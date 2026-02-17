Sie haben Jahrzehnte lang Karriere gemacht, Hypotheken abbezahlt und Kinder grossgezogen. Jetzt packen sie die Koffer, kündigen die Wohnung und tauschen das Büro gegen ein Coworking-Space in Lissabon, Chiang Mai oder Medellín. Die Ü50-Nomaden sind eine wachsende, weitgehend unsichtbare Generation — und ihre Geschichte ist vielschichtiger als jedes Instagram-Klischee.

Es ist kurz nach neun Uhr morgens, als Markus H. seinen Laptop aufklappt. Vor dem Fenster erstreckt sich der Hafen von Valletta, die maltesische Sonne wirft Lichtreflexe auf das alte Kopfsteinpflaster. Der 54-jährige frühere Unternehmensberater aus Zürich hat sich drei Monate hier eingerichtet — in einer möblierten Wohnung, gemietet über ein Portal für Langzeitreisende, für einen Preis, der etwa einem Drittel seiner früheren Zürcher Miete entspricht. Auf dem Schreibtisch neben dem Rechner: ein Espresso, ein Notizbuch, das Schweizer Mehrfachstecker-Adapter. «Ich lebe seit neunzehn Monaten so», sagt er. «Und ich habe in dieser Zeit mehr gelernt als in den letzten zehn Jahren davor.»

Markus H. ist kein Ausnahmefall mehr. Er ist Teil einer demografischen Bewegung, die in den einschlägigen Statistiken erst langsam sichtbar wird, in der Lebensrealität der Menschen aber bereits gut verankert ist. Laut aktuellen Erhebungen der Nomads-Plattformen sind fast 35 Prozent der weltweiten digitalen Nomaden zwischen vierzig und neunundfünfzig Jahre alt — eine Zahl, die dem Klischee des laptop-schwingenden Millenials mit Rucksack und Surfboard fundamental widerspricht. Die Welt der ortsunabhängigen Wissensarbeiter ist längst nicht mehr das Privileg der Zwanzigjährigen. Sie hat eine zweite, ruhigere, oft nachdenklichere Generation entdeckt.

Das Ende der Karriere-Logik

Was bewegt Menschen in der Lebensmitte dazu, eine Lebensform zu wählen, die mit allen Stabilitätsversprechen bricht, welche die Nachkriegsgesellschaft für erstrebenswert erachtete? Die Antworten sind so vielfältig wie die Biografien der Betroffenen — und doch zeigen sie wiederkehrende Muster.

Da ist zunächst das, was Soziologen als «Post-Karriere-Desillusionierung» beschreiben: das Gefühl, nach Jahrzehnten im Hamsterrad der Erwerbsarbeit nicht mehr zu wissen, wofür man eigentlich läuft. Mit fünfzig hat man in der Regel die Kinder grossgezogen, die Eltern begleitet oder verloren, vielleicht eine Scheidung überstanden und die erste Herzrhythmusstörung weggeatmet. Man hat eine Art innere Freiheit erreicht — oder zumindest den Wunsch danach.

Da ist ausserdem das Phänomen der pandemiebedingten Neubewertung. Die Jahre 2020 bis 2022 haben Millionen von Büroarbeiterinnen und -arbeitern demonstriert, dass ortsunabhängiges Arbeiten nicht nur möglich, sondern in vielen Fällen sogar produktiver ist. Wer drei Jahre lang erfolgreich aus dem Homeoffice arbeitete, fragt sich zwangsläufig: Warum nicht aus Lissabon? Warum nicht aus Tbilisi?

Und da ist schließlich ein demografischer Faktor, den die öffentliche Debatte oft übersieht: Die Babyboomer-Generation ist die erste, die in grosser Zahl mit digitaler Infrastruktur die fünfzig überschreitet. Sie hat das Internet nicht erst spät gelernt; viele von ihnen haben es professionell geprägt. Projektmanager, Marketingleiterinnen, IT-Berater, Redakteurinnen, Unternehmensberater — eine ganze Generation von Wissensarbeiterinnen und -arbeitern trägt Kompetenzen in sich, die sich ortsunabhängig monetarisieren lassen.

