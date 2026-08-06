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Von Nico Stino

Es gibt Vorträge, die man als Zuhörer höflich abnickt, und es gibt Vorträge, die eine Weltkarte in der Hand des Referenten in ein Beweisstück verwandeln. Jeffrey Sachs, Ökonom, Vielschreiber und seit Jahrzehnten diplomatischer Grenzgänger zwischen Washington, New York und den Hauptstädten des globalen Südens, hielt auf der Singapore Economic Review Conference 2026 einen Vortrag der zweiten Sorte. Seine These ist so einfach wie provokativ formuliert: Der Westen habe sich 250 Jahre lang für die Weltgeschichte selbst gehalten. In Wahrheit sei er ein Zwischenspiel gewesen.

Eine Anomalie namens Europa

Sachs beginnt seine Erzählung nicht mit dem Aufstieg Chinas, sondern mit einer nüchternen Zahlenreihe, die bis ins Jahr 1 nach Christus zurückreicht. Damals standen sich, gemessen an Bevölkerung, Fläche und Wirtschaftsleistung, zwei nahezu gleich grosse Imperien gegenüber: das Han-Reich im Osten Eurasiens und das Römische Reich im Westen. Jeweils rund 60 Millionen Menschen, jeweils rund fünf Millionen Quadratkilometer. Von diesem Ausgangspunkt an, so Sachs, sei Asien für rund 1800 Jahre der wirtschaftliche Schwerpunkt der Welt gewesen – schlicht, weil dort 60 bis 70 Prozent der Weltbevölkerung lebten und Bevölkerung sich langfristig in Wirtschaftsleistung übersetzt.

Erst zwischen 1500 und 1800 habe sich das Blatt zu wenden begonnen – nicht durch technologische oder kulturelle Überlegenheit Europas, sondern durch einen geografischen Glücksfall: die Entdeckung Amerikas. Der neue Kontinent lieferte Europa Gold, Silber, Baumwolle und – durch Sklavenarbeit erzwungen – landwirtschaftliche Überschüsse in einem Ausmass, das die sogenannte «ursprüngliche Kapitalakkumulation» erst ermöglichte. Noch um 1800, zitiert Sachs den Wirtschaftshistoriker Kenneth Pomeranz, habe keine definitive Dominanz Europas über Asien bestanden. Erst die industrielle Revolution und die anschliessende imperiale Eroberung – die Kolonisierung Indiens, die Opiumkriege gegen China ab 1839 – drückten Asiens Anteil an der Weltwirtschaftsleistung von 60 Prozent im Jahr 1820 auf gerade einmal 20 Prozent im Jahr 1950. Der Tiefpunkt der «Jahrhunderte der Demütigung», wie ihn China selbst bezeichnet.

Was danach folgte, ist aus Sachs’ Sicht keine Überraschung, sondern schlicht die Wiederherstellung eines historischen Normalzustands: die Unabhängigkeit Indiens 1947, die Gründung der Volksrepublik China 1949 – und damit der Beginn einer Konvergenz, die Asiens Anteil an der Weltwirtschaft bis heute wieder auf rund 50 Prozent gehoben hat.

Das Rätsel der chinesischen Einheit

Der eigentlich originelle Teil des Vortrags widmet sich einer geopolitischen Frage, die Sachs für unterschätzt hält: Warum ist China über zwei Jahrtausende hinweg fast durchgehend eine geeinte politische Einheit geblieben – während Indien und Europa es nie schafften? Seine Antwort ist zweigeteilt. Erstens die Geografie: China liege in einer natürlichen «Box», begrenzt von Steppe im Norden, Pazifik im Osten, Dschungel und Himalaya im Süden sowie Wüsten und Gebirgsketten im Westen – durchzogen vom Gelben Fluss und vom Jangtsekiang, die bereits im Jahr 610 durch den Kaiserkanal miteinander verbunden wurden.

Zweitens, und das ist der interessantere Punkt, die Schrift. Die morphemische chinesische Schriftsprache konnte seit 221 vor Christus über Dutzende gegenseitig unverständliche gesprochene Dialekte hinweg gelesen werden – ein einigendes Band, das es in dieser Form nirgendwo sonst gab. Sachs erinnert an die griechische Herkunft des Wortes «Barbar»: Menschen, die «ba-ba-ba» sprechen, also unverständlich sind und daher zwangsläufig als Feinde behandelt werden. Wer die Sprache des anderen versteht, kann verhandeln. Wer sie nicht versteht, muss kämpfen. Indien hingegen sei geografisch zweigeteilt zwischen der Indus-Ganges-Ebene und dem Dekkan-Plateau geblieben und habe nie eine einigende Schriftsprache entwickelt – multiple Sprachen, multiple Schriften, multiple Zersplitterung.

