Bankenskandale Sozialkosten und die Inkognito-Falle

Wirtschaft und Finanzen
UBS im Krisenmodus: Die UBS zündet eine massive Abbauwelle, bei der Mitarbeiter aller Altersklassen entlassen werden. Zudem musste das Asset Management der UBS einen Immobilienfonds (UBS (D) Euroinvest Immobilien) im Wert von 400 Millionen Euro wegen Liquiditätsengpässen schliessen, wodurch Investoren jahrelang nicht an ihr Geld kommen.
Skandale auf dem Finanzplatz: Die MBaer Merchant Bank wurde von der Finma geschlossen, nachdem bekannt wurde, dass die Gründer Mike Bär und Paul von Mérey Warnungen ignorierten und in grossem Stil Gelder für sanktionierte Kunden aus Venezuela, Russland und dem Iran wuschen. Die Pariser Niederlassung der Bank Edmond de Rothschild wurde wegen enger Verbindungen des Ex-Diplomaten Fabrice Aidan zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein von der Polizei durchsucht.
ZKB-Bankrat in der Kritik: Der SP-Politiker Amr Abdelaziz kassiert als ZKB-Bankrat für ein Nebenamt fast 8’000 Franken Kinderzulagen im Jahr, was für Unverständnis sorgt, da er als Aufseher der Bank und nicht als klassischer Angestellter agiert.
Novartis kauft ein: Der Pharmakonzern Novartis übernimmt für bis zu 2 Milliarden Dollar das Biotechunternehmen Excellergy, um sich im Bereich der Nahrungsmittelallergien zu stärken.
Schweizer Politik und Gesellschaft
Keine “Milch” für vegane Produkte: Das Bundesgericht hat entschieden, dass vegane Milchersatzprodukte (wie Haferdrinks) nicht als “Milch” beworben werden dürfen, auch nicht in abgewandelter Form wie “M*LK” oder mit dem Zusatz “Das ist keine Milch”. Das französische Unternehmen Danone unterlag in diesem Streit.
Kritik an Pro-Senectute-Präsidentin: Die 41-jährige Alenka Bonnard geriet unmittelbar nach ihrer Wahl an die Spitze von Pro Senectute in die Kritik, weil sie die 13. AHV-Rente ablehnte und behauptete, viele Ältere bräuchten das Geld nicht.
Streit um Sozialkosten in Wattwil: Der Gemeindepräsident von Wattwil SG steht in der Kritik, weil er öffentlich vorrechnete, dass eine reale siebenköpfige Flüchtlingsfamilie die Gemeinde 400’000 Franken im Jahr kostet. Kritiker werfen ihm eine Verletzung des Amtsgeheimnisses vor, da die Familie im Dorf identifizierbar sei.
Internationales und Vermischtes
Millionen-Betrug bei Ursula Andress: Der verstorbene Vermögensverwalter des Ex-Bond-Girls Ursula Andress soll rund 18 Millionen Franken aus ihrem Vermögen veruntreut haben. Die Spur des Geldes führt in die Toskana, wo italienische Behörden Immobilien, Weingüter und Kunstgegenstände im Wert von 20 Millionen Euro beschlagnahmt haben.
Sterbehilfe nach Gruppenvergewaltigung: In Spanien nahm eine 25-jährige Frau (Noelia Castillo Ramos) Sterbehilfe in Anspruch. Sie litt unter ständigen Schmerzen und einer Querschnittslähmung, nachdem sie nach einer Gruppenvergewaltigung durch einen Sturz aus einem Hochhaus versucht hatte, sich das Leben zu nehmen.
Trumps Iran-Probleme: Im Konflikt mit dem Iran droht US-Präsident Donald Trump zwar, “die Hölle loszulassen”, doch Experten sehen das iranische Regime in einer starken Position. Trump kämpft gleichzeitig mit sinkenden Zustimmungswerten und der Angst vor einer globalen Wirtschaftsrezession.
Mit 4 Promille zum Vorstellungsgespräch: Eine 45-jährige Frau in Deutschland wurde wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr verurteilt. Sie war mit sage und schreibe 4 bis 4,75 Promille zu einem Bewerbungsgespräch in einer Seniorenresidenz gefahren.
Tracking im Inkognito-Modus: Ein Bericht warnt davor, dass der private Surfmodus im Browser auf Erotikseiten keine echte Anonymität bietet. Fast 88 Prozent der Pornoseiten übertragen Daten an externe Tracker, was Nutzer für Werbenetzwerke gläsern und potenziell erpressbar macht.