Abschied von der Dreizimmerwohnung

Der praktische Übergang in dieses Leben ist alles andere als trivial, und hier unterscheidet sich die Ü50-Generation fundamental von ihren jüngeren Counterparts. Wer mit Mitte zwanzig aufbricht, gibt möglicherweise eine WG-Untermiete auf und kündigt einen befristeten Arbeitsvertrag. Wer mit Mitte fünfzig aufbricht, muss eine Immobilie, jahrelang angesammelte Besitztümer, gewachsene soziale Netzwerke und institutionalisierte Altersvorsorgesysteme navigieren.

Die Entscheidung über die eigene Wohnimmobilie ist oft die emotionalste. Verkaufen oder vermieten? Beides hat tiefgreifende finanzielle und psychologische Konsequenzen. Wer verkauft, hat Kapital — aber auch keinen Anker mehr. Wer vermietet, behält eine Option, bindet sich aber an Mieterrecht, Verwaltungsaufwand und das diffuse Gefühl, noch nicht ganz losgelassen zu haben. Die Mehrheit der Ü50-Nomaden, die sich länger als ein Jahr auf Reisen befinden, wählen zunächst die Vermietung — und entscheiden sich dann nach zwei, drei Jahren oft doch für den Verkauf. «Der Moment, in dem man das Haus verkauft, ist der eigentliche psychologische Schnitt», sagt eine 57-jährige frühere Grafikdesignerin aus München, die seit vier Jahren zwischen Portugal, Thailand und Mexiko pendelt. «Vorher hat man immer noch eine Notausgangstür offen.»

Das Aufbrechen der materiellen Existenz ist mit einem kognitiven Aufwand verbunden, den junge Nomaden selten kennen. Schon der Haushalt stellt vor ganz neue Fragen: Was tut man mit zwanzig Jahren akkumulierten Büchern, Möbeln, Erinnerungsstücken, Weinflaschen? Selbststorage-Räume in der Schweiz kosten schnell vierhundert Franken und mehr pro Monat. Wer diese dauerhaft mietet, untergräbt einen der wesentlichen Kostenvorteile des nomadischen Lebens. Und wer wegwirft, muss erst lernen, was es bedeutet, das eigene Leben auf das zu reduzieren, was in zwei Koffer passt.

Mehr Infos hier

Das Dreisäulen-Dilemma

Nirgends spitzt sich der Generationsunterschied so zu wie bei der Altersvorsorge — und nirgends sind die spezifisch schweizerischen Rahmenbedingungen so relevant. Das helvetische Dreisäulensystem, eines der weltweit ausgefeiltesten Vorsorgemodelle, setzt voraus, dass man in der Schweiz wohnt, arbeitet und Beiträge einzahlt. Digitale Nomaden, die dauerhaft im Ausland leben, fallen aus diesem System heraus oder erleiden erhebliche Einbussen.

Wer die Schweiz verlässt und seinen offiziellen Wohnsitz aufgibt, ist nicht mehr automatisch AHV-pflichtig. Das klingt zunächst nach Erleichterung — in Wahrheit ist es eine Falle. Denn jedes Jahr ohne AHV-Beiträge kürzt die spätere Rente um mindestens ein Vierundvierzigstel. Wer zwischen fünfzig und sechzig ohne Einzahlungen im Ausland lebt, riskiert erhebliche Renteneinbussen. Die Möglichkeit, sich der freiwilligen AHV anzuschliessen — die ausserhalb der EU/EFTA Länder möglich ist — bietet einen Ausweg, ist aber an komplexe Bedingungen geknüpft.

Bei der zweiten Säule wird es noch komplizierter. Verlässt man die Schweiz endgültig, kann das angesparte Pensionskassenkapital unter bestimmten Bedingungen als Barauszahlung bezogen werden — in EU-Ländern aber nur der überobligatorische Teil. Das obligatorische Altersguthaben muss auf ein Freizügigkeitskonto transferiert werden und ist quasi eingefroren. Wer plant, zwischen fünfzig und sechzig als freier Unternehmer oder Freelancer im Ausland tätig zu sein und trotzdem eine angemessene Altersvorsorge aufzubauen, muss frühzeitig — idealerweise Jahre vor dem Aufbruch — mit einer Vorsorgeberaterin zusammenarbeiten.

