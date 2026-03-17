Weil künftige Polizistinnen und Polizisten den Sporttest für die Polizeischule nicht bestehen, hat Basel-Stadt ein Bootcamp ins Leben gerufen. Eine begrüssenswerte Initiative — denn körperliche Fitness ist bekanntlich die Grundvoraussetzung dafür, einen Stift zu halten und ein Parkbüssenformular auszufüllen. Oder?

Es ist eine der grossen Fragen unserer Zeit, die Philosophen, Staatsrechtler und Parkplatznutzer gleichermassen beschäftigt: Wie viel Ausdauer braucht man eigentlich, um eine Busse auszustellen? Die Antwort, die das Basler Polizeidepartement nun mit bemerkenswerter Ernsthaftigkeit liefert, lautet: mehr, als man denkt. Denn der potenzielle Polizeinachwuchs scheitert reihenweise bereits am sportlichen Eingangstest für die Polizeischule — und Basel hat jetzt ein Gegenmittel: das Polizei-Bootcamp.

Das Bootcamp, so legt es der SRF-Bericht vom 16. März 2026 nahe, ist «weit mehr als ein intensives Trainingsprogramm». Es soll Interessierten nicht nur Muskeln, sondern auch einen ersten Einblick in den Polizeialltag verschaffen. Damit meint man wohl: das geduldige Ausfüllen von Formularen, das konzentrierte Bedienen eines Radargeräts aus dem Komfort des Streifenwagens heraus sowie das souveräne Navigieren durch Parkzonen mit dem Notizbuch in der Hand.

Das gefährlichste Gerät: der Kugelschreiber

Wer die Schweizer Polizei in ihrer täglichen Arbeit beobachtet, kommt schnell zu einem ernüchternden Befund: Die grösste Herausforderung ist nicht die Verbrecherjagd, sondern die Parkraumbewirtschaftung. Stadtpolizisten sind de facto mobile Kassierer mit Uniform — ausgestattet mit Handheldgerät, Drucker und einer unerschütterlichen Bereitschaft, auch den letzten Falschparkierer der Gerechtigkeit zuzuführen. Für diesen Dienst am Volk braucht es vor allem: Fingerfertigkeit, Geduld und eine gute Sohle.

Dazu gesellt sich die zweite grosse Einnahmequelle des Schweizer Staates: der Geschwindigkeitsmesser. Verborgen hinter Leitplanken, in Unterführungen und in unauffälligen Kleintransportern lauert die Ordnungsmacht dem schnellen Autofahrer auf. Auch hier gilt: athletische Höchstleistungen sind nicht gefordert. Was zählt, ist die Fähigkeit, reglos zu sitzen und auf einen Bildschirm zu starren — eine Kompetenz, für die kein Bootcamp benötigt wird.

Der Sporttest als existenzielle Bedrohung

Trotzdem, und das ist der eigentlich beunruhigende Kern der Geschichte: Viele Kandidatinnen und Kandidaten scheitern am körperlichen Eignungstest für die Polizeischule. Das ist, bei aller Ironie, ein reales Problem. Die städtischen Polizeikorps kämpfen mit Personalmangel — in Basel, Zürich, Bern und anderswo fehlen Kräfte. Die Pensionierungswelle der Babyboomer-Polizisten trifft auf eine Generation potenzieller Nachfolger, die offenbar mehr Zeit mit dem Smartphone als mit dem Laufband verbracht hat.

Das Basler Bootcamp setzt hier pragmatisch an: Es bereitet Interessierte gezielt auf den Sporttest vor — Ausdauer, Kraft, Koordination. Und es bietet gleichzeitig eine Art Schnupperlehre im Polizeialltag. Das ist im Kern vernünftig. Die Frage, die sich dabei aufdrängt, ist freilich eine andere: Ob es langfristig genügt, den Fitnesstest zu bestehen, wenn das eigentliche Berufsbild so wenig mit körperlichen Höchstleistungen zu tun hat, dass man es sich ohne schlechtes Gewissen als «Bürojob mit Draussen-Anteil» vorstellen darf.