Fünf Grossmächte, zwei Kontinente

Sachs definiert eine Grossmacht schlicht als politische Einheit mit mindestens fünf Prozent der Weltwirtschaftsleistung. Nach diesem Massstab gebe es heute fünf: die USA, China, Indien, die Europäische Union (mit Vorbehalt, da diese keine echte aussenpolitische Einheit sei) sowie Russland, dessen Aufnahme in den Kreis er weniger mit Wirtschaftskraft als mit Landfläche, Ressourcen und Atomwaffenarsenal begründet. Zwei der fünf sind unzweifelhaft asiatisch. China allein habe, so Sachs, über zwei Jahrtausende hinweg als einzige politische Einheit der Welt nie dauerhaft unter die Fünf-Prozent-Schwelle fallen – mit der einzigen Ausnahme des Jahres 1950.

Bemerkenswert ist, wie Sachs den technologischen Vorsprung des Westens relativiert. China verfüge laut UNO-Daten über 24 der weltweit führenden Innovationscluster, die USA über 22. Ein technologischer Vorteil der Vereinigten Staaten existiere, so seine pointierte Formulierung, faktisch nicht mehr. Besonders deutlich sei Chinas Führungsrolle in der grünen Ökonomie: Erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge, Batterie-Lieferketten, digitale Stromnetze – hier habe, so Sachs, schlicht niemand eine vergleichbare industrielle Basis.

Was für die Zukunft bleibt

Sachs warnt allerdings davor, seine These misszuverstehen: China werde die Welt nicht beherrschen. Sein Anteil an der Weltwirtschaftsleistung dürfte bei rund 20 Prozent verharren und dann aufgrund der demografischen Alterung leicht sinken – die UNO-Prognosen gehen von einer chinesischen Bevölkerung von unter 800 Millionen bis zum Jahr 2100 aus, während Indien bis dahin doppelt so gross sein könnte. Keine einzelne Macht werde im 21. Jahrhundert eine Position erreichen, wie sie Europa im 19. Jahrhundert innehatte – dafür sei die Welt heute zu vernetzt, Wissen fliesse zu schnell, Technologie sei zu weit verteilt.

Die eigentliche demografische Geschichte des kommenden Jahrhunderts, betont Sachs, spiele sich ohnehin nicht mehr in Asien ab, sondern in Afrika, das bis 2100 rund ein Drittel der Weltbevölkerung stellen und – bei gelingender wirtschaftlicher Konvergenz – zwischen 20 und 30 Prozent der Weltwirtschaftsleistung erreichen könnte. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, so seine Formulierung, würde damit ein vierter grosser Wirtschaftsraum neben Asien, Europa und Amerika entstehen.

Auf die Frage aus dem Publikum, ob China und Japan angesichts historischer Spannungen dauerhaft Rivalen bleiben müssten, reagierte Sachs ungewöhnlich scharf: Die letzte militärische Bedrohung Japans durch China – genauer: durch die Mongolen unter chinesischer Flagge – datiere aus dem Jahr 1281. Die gegenwärtige Konfrontationslogik sei historisch beinahe grotesk unbegründet.

Bilanz

Sachs’ Vortrag ist, bei aller akademischen Verpackung, ein politisches Manifest: eine Aufforderung an den Westen, insbesondere an die Vereinigten Staaten, die eigene historische Sonderstellung als vorübergehende Anomalie statt als Naturzustand zu begreifen. Ob man seiner Konvergenzlogik in jedem Punkt folgt oder nicht – seine Datenreihen, gestützt auf digitalisierte historische Kartenwerke und die Wirtschaftsgeschichtsschreibung von Angus Maddison, liefern eine seltene Langzeitperspektive auf eine Verschiebung, die im tagesaktuellen geopolitischen Getöse leicht aus dem Blick gerät: Nicht der Aufstieg Asiens ist die Geschichte unserer Zeit. Es ist seine Rückkehr.

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