, auf der Verdächtigenliste. Im Kanton Jura geriet beispielsweise die Berner Marti Holding ins Visier — ebenfalls ein grosser Player. Die Unschuldsvermutung gilt für alle. Doch die Dimension des Falles erlaubt kaum noch naive Verharmlosung.

Die nun neu eröffneten Waadtländer Untersuchungen sind direkte Ableger dieses Neuenburger Komplexes. Die Hinweise auf die möglichen Abreden stammen aus dem laufenden Verfahren im Kanton Neuenburg. Das Kartell, so scheint es, hatte Tentakel, die weit über die Kantonsgrenze hinausreichten.

Das Muster ist bekannt. Es ändert sich nicht.

Wer das Phänomen der Schweizer Baukartelle verstehen will, kommt am Präzedenzfall Graubünden nicht vorbei. Zwölf Bündner Bauunternehmen sprachen jahrelang Aufträge im Gesamtwert von mindestens 190 Millionen Franken miteinander ab — der bis dato grösste Fall von Submissionsabreden in der Schweizer Geschichte. Studien legen nahe, dass die Preismanipulationen zu bis zu 45 Prozent höheren Baupreisen führten.

Die WEKO büsste die beteiligten Firmen mit insgesamt 11 Millionen Franken. 40 Unternehmen waren in Absprachen bei rund 1160 Bauprojekten involviert. Der Kanton Graubünden handelte ergänzend zivilrechtliche Vergleiche aus — insgesamt flossen rund 9 Millionen Franken als Kompensation zurück in die öffentlichen Kassen. Eine parlamentarische Untersuchungskommission des Grossen Rates versuchte aufzuarbeiten, wie das Kartell über derart lange Zeit unbemerkt funktionieren konnte.

Die unbequeme Antwort lautete: Es war nicht unbemerkt. Es war geduldet.

Systematisch, strukturell, schweizweit

Die WEKO selbst hält in ihren Mitteilungen regelmässig fest, was Submissionsabreden anrichten: Sie treiben die Preise künstlich in die Höhe, bremsen den Wettbewerb und belasten letztlich sowohl die Wirtschaft als auch die öffentliche Hand. Das ist korrekt — und gleichzeitig beschönigend. Denn es handelt sich um organisierte Wirtschaftskriminalität. Nicht um Kavaliersdelikte.

Die WEKO hat in den letzten Jahren mehrere Entscheide zu Submissionsabreden gefällt. Die dabei aufgedeckten Fälle erstreckten sich auf geschätzte 1150 Beschaffungen der öffentlichen Hand und Privater. Diese Zahl erfasst dabei nur, was bisher aufgeflogen ist. Das Dunkelfeld dürfte erheblich grösser sein.

Im September 2025 verhängte die WEKO Sanktionen gegen vier Unternehmen — Bitusag, Duckert, Prodo und Wyss Fils — die sich von 2009 bis 2021 in der Regel zu zweit darüber koordiniert hatten, wer welche kantonalen und kommunalen Aufträge für Strassensanierungen in den Kantonen Jura, Neuenburg, Freiburg und Bern erhalten solle. Zwölf Jahre systematische Preismanipulation. Sanktion für Bitusag: knapp eine Million Franken. Für Duckert und Prodo: faktischer Erlass wegen Selbstanzeige.

Das ist Schweizer Kartellrecht in der Praxis. Wer sich selbst anzeigt, kommt günstiger davon. Wer schweigt, hofft, dass es niemand bemerkt. Und offensichtlich lohnte sich das Schweigen lange genug, um die Praxis fortzuführen.

Was kostet das alles wirklich? Eine Schätzung

Niemand hat die Gesamtrechnung je aufgemacht. Vermutlich aus gutem Grund — sie wäre politisch unbequem.

Allein aus den dokumentierten Fällen lässt sich ein manipuliertes Beschaffungsvolumen von weit über 500 Millionen Franken rekonstruieren: der Bündner Strassenbau mit mindestens 190 Millionen, das Unterengadin mit über 100 Millionen, der laufende Neuenburg-Jura-Komplex mit rund 150 bekannten Aufträgen über fast ein Jahrzehnt, dazu Zürich, Aargau, Linth und die nun entstehenden Waadtländer Verfahren.