«Ich habe das Glück gehabt, einen sehr guten Finanzberater zu haben, der mir zwei Jahre vor meiner Abreise alles durchgeplant hat», sagt Martin B., ein 56-jähriger früherer Marketingleiter, der nun als Freelance-Consultant von verschiedenen europäischen Städten aus arbeitet. «Ohne diese Vorbereitung wäre ich in ein ernsthaftes Loch gefallen.»

Die Krankenversicherungsfrage: Weder trivial noch theoretisch

Wenn junge Nomaden über Versicherungen sprechen, ist die Konversation oft kurz. Für die Generation Ü50 ist sie existenziell. Mit zunehmenden Alter steigt statistisch gesehen das Risiko von chronischen Erkrankungen, Vorsorgeuntersuchungen, Medikamentenbedarf und unerwarteten medizinischen Notfällen. Wer die Schweizer Krankenversicherung aufgibt und dauerhaft im Ausland lebt, verliert den Anspruch auf die obligatorische Grundversicherung.

Internationale Krankenversicherungen für Expats und Nomaden — Anbieter wie Cigna Global, AXA, April International oder die nomaden-spezifischere SafetyWing — füllen diese Lücke, sind aber bei älteren Versicherten mit Vorerkrankungen erheblich teurer und oft mit Ausschlüssen versehen. Wer mit fünfzig Jahren an Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes oder einer Herzerkrankung leidet, wird sich unter Umständen mit massiv eingeschränkten Versicherungsoptionen konfrontiert sehen. Die Prämien für Ü50-Nomaden können schnell zweitausend bis dreitausend Franken pro Monat erreichen — ein Betrag, der den wirtschaftlichen Reiz des Lebens in Niedriglohnländern schnell aufzehrt.

Hinzu kommen die praktischen Grenzen der medizinischen Infrastruktur in beliebten Nomadendestinationen. Wer einmal pro Jahr spezifische Untersuchungen benötigt — bestimmte bildgebende Verfahren, Spezialistenkonsultationen oder Medikamente, die in Thailand oder Georgien nicht erhältlich sind — muss diese Fahrten zu entsprechenden medizinischen Einrichtungen einplanen und budgetieren. Die romantische Vorstellung, im Notfall einfach in die nächste Klinik zu gehen, wird mit zunehmendem Alter zur Risikorechnung.

Die Soziologie der Einsamkeit

Keine Schwierigkeit des nomadischen Lebens ist in der Ü50-Generation so akut und gleichzeitig so selten offen thematisiert wie die soziale Isolation. Laut Befragungen aus dem Jahr 2023 gaben mehr als dreissig Prozent der digitalen Nomaden insgesamt die Einsamkeit als eine der grössten Herausforderungen an. Für Menschen jenseits der fünfzig ist dieses Problem strukturell anders gelagert als für Jüngere.

Wer mit fünfzig das nomadische Leben beginnt, verlässt ein soziales Netzwerk, das über Jahrzehnte gewachsen ist: Schulfreundschaften, Arbeitskollegen, der Tennisklub, die Nachbarschaft, die Stammbeiz. Diese sozialen Bindungen sind meist tiefer und spezifischer als die flüchtigen Bekanntschaften, die in Co-Working-Spaces oder Coliving-Häusern entstehen. Das Hostel-Ambiente junger Nomaden, wo man sich abends beim Bier schnell kennenlernt, ist für die meisten Fünfzigjährigen keine einladende Umgebung.

Die existierende Nomaden-Community ist jünger geprägt. Siobhan Farr, eine frühere HR-Managerin aus Irland, machte die Erfahrung, dass sie sich bei einem Co-Living-Anbieter in Medellín für die älteste Altersgruppe (45+) einschreiben wollte, woraufhin ein Pop-up-Fenster ihr mitteilte, dass diese Altersgruppe nicht aufgenommen werde. Dieser Ausschluss bewog sie, die Community «Digital Nomads Beyond 50» zu gründen — eine Facebook-Gruppe, die mittlerweile Hunderte Mitglieder zählt und den Bedarf an altersgerechten Vernetzungsräumen illustriert.

