Von Nico Stino

Manche Karrieren folgen einer Linie. Jene von Armand Hammer folgte einem Zickzack, das so unwahrscheinlich wirkt, dass es fast erfunden erscheint. Der Mann, geboren 1898 in New Yorks Lower East Side als Sohn russischer Einwanderer, machte einen Medizinabschluss an der Columbia University — und praktizierte nie als Arzt. Stattdessen baute er in den 1920er-Jahren, kaum aus dem Studium, ein Handelsgeschäft mit der jungen Sowjetunion auf: Pharmazeutika hinein, Rohstoffe hinaus. Ein junger Amerikaner, der mit Lenin persönlich verhandelte, während westliche Regierungen das bolschewistische Experiment noch mit Argwohn beäugten.

Diese frühe Nähe zu Moskau blieb sein Markenzeichen — und sein Rätsel. Hammer betrieb in der UdSSR zeitweise eine Asbestmine und eine Bleistiftfabrik, kehrte später in die USA zurück, verdiente an Whisky-Destillerien und Kunsthandel, und wäre wohl als schillernder, aber überschaubarer Geschäftsmann in Erinnerung geblieben — hätte ihn 1956 nicht ein Bekannter überredet, in zwei Ölbohrungen bei Bakersfield zu investieren. Die Bohrungen fündig, Hammer Aktionär, dann Vorstandsvorsitzender: So begann seine 33-jährige Herrschaft über Occidental Petroleum, ein Unternehmen, das er von einem beinahe bankrotten Winzling in einen der grössten Ölkonzerne der Vereinigten Staaten verwandelte.

Wie Hammer diese erste Begegnung Jahrzehnte später in seiner Autobiografie «Hammer» (1987) schilderte, war sie alles andere als ein nüchternes Geschäftstreffen. Er beschrieb, wie er 1921 nach Moskau reiste, offiziell um humanitäre Hilfe während der Hungersnot zu leisten, und dabei unerwartet zu Lenin selbst vorgelassen wurde. Der sowjetische Führer, so Hammers Darstellung, habe ihn regelrecht bedrängt, in Russland zu investieren, und ihm persönlich eine Asbestkonzession im Ural angeboten — ein Handschlag, der Hammer zum ersten amerikanischen Unternehmer mit einer offiziellen Konzession in der jungen Sowjetunion machte. Ob sich die Szene tatsächlich so zutrug oder ob Hammer sie im Rückblick dramatisierte, bleibt unter Historikern umstritten; Kritiker wie Edward Jay Epstein warfen ihm vor, sein Leben lang an der eigenen Legende zu feilen. Fest steht: Die Geschichte von der Lenin-Audienz wurde zu Hammers liebster Anekdote — er erzählte sie bis ins hohe Alter, als wäre sie der Schlüssel zu allem, was danach kam.

Der eigentliche Coup gelang ihm in Libyen. Occidental sicherte