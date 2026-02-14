Der unfehlbare STAAT.

Der BUNDESRAT hat für ca. eine Milliarde Franken von Pfizer BioNtech, von Novavax und von MODERNA hochexperimentelle und toxische Präparate eingekauft. Er hat sie dann ohne jegliche Nachweise und ohne Zusagen seitens der Hersteller (bzgl. Wirksamkeit und Sicherheit) gegenüber der Bevölkerung als „wirksam“, als „sicher“ und als „alternativlos“ angepriesen.

Bundesrat und BAG haben dieses gefährliche Experiment Millionen von Schweizern mit sehr viel Druck, Psychotricks und mit Falschinformation aufgenötigt.

Jetzt klemmt derselbe Bundesrat mit seinem BAG jede Art von Entschädigung für Impfschäden ab. Die Betroffenen werden hingehalten und auf’s Übelste im Stich gelassen, während die Grosskonzerne dank staatlicher Hilfe mit unseren Steuergeldern Milliardengewinne gemacht haben.

Es ist ja bereits eine Schande, dass so etwas in einem Land wie der Schweiz überhaupt passieren kann.

Es ist aber noch eine sehr viel grössere Schande, dass diese üblen Vorgänge von keiner unabhängigen Instanz untersucht werden.

Das Unrecht wird unter den Teppich gekehrt und die Geschädigten bleiben auf sich allein gestellt.

Darüber hinaus sind auch heute noch die Verträge zur Impfstoffbeschaffung geschwärzt: „Geschäftsgeheimnis»…!

Noch immer hat kein Schweizer Parlamentarier den vollen Wortlaut sehen dürfen! Nicht einmal die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat diese milliardenschweren Beschaffungsverträge INHALTLICH auf ihre ökonomisch-medizinische Werthaltigkeit und auf juristische Korrektheit überprüft.

So sind wir FASSUNGSLOS und stellen fest:

Im Zusammenhang mit den Corona-Spritzen herrscht in der Schweiz noch heute die totale, totalitäre Willkür. Es herrscht Rechtlosigkeit, und niemanden in der Bundes-Bürokratie interessiert‘s.

Keine Solidarität mit den Opfern, keine Aufarbeitung.

Das ist eine Art von BANKROTT-ERKLÄRUNG der EIDGENOSSENSCHAFT gegenüber der eigenen Bevölkerung.