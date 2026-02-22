Am 8. März stimmt die Schweiz über die Volksinitiative «Ja zur unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen und Banknoten» ab – besser bekannt als Bargeld-Initiative. Die Debatte dreht sich dabei weniger um die Frage, ob Bargeld heute ausreichend vorhanden ist, als vielmehr um die Frage, wohin die Reise in den kommenden Jahren gehen soll.

Der Ursprung der Initiative

Um zu verstehen, weshalb die Initiative überhaupt lanciert wurde, lohnt sich ein Blick auf die jüngere Entwicklung des Zahlungsverkehrs. Die Schweizerische Nationalbank belegt in ihren Zahlungsmittelumfragen eindrücklich, wie stark Bargeld im Alltag an Bedeutung verloren hat. Wurden im Jahr 2017 noch rund 70 Prozent aller Transaktionen an den Kassen bar abgewickelt, waren es 2024 nur noch rund 30 Prozent. Dieser Rückgang ist kein schweizerisches Phänomen – er vollzieht sich in vergleichbarem Tempo in den meisten europäischen Ländern.

Die Initianten betrachten diese Entwicklung nicht als blossen gesellschaftlichen Wandel, sondern als Teil einer umfassenderen Verschiebung hin zu digitaler Kontrolle. Ihre Sorge lässt sich auf eine konkrete Konstellation zuspitzen: Wenn digitale Identität, digitale Standorterkennung und ein vollständig digitales Geldsystem zusammenwachsen, entsteht ihrer Einschätzung nach ein lückenloses Überwachungsgefüge, das staatlichen oder überstaatlichen Akteuren ermöglichen würde, das Verhalten einzelner Personen präzise zu steuern – bis hin zur Sperrung finanzieller Mittel bei Nichtkonformität.

Dass diese Überlegungen nicht bloss theoretischer Natur sind, zeigen Aussagen aus dem Inneren der internationalen Finanzarchitektur. Der frühere Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hat öffentlich dargelegt, worin der grundlegende Unterschied zwischen Bargeld und einer digitalen Zentralbankwährung besteht: Bei Bargeld weiss niemand, wer einen Schein verwendet. Bei digitalem Zentralbankgeld hingegen legt die Zentralbank die Regeln fest – sie bestimmt, wofür das Geld eingesetzt werden darf, und hat die technische Möglichkeit, diese Regeln unmittelbar durchzusetzen. Ähnlich offen hat sich ein stellvertretender Direktor des Internationalen Währungsfonds zur sogenannten Programmierbarkeit digitaler Zentralbankwährungen geäussert: Staatliche Stellen oder private Akteure könnten damit festlegen, für welche Zwecke ausgegebenes Geld verwendbar ist – etwa ausschliesslich für Lebensmittel oder bestimmte Konsumgüter.

Einzelne Länder haben entsprechende Systeme bereits eingeführt, darunter die Bahamas, Nigeria und Jamaika. China betreibt einen weit fortgeschrittenen Pilotversuch. Grossbritannien und die Europäische Union befinden sich in der Vorbereitungsphase. In der Schweiz läuft seit 2023 ein Pilotprojekt mit einer digitalen Zentralbankwährung, allerdings beschränkt auf Interbankabwicklungen.

Was die Initiative konkret fordert

Die Initiative stellt drei Kernforderungen. Erstens soll der Begriff «Münzen und Banknoten» ausdrücklich in der Bundesverfassung verankert werden. Die Initianten halten den heute gebräuchlichen Begriff «Bargeld» für zu unscharf. Sie verweisen auf Überlegungen in der Europäischen Union, wonach auch digitale Echtzahlungen begrifflich als Bargeld gelten könnten, weil dabei – wie beim physischen Geldtausch – keine Kreditbeziehung entsteht, sondern der Betrag direkt von einer Person zur anderen übergeht. Initiant Richard Koller hat betont, er habe den Begriff «Noten und Münzen» bewusst gewählt, weil er eindeutig und unmissverständlich auf das von der Nationalbank ausgegebene physische Zahlungsmittel verweise.

