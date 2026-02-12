Der Schweizer Bundesrat um Martin Pfister hat kürzlich entschieden, die Ausgaben für die Armee deutlich zu erhöhen – deutlich mehr als zuvor erwartet. Insgesamt sollen zusätzlich rund einunddreißig Milliarden Franken bereitgestellt werden, und zwar durch eine temporäre Erhöhung der Mehrwertsteuer, aus der ein neuer Rüstungsfonds gespeist werden soll.

Dieses Vorgehen sorgt für heftige Diskussionen. Kritiker fragen sich, warum dieser Vorschlag im Bundesrat mehrheitsfähig war, zumal der aktuelle sicherheitspolitische Bericht der Regierung selbst festhält, dass ein direkter, bewaffneter Angriff auf die Schweiz in naher Zukunft angesichts der Schutzbemühungen der NATO und Europas unwahrscheinlich ist.

Zudem wird spekuliert, dass internationaler Druck eine Rolle gespielt haben könnte: So könnte das Versprechen, Rüstungsgüter in den USA zu kaufen, der Schweiz bei Zollverhandlungen einen Vorteil verschaffen. Oder der Erfolg sei schlicht das Resultat langfristiger politischer Kampagnen.

Ein zentraler Kritikpunkt ist, dass die zusätzlichen Militärausgaben so hoch angesetzt wurden, dass weiterhin Druck zum Sparen in anderen Bereichen besteht: Entwicklungshilfe, Bildung, Klimaschutz und soziale Programme sollen weiter gekürzt oder eingeschränkt werden – trotz großer Herausforderungen in diesen Feldern.

Auch wenn ein Teil des regulären Armeebudgets aus dem neuen Rüstungsfonds bezahlt werden soll, heisst das im Kern nur, dass zuvor beschlossene Einsparungen im Parlament wieder ausgeglichen werden. Dies nützt vor allem jenen, die im Bundesrat weitere Sparpakete planen.

Im sicherheitspolitischen Bericht der Regierung selbst wird betont, dass Armut, Ungleichheit, Klimawandel und Ressourcenknappheit Konflikte begünstigen und dass Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe und Friedensförderung integrale Elemente der Sicherheitspolitik sein sollten – also weit über rein militärische Fragen hinausgehen. Trotzdem fehlt jede substanzielle Investition in diese Bereiche.

Ein weiterer zentraler Punkt der Kritik betrifft die Finanzierung über die Mehrwertsteuer: Diese gilt als besonders belastend für einkommensschwache Haushalte, da diese einen größeren Anteil ihres Einkommens für Konsum ausgeben als wohlhabendere Bürger. Würde stattdessen die direkte Bundessteuer oder eine Vermögenssteuer – etwa für sehr hohe Einkommen – herangezogen, wäre die Belastung sozial ausgewogener verteilt.

Der neue Fonds selbst wird ebenfalls skeptisch gesehen. Zwar darf er nur vorübergehend Schulden machen, doch innerhalb eines Jahrzehnts müssen die Mittel zurückgeführt werden. Kritiker warnen, dass der Fonds dem Verteidigungsdepartement erlaubt, sehr schnell sehr viel Geld auszugeben – teilweise noch bevor klar ist, wofür es eigentliche gebraucht wird.

Und es gibt grundsätzliche Widersprüche: Die Vorlage zur sicherheitspolitischen Strategie fordert einerseits enge Zusammenarbeit mit europäischen Partnern, andererseits sieht sie eine „bewaffnete Neutralität“ vor, die der Schweiz ermöglichen soll, auch über ihre Grenzen hinaus militärisch zu agieren. Dieses Spannungsfeld bleibt laut Kritik ungelöst.

Angesichts dieser Unklarheiten und Widersprüche wird betont, dass es positiv ist, dass das Volk über diese Finanzierung abstimmen kann – denn letztlich geht es um eine weitreichende sicherheitspolitische Entscheidung, die die Schweiz für Jahrzehnte prägen könnte.