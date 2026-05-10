Bis zu 12’000 Franken cash im Kuvert – das ist kein Einzelfall. Eine SRF-Kassensturz-Recherche legt offen, wie ein wachsendes System informeller Zusatzzahlungen das Vertrauen ins Schweizer Gesundheitswesen untergräbt.

Die Szene klingt unwirklich: Eine Patientin liegt bereits auf dem OP-Tisch, vorbereitet für einen Eingriff an den Krampfadern. Da erscheint eine Assistentin und fordert erneut 600 Franken – cash. Scheine bitte, keine Rechnung, kein Beleg. So geschehen in einer privaten Venenklinik, dokumentiert vom SRF-Konsumentenmagazin Kassensturz.

Priska Wegmann hatte sich gewehrt. Sie musste die 600 Franken schliesslich nicht bezahlen – aber der Druck, dem sie ausgesetzt war, zeigt, wie systematisch das Vorgehen offenbar ist: Mindestens acht weitere Patientinnen und Patienten derselben Klinik bestätigten gegenüber der Krankenkasse Helsana, ebenfalls dieselbe Summe in bar bezahlt zu haben – ohne zu wissen, wofür.

Phantom-Leistungen, echte Scheine

Der Fall Wegmann ist symptomatisch. Die Venenklinik hatte ihr einen Kostenvoranschlag von 7’043 Franken ausgestellt – vollständig durch die Grundversicherung gedeckt. Am OP-Tag unterschrieb Wegmann unbemerkt einen neuen Voranschlag über 7’600 Franken. 600 Franken mehr, ohne Erklärung, ohne erkennbare Zusatzleistung. Dass ihr das nicht auffiel, erstaunt Rechtsexpertin Franziska Sprecher nicht: «Der Überraschungsmoment in einer solchen Situation ist sehr problematisch. Patientinnen haben das Gefühl, wenn ich nicht zahle, werde ich nicht operiert.»

Ähnlich erging es Janine Huber. Ihr Frauenarzt verlangte vor einer Zystenoperation 1’200 Franken – mündlich, mit dem Hinweis, er verdiene an ambulanten Eingriffen zu wenig. Er schlug vor, das Geld diskret zur Nachkontrolle mitzubringen, in einem Kuvert. Huber sagte zu, in der Annahme, eine reguläre Rechnung zu erhalten. Die kam nie – bis nach Ausstrahlung der Kassensturz-Sendung. Dann forderte der Arzt plötzlich, über ein Jahr später, 900 Franken per Rechnung ein.

Spitze des Eisbergs

Was die beiden Fälle sichtbar machen, ist offenbar nur ein Bruchteil des tatsächlichen Ausmasses. Die Patientenstelle Zürich hat seit Ende letzten Jahres über 40 ähnliche Meldungen gesammelt. Geschäftsführer Mario Fassauer betont, dies sei mit grosser Wahrscheinlichkeit «nur die Spitze des Eisbergs». Die gemeldeten Beträge bewegen sich zwischen 8’000 und 12’000 Franken pro Fall – teils explizit mit Preisrabatt für die beleglose Variante: 12’000 Franken mit Rechnung, 10’000 Franken ohne.

Das ist nicht nur eine Frage der Fairness. Wer keine Rechnung ausstellt und keine Quittung aushändigt, liefert den Steuerbehörden keinen Nachweis. Fassauer umschreibt es vorsichtig: «Der Verdacht liegt nahe, dass es sich um eine Schattenwirtschaft handelt.»

Legal, solange eine Mehrleistung vorliegt – doch die fehlt meist

Rechtsprofessorin Franziska Sprecher stellt klar: Grundsätzlich dürfen Ärzte Zusatzzahlungen verlangen – aber nur für nachweisbare Mehrleistungen. Ein besonders schneller OP-Termin etwa, der medizinisch nicht zwingend gewesen wäre, kann legal in Rechnung gestellt werden. Doch bei einem medizinischen Notfall entfällt diese Logik: Dringlichkeit ist dann keine Mehrleistung, sondern schlicht ärztliche Pflicht.

Das Kernproblem liegt also nicht im Prinzip der Zusatzzahlung, sondern in der Intransparenz: keine dokumentierte Leistung, kein schriftlicher Beleg, kein Zeitpunkt für die Information ausserhalb des Stresses eines OP-Tags. Sprecher nennt es klar: «Überrumpelung.»

Regulierung in Bewegung

Das Zürcher Kantonsparlament hat den Regierungsrat per Motion bereits beauftragt zu prüfen, wie Barzahlungen gegen schnellere Behandlung verboten werden können. Die Patientenstelle fordert mehr Transparenz und schärfere Regeln, falls sich das Problem als flächendeckend erweist.

Helsana-Leiterin Andrea Stöckli appelliert an Versicherte, sich bei verdächtigen Bargeldforderungen umgehend bei der Krankenkasse zu melden und sich nicht einschüchtern zu lassen. Auch die Gesundheitsdirektion des Kantons ist zuständig – sie beaufsichtigt die Ärzte und muss Beschwerden nachgehen.

Bilanz

Das Schweizer Gesundheitssystem gehört zu den teuersten der Welt – und zu den reguliertesten. Umso stossender wirkt, was die Kassensturz-Recherche ans Licht bringt: ein wachsendes Schattengebiet, in dem Patienten in einer Moment maximaler Verletzlichkeit unter Druck gesetzt werden. Wer krank ist und operiert werden muss, verhandelt nicht. Das wissen offenbar auch jene Ärzte, die Kuverts mit Scheinen einfordern.

Die Forderung muss klar sein: Keine Zusatzzahlung ohne schriftliche Rechnung, keine Rechnung ohne dokumentierte Leistung – und bei Bargeldforderungen ohne Beleg: Meldung erstatten.