Zweitens verlangt die Initiative, dass Münzen und Banknoten in grosser Menge verfügbar bleiben. Die blosse Existenz einiger Noten in einer Bankschublade reiche nicht aus – Bargeld müsse im Alltag tatsächlich eingesetzt werden können, damit seine Sicherungsfunktion reale Bedeutung habe.

Drittens soll eine allfällige Ablösung des Schweizer Frankens durch eine andere Währung nur mit doppeltem Mehr möglich sein, also mit der Zustimmung von Volk und Ständen. Das Stimmvolk soll das letzte Wort behalten, wenn es um eine derart grundlegende Entscheidung geht.

Darüber hinaus argumentieren die Initianten, Bargeld erfülle drei weitere Funktionen, die einen expliziten Verfassungsschutz rechtfertigten. Es sei krisensicher, weil es ohne Strom und Internet funktioniere. Es gewährleiste Anonymität, da beim Bezahlen keine Datenspur entsteht. Und es ermögliche älteren Menschen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, auch wenn sie über keine Karte oder kein digitales Zahlungsmittel verfügen.

Der Gegenentwurf von Bundesrat und Parlament

Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab, bringen aber einen direkten Gegenentwurf. Auch sie erachten Bargeld als schützenswert und halten eine Verankerung auf Verfassungsstufe für sinnvoll – eine solche fehlt bisher tatsächlich. Ihr Ansatz besteht darin, bestehende gesetzliche Regelungen in die Verfassung zu überführen, ohne an der Substanz etwas zu ändern. Konkret soll festgeschrieben werden, dass der Bund und die Schweizerische Nationalbank die Bargeldversorgung gewährleisten. Weil sich diese Formulierungen in der Praxis bewährt hätten, sei es das Vernünftigste, sie unverändert zu übernehmen.

Den Gegenentwurf kritisieren die Initianten in mehreren Punkten. Auffällig ist zunächst, dass darin nicht von «Schweizer Franken», sondern schlicht von «Franken» die Rede ist. Koller sieht darin einen bewussten juristischen Spielraum: Wenn die Verfassung nur «Franken» schreibt, könnte der Gesetzgeber per einfachem Gesetz einen elektronischen Franken als offizielle Währung oder als Zahlungssystem definieren, ohne die Verfassung ändern zu müssen. Auch die Verwendung des Begriffs «Bargeld» anstelle von «Münzen und Banknoten» lässt nach Einschätzung der Initianten Raum für spätere Umdeutungen.

Ein weiterer Streitpunkt betrifft die Zuständigkeit. Die Initiative will die Verantwortung für die Bargeldversorgung vom Bund regeln lassen, nicht von der Nationalbank allein. Die Nationabank könne zwar Geld ausgeben, aber keine Pflicht schaffen, dass Bargeld etwa im öffentlichen Verkehr oder auf Weihnachtsmärkten akzeptiert werden muss. Dafür sei die Politik zuständig.

Der Bund wiederum kritisiert an der Initiative, dass der Begriff «genügende Menge» nicht definiert sei, was rechtlich zu Unklarheiten führen könnte. Ausserdem sei nicht konkret geregelt, wie die neue Zuständigkeit des Bundes praktisch ausgestaltet werden solle.

Eine Abstimmung über mehr als Münzen und Scheine

Die Stimmberechtigten können am 8. März sowohl der Initiative als auch dem Gegenentwurf zustimmen. In diesem Fall entscheidet eine Stichfrage, welche Variante in Kraft tritt. Die eigentliche Debatte aber reicht tiefer als die Frage nach Formulierungen und Zuständigkeiten. Sie handelt davon, wie viel Vertrauen die Bevölkerung in staatliche Institutionen und in internationale Entwicklungen setzt – und wie viel Spielraum sie bereit ist, für Zukunftsentscheidungen offen zu lassen, deren Tragweite noch nicht vollständig absehbar ist. Die Wortwahl in Verfassungstexten ist selten zufällig. Begriffe öffnen Spielräume oder schliessen sie. Darüber zu streiten ist legitim – und mitunter wichtiger, als es auf den ersten Blick erscheinen mag.