Der tatsächliche Schaden — also das, was Bauherren und öffentliche Hand zu viel bezahlt haben — liegt nach WEKO-eigenen Erfahrungswerten bei 15 bis 20 Prozent des manipulierten Volumens, in Einzelfällen bei 30 bis 40 Prozent. Empirische Studien, auf die die WEKO selbst verweist, sprechen im Schnitt von über 45 Prozent Preisaufschlag durch Kartellabsprachen. Im Kanton Tessin sanken die Tiefbaupreise nach Ende der Kartellzeit um rund 30 Prozent — ein realer Vergleichswert, kein theoretischer.

Auf das dokumentierte Volumen von 500 Millionen konservativ mit 20 Prozent angewendet: rund 100 Millionen Franken nachweisbarer Schaden aus den bekannten Fällen. Doch was aufgeflogen ist, dürfte nach allem, was wir wissen, nur ein Bruchteil der tatsächlichen Praxis sein. Submissionsabreden funktionieren überall dort, wo der Markt klein, regional und repetitiv ist — also in praktisch jedem Schweizer Kanton, in jedem Jahrzehnt, in dem keine Weko-Razzia stattfand.

Rechnet man das Dunkelfeld realistisch mit ein — und der Bündner PUK-Befund, wonach die kantonale Verwaltung die Absprachen “hätte erkennen müssen”, legt nahe, dass das Dunkelfeld erheblich ist — dann liegt der volkswirtschaftliche Gesamtschaden durch Baukartelle in der Schweiz der letzten zwanzig Jahre in einer Grössenordnung von 500 Millionen bis über eine Milliarde Franken.

Das ist keine offizielle Zahl. Die gibt es nicht. Und genau das ist das eigentliche Problem.

Warum fliegen Kartelle so spät auf?

Die Antwort liegt in der Struktur des Beschaffungswesens selbst. Submissionsabreden funktionieren dort am besten, wo der Markt überschaubar ist, die Akteure einander kennen und die Ausschreibungen repetitiv verlaufen. Im Schweizer Hoch- und Tiefbau trifft all das zu. Regionale Netzwerke, Verbandsstrukturen und die schiere Komplexität öffentlicher Vergabeverfahren schaffen Räume, in denen koordiniertes Verhalten kaum auffällt — solange niemand pfeift.

Im Bündner Fall war es Whistleblower Adam Quadroni, der das System zum Einsturz brachte. Er zahlte persönlich einen hohen Preis dafür. Im Neuenburger Fall sind die Hinweise einem laufenden Verfahren entsprungen — ein behördeninterner Domino-Effekt, keine mutige Einzelperson.

Das ist ein Problem. Kartellaufdeckung darf nicht primär vom Zufall oder von Verfahrensausweitungen abhängen. Die WEKO selbst hat darauf hingewiesen, dass statistische Analysen von Ausschreibungsdaten Auffälligkeiten früher sichtbar machen könnten. Das Bündner Kartell wäre nach solchen Methoden erheblich früher aufgeflogen.

Was auf dem Spiel steht

Die Schweizer Baubranche wickelt jährlich Aufträge in zweistelliger Milliardenhöhe ab — öffentliche Infrastruktur, Schulen, Spitäler, Wohnungsbau. Jeder Franken, der durch kartellbedingte Preisaufschläge zu viel bezahlt wird, fehlt an anderer Stelle: in Schulbudgets, im sozialen Wohnungsbau, in der Verkehrsinfrastruktur.

Und die Politik?

Wo bleibt die politische Debatte? Wo die parlamentarische Initiative, die das Beschaffungsrecht mit digitalen Analysetools schärft? Wo die Forderung nach konsequenter Strafverfolgung, nicht bloss nach Selbstanzeige-Rabatten?

Die WEKO ist eine Behörde mit beschränkten Ressourcen. Sie kann nur reagieren, wenn sie Hinweise erhält. Was fehlt, ist ein präventives, datengetriebenes Frühwarnsystem — kombiniert mit einer Kultur der Null-Toleranz gegenüber Absprachen, die nicht erst dann entsteht, wenn das Kartell bereits zwanzig Jahre gelaufen ist.

Die Waadtländer Untersuchungen sind ein weiteres Glied in einer langen Kette. Die Frage ist nicht mehr ob das nächste Baukartell entdeckt wird — sondern wann. Und ob die Schweiz bis dahin bereit ist, die richtigen Lehren zu ziehen.

Nico Stino ist Gründer und Chefredaktor von Swissvox, einem unabhängigen Schweizer Medienhaus für investigativen Journalismus und politische Analyse.