Die Einsamkeit hat aber auch eine subtilere, existenzielle Dimension. Mit fünfzig Jahren trägt man Schichten von Vergangenheit, von Verlust, von Verantwortung für andere. Man fragt sich häufiger als mit dreissig: Was bedeutet dieses Leben? Bin ich wirklich freier — oder bin ich nur geflohen? Die Momente der Desorientierung, die viele Nomaden beschreiben, sind für ältere Reisende oft intensiver, weil sie auf ein komplexeres Selbstbild treffen. «Ich habe die ersten Monate gebraucht, um zu verstehen, dass die Freiheit von etwas nicht dasselbe ist wie die Freiheit zu etwas», sagt Ursula V., eine 59-jährige frühere Ärztin aus Wien, die seit zwei Jahren von verschiedenen Orten in Südostasien aus als Schreiberin und Online-Beraterin tätig ist.

Die Vorteile des Alters: Was die Klischees verdecken

Wer nur die Hindernisse zählt, übersieht die erheblichen Vorzüge, die Ü50-Nomaden gegenüber jüngeren Reisenden haben. Diese sind struktureller, finanzieller und psychologischer Natur.

Finanziell sind Menschen in der Lebensmitte in der Regel erheblich solider aufgestellt als Zwanzigjährige. Sie haben gespart, haben möglicherweise ein Eigenheim mit aufgebautem Eigenkapital, haben eine Pensionskasse, die zumindest einen Teil des zukünftigen Lebensunterhalts absichert. Sie müssen nicht im günstigsten Hostel schlafen oder das Nachtessen rationieren. Sie können sich die Unterkunft leisten, die sie produktiv und glücklich macht — eine eigene Wohnung mit gutem WLAN, in einer sicheren Gegend, mit einer funktionierenden Küche. Dieser Komfortanspruch ist nicht Schwäche, sondern Realismus: Menschen, die gut schlafen und gut essen, arbeiten besser.

Beruflich bringen Ü50-Nomaden etwas mit, das man nicht auf YouTube lernen kann: Jahrzehnte an Erfahrung, Netzwerke, Glaubwürdigkeit und spezialisiertes Wissen. Ein sechzigjähriger Unternehmensberater mit dreissig Jahren Branchenerfahrung ist für Kunden attraktiver als ein Dreissigjähriger mit demselben theoretischen Wissen. Die Stundensätze, die erfahrene Freiberufler verlangen können, sind entsprechend höher — was mehr Spielraum für Qualität des Lebens lässt.

Psychologisch bringt das Alter eine Form von Gelassenheit mit, die das Reisen fundamental verändert. Man weiss, was man mag und was nicht. Man weiss, dass schlechte Erfahrungen vergehen. Man hat eine innere Topografie des Selbst entwickelt, die stabiler ist als die von Zwanzigjährigen, die noch ihr erstes grosse Identitätsprojekt vor sich haben. «Ich bin 52 und ich reise mit meiner Familie», sagt ein Gen-X-Nomade in einem Interview. «Wir älteren haben unsere Finanzen im Griff, wir sind verheiratet, die Kinder sind alt genug zu reisen. Wir brennen nicht unsere Brücken ab — wir gehen gezielt aus.»

Beliebte Destinationen: Mehr Lissabon, weniger Bali

Die Wahl der Destinationen unterscheidet sich bei Ü50-Nomaden erkennbar von jenen der jüngeren Generation. Während Bali, Chiang Mai und Ho-Chi-Minh-Stadt zu den Klassikern der jungnomadischen Reiseroute zählen, bevorzugen ältere Reisende tendenziell Orte mit besserer medizinischer Infrastruktur, kultureller Dichte, physischer Sicherheit und einem Mindestmass an europäischem Komfort.