Was die Polizei wirklich macht — eine ehrliche Bilanz

Fairerweise sei gesagt: Die Schweizer Polizei tut mehr, als Bussen zu schreiben. Sie rückt nachts bei Einbrüchen aus, leistet Ersten Beistand bei Unfällen, deeskaliert familiäre Konflikte und betreut Vermisste. In Grenzregionen kämpft sie mit Schmuggel und organisierter Kriminalität; in den Städten mit Drogenhandel und Bandenkriminalität. Es gibt Spezialeinsatzkommandos, Verhandlungsführer, Fahnder — Menschen, die echte Risiken eingehen.

Und dennoch: Ein erheblicher Teil des polizeilichen Alltags in der Schweiz besteht aus fiskalisch ergiebigen, aber sicherheitspolitisch überschaubaren Tätigkeiten. Parkraumkontrolle, Radarüberwachung, Ordnungsbussen — das sind die Massnahmen, die den Staatssäckel füllen und die Bürger am meisten nerven. Sie sind legal, sie sind korrekt, sie sind in einem Rechtsstaat durchaus legitim. Aber man muss kein Zyniker sein, um festzustellen: Den Hochprozentigsten davon hätte man auch mit einer App erledigen können.

In Zürich allein wurden zuletzt jährlich mehrere hunderttausend Parkbussen ausgestellt. Die Stadtpolizei Basel verbuchte 2023 Erträge aus dem Ordnungsbussenbereich in zweistelliger Millionenhöhe. Es ist ein einträgliches Geschäftsmodell. Und es erklärt vielleicht, warum die Polizei so verzweifelt Nachwuchs sucht: Nicht für die Verbrecherjagd, sondern für die Parkplatz-Runde.

Braucht es für das Büssenausstellen einen Sechsminuten-Kilometertest?

Die eigentlich ketzerische Frage, die das Basler Bootcamp aufwirft, ohne sie zu beantworten: Warum eigentlich muss jemand, der künftig mehrheitlich Ordnungsbussen ausstellt, Radargeräte bedient und Akten schreibt, einen harten Sporttest bestehen? Die Anforderungen der Polizeischule orientieren sich historisch an einem Berufsbild, das in der Praxis für viele Stellen nur noch bedingt zutrifft.

Natürlich: Im Ernstfall — Verfolgungsjagd, körperliche Auseinandersetzung, Rettungseinsatz — braucht es Fitness. Kein vernünftiger Mensch will eine Polizei, die bei der ersten Treppe schnappt. Aber ob der Eingangstest in seiner jetzigen Form tatsächlich das relevante Anforderungsprofil abbildet oder ob er schlicht ein Relikt aus einer Zeit ist, in der Polizeiarbeit noch regelmässig handfester war — das wäre eine lohnenswerte politische Debatte.

Bis diese Debatte geführt wird, trainiert Basel eben im Bootcamp. Liegestütze für den Rechtsstaat. Klimmzüge für die Parkraumbewirtschaftung. Sprint für die Radarfalle. Es ist, wie vieles in der Schweiz, ein pragmatischer Kompromiss — und irgendwie auch das Vernünftigste, was man tun kann, solange das System so bleibt, wie es ist.

Das Fazit ist so simpel wie ernüchternd: Die Schweizer Polizei braucht Nachwuchs, weil ihre Haupttätigkeiten — Bussen schreiben, Radar überwachen, Formulare ausfüllen — einen enormen Personalaufwand erzeugen. Das Bootcamp ist die Antwort auf ein Symptom. Die eigentliche Frage — was eine moderne Polizei eigentlich leisten soll und kann — stellt niemand. Vielleicht wäre das der schweissintensivste Übungsparcours von allen.

Quelle: SRF Rendez-vous, 16. März 2026: «Nachwuchsprobleme bei der Polizei: Bootcamp soll Abhilfe schaffen»