SWISSVOX

The Cazuzo
9h

... les villes devenues caisses de raisonnances (sic) vont encore fort démocratiquement porter leurs schizophrènies, aidé en cela par RTS, sur le devant des décisions électorales...

la démocratie 2026 est le couronnement des imbéciles... par les prédateurs...