Portugal — insbesondere Lissabon, Porto und der Alentejo — ist seit Jahren einer der beliebtesten Anlaufpunkte. Das Land kombiniert erschwingliche Lebenshaltungskosten (zumindest ausserhalb der Innenstädte), ein angenehmes Klima, ausgezeichnete Gesundheitsversorgung und die Möglichkeit, innerhalb des Schengenraums ohne bürokratischen Aufwand zu bleiben. Spanien hat mit einem neuen, attraktiv ausgestalteten Nomadenvisa nachgezogen, das bis zu zwei Jahre Aufenthalt erlaubt, mit Verlängerungsmöglichkeit. Georgien, das noch vor wenigen Jahren ein Insider-Tipp war, hat sich zu einem populären Hub entwickelt: Tiflis bietet modernes Coworking, günstige Mieten, eine lebendige Kulturszene und visumfreien Langzeitaufenthalt für EU-Bürger. Für Abenteuerlustigere sind Mexiko-Stadt und Medellín attraktiv geworden, obwohl die Sicherheitslage eine sorgfältigere Recherche der Quartiere erfordert.

Lateinamerika und Südostasien sind besonders interessant für den sogenannten «Geo-Arbitrage»: Man verdient in Euro oder Franken und gibt in Peso oder Baht aus. Für einen Schweizer Freelancer, der dreitausend Franken pro Monat verdient, kann das in Thailand oder Kolumbien ein komfortables Leben bedeuten — mit eigenem Appartement, täglichem Restaurantessen und monatlichen Reisen. Für dieselbe Lebensqualität in Zürich bräuchte er das Dreifache.

Die steuerliche Dimension: Komplexer als gedacht

Das Steuerthema ist für Schweizer Nomaden eines der heikelsten und gleichzeitig eines der am häufigsten unterschätzten. Wer die Schweiz verlässt und seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt, gibt seine Steuerpflicht im Heimatkanton auf — muss sich aber konsequent im neuen Wohnsitzland steuerlich anmelden. Wer das nicht tut, riskiert Nachsteuerforderungen und Bussen.

Die steuerliche Optimierung durch das Nomadenleben ist real, aber nicht das Wundermittel, das mancher Ratgeber-Blog verspricht. Länder wie Portugal (das frühere NHR-Regime, mittlerweile durch das IFICI-Programm ersetzt), Georgien oder bestimmte südostasiatische Länder bieten günstige Bedingungen für Auslandseinnahmen. Aber diese Regelungen ändern sich. Wer sein Steuermodell auf eine bestimmte Gesetzgebung aufbaut, muss diese kontinuierlich verfolgen. Und wer in verschiedenen Ländern jeweils weniger als 183 Tage verbringt — die klassische Strategie zur Vermeidung steuerlicher Ansässigkeit — lebt in einer rechtlichen Grauzone, die von Land zu Land unterschiedlich ausgelegt wird.

Hinzu kommt: Bezüge aus der Schweizer Altersvorsorge (2. und 3. Säule) werden am Schweizer Sitz der Vorsorgeeinrichtung quellenbesteuert, wenn der Wohnsitz im Ausland ist — es sei denn, ein Doppelbesteuerungsabkommen mit dem neuen Wohnsitzland ermöglicht eine Rückforderung. Dieser Aspekt allein macht eine kompetente Steuerberatung durch einen Spezialisten für internationale Mobilität zur Pflichtübung, nicht zur Kür.

Die emotionale Geographie des Abschieds

Es wäre eine unvollständige Reportage, würde sie die emotionalen Kosten des Aufbruchs verschweigen. Für die Ü50-Generation bedeutet das nomadische Leben nicht nur den Abschied von einer Wohnung oder einem Job. Es bedeutet den Abschied von einer bestimmten sozialen Rolle, einem gesellschaftlichen Ort, einer Verortung in der Gemeinschaft. Man ist nicht mehr «der Herr Müller aus der Thunstrasse», nicht mehr «die Chefin der Marketingabteilung», nicht mehr der Regularspieler beim Sonntagstennis.

Dieser Verlust von Zugehörigkeit trifft ältere Nomaden oft unvermittelt in den ersten Monaten. Man hat Freiheit gewählt — und findet sich zunächst in einer Art Schwebezustand, der sich von der erwarteten Befreiung fundamental unterscheidet. Psychologen sprechen von «Identitätsvakuum»: dem Zustand, in dem die alten Rollen abgelegt sind, neue aber noch nicht aufgebaut wurden.

