Am Abend des 14. November 1990 sitzt ein Mann in einer DC-9 im Landeanflug auf Zürich – draussen liegt der Stadlerberg im Dunkeln, und niemand an Bord weiss, dass die Instrumente lügen.

Von Nico Stino

Am 14. November 1990 startet die Alitalia-Maschine mit der Flugnummer AZ 404 um 19.36 Uhr in Mailand-Linate in Richtung Zürich. 40 Passagiere und sechs Crewmitglieder sind an Bord der DC-9-32. Watson Kurz nach 20 Uhr erhält die Besatzung die Freigabe zur Landung auf Piste 14 in Zürich-Kloten. Der Anflug über die Alpen verläuft zunächst problemlos. Watson

Dann geschieht das Unfassbare: Die Maschine stürzt in die Wälder von Weiach, kurz vor dem Flughafen Zürich, in den Stadlerberg. Wikipedia Alle 46 Menschen an Bord kommen ums Leben. Wikipedia

Ein technischer Defekt, ein fatales Machtwort

Die spätere Untersuchung zeigt ein Unglück mit mehreren Ursachen. Das Kreuzzeigerinstrument des Kapitäns war defekt und zeigte während des gesamten Endanflugs eine zentrierte Gleitweganzeige – den scheinbar idealen Anflugweg –, obwohl die Maschine tatsächlich 300 Höhenmeter zu tief lag. Wikipedia Das Instrument des Copiloten dagegen funktionierte korrekt und zeigte den zu tiefen Anflug richtig an. Wikipedia

Der entscheidende Fehler aber war menschlich: Weil der Kapitän den Copiloten nicht durchstarten liess, prallte die Maschine gegen den Stadlerberg. Watson Eine schweizerische Untersuchung kam zum Schluss, dass ein Kurzschluss den NAV-Empfänger des Flugzeugs ausfallen liess – eine Fehlfunktion, welche die Besatzung bis zum Absturz nicht bemerkte. Wikipedia Hinzu kamen fehlende Hangbeleuchtung und ein bekanntes Ableseproblem beim Höhenmesser des Musters.

Bis heute erinnert am Waldweg bei Weiach ein Gedenkstein mit einem Holzkreuz an die 46 Opfer Wikipedia – aufgestellt von Hinterbliebenen am ersten Jahrestag des Unglücks.

Emil Bürgler

Einer der Menschen an Bord war Emil Bürgler, Direktor von Pirelli Kabel und mein damaliger Chef. Ich kann über die juristische Aufarbeitung schreiben, über Kreuzzeiger und Kurzschlüsse, über Kommissionen und Bundesgerichtsentscheide dreissig Jahre später. Was ich nicht in Berichten finde, ist das, was mir geblieben ist: Er war ein guter Mensch.

Knapp fünfundzwanzig Jahre später habe ich – durch einen reinen Zufall, oder wie man auch sagt: Destiny – ein paar Jahre in der Nähe der Unfallstelle gewohnt, ohne es bewusst bemerkt zu haben. Erst viel später kam mir das in den Sinn. Manche Kreise schliessen sich, ohne dass man es im Moment merkt.

In einer Zeit, in der Führungspersonen oft vor allem über Zahlen und Titel definiert werden, ist das keine Selbstverständlichkeit. Wer als Chef in Erinnerung bleibt, weil er ein guter Mensch war – nicht weil er hart verhandelte oder Quartalsziele übertraf –, hinterlässt eine andere Art von Spur.

Einordnung

Der Fall AZ404 zeigt exemplarisch, wie technisches Versagen und menschliche Entscheidungen ineinandergreifen können – und wie lange ein Unglück juristisch nachwirkt: Erst fast zehn Jahre nach dem Absturz entschied das Bundesgericht in einem knappen 3-zu-2-Urteil, dass die Flugsicherung Swisscontrol nicht haftbar sei. Watson Zu einer strafrechtlichen Verurteilung kam es nie – weder in der Schweiz noch in Italien.

Für die Statistik ist AZ404 ein abgeschlossenes Kapitel der Schweizer Luftfahrtgeschichte. Für alle, die jemanden an Bord hatten, ist es das nie.

Der Wald bei Weiach ist heute wieder still. Nur der Stein mit den 46 Namen erinnert daran, dass hier einmal die Zeit für 46 Menschen stehen blieb.