Die meisten Ü50-Nomaden, die diesen Punkt überstanden haben, berichten allerdings, dass es sich als transformativ erwiesen habe. Der Zwang, eine neue Identität jenseits beruflicher Titel und sozialer Strukturen aufzubauen, führt zu einer Selbstkenntnis, die im geregelten Alltag selten möglich ist. Man lernt, was man tatsächlich braucht — und was man jahrelang zu brauchen glaubte, weil es alle anderen auch hatten.

Die Rückkehr als Option — oder als Frage

«Was tust du, wenn du alt bist?» ist die Frage, die nomadischen Fünfzigjährigen am häufigsten gestellt wird — oft mit einem Unterton, der Kritik nicht kaschiert. Es ist eine berechtigte Frage, die eine ehrliche Antwort verdient.

Die meisten erfahrenen Nomaden ab fünfzig planen keine ewige Wanderschaft. Sie planen Phasen: fünf, sieben, vielleicht zehn Jahre intensiven Reisens, mit einem bewusst gehaltenen oder aufgebauten finanziellen Polster, das eine Rückkehr oder eine Sesshaftwerdung in einem Wunschland ermöglicht. Sie wissen, dass mit zunehmenden Alter die Gesundheit andere Prioritäten setzt, dass man sich eine medizinische Umgebung wünscht, der man vertraut. Viele träumen von einem kleinen Haus in Portugal, einer Wohnung in Spanien oder einem Rückzugsort in der Toskana — einem «Heimathafen», wie es ein 58-jähriger Basler Ökonom beschreibt, «der mir gehört und zu dem ich zurückkomme, wenn das Reisen schwerer wird.»

Die Frage der Rückkehr führt auch zur grundlegenden Frage, was «Heimat» für diese Generation bedeutet. Viele Ü50-Nomaden stellen nach Jahren unterwegs fest, dass Heimat keine Adresse mehr ist, sondern ein Gefühl — entstanden aus vertrauten Menschen, Ritualen, Sprachen. Sie tragen sie mit sich. Das ist keine Selbstverklärung; es ist eine Lerngeschichte über das, was im Leben wirklich zählt, die nur durch das Weggehen möglich wurde.

Ein neues Bild vom dritten Lebensabschnitt

Was die wachsende Zahl von Nomaden in der Lebensmitte letztlich verhandelt, ist eine grundlegende Frage an unsere Gesellschaft: Was soll das Alter jenseits der fünfzig bedeuten? Die klassische Biografie — Arbeit bis sechzig-fünf, dann Pension auf dem Sofa mit Reisen im Gruppenprogramm — entspricht den Bedürfnissen und Möglichkeiten einer ganzen Generation nicht mehr.

Die Ü50-Nomaden sind keine Ausreisser oder Aussteiger. Sie sind Vorboten eines neuen Lebensmodells, das die Grenzen zwischen Arbeit, Reise, Bildung und Ruhestand aufhebt und neu zusammensetzt. Sie arbeiten weiter — aber selbstbestimmt, projektbezogen, ortsunabhängig. Sie reisen nicht als Rentner, die sich Erholung verdient haben — sie leben an wechselnden Orten, weil das die Welt attraktiver und das Leben reicher macht. Sie sind nicht auf der Flucht vor dem Alter — aber auf der Suche nach einem Alter, das der eigenen Geschichte gerecht wird.

Markus H. in Valletta wird in sechs Wochen nach Lissabon weiterziehen, dann nach Mexiko-Stadt. Er hat keine feste Rückkehrabsicht, aber er hat einen Plan: die Altersvorsorge stimmt, die Krankenversicherung steht, die Steuern sind geregelt. «Die Leute denken, das sei impulsiv», sagt er und klappt den Laptop zu. «Aber es ist eigentlich das Gegenteil. Es war die durchdachteste Entscheidung meines Lebens.»

Draussen wirft die maltesische Sonne ihr Licht über den Hafen. Ein neuer Tag als digitaler Nomade beginnt.

Anmerkung: Einige Namen wurden auf Wunsch der Betroffenen anonymisiert.

Mehr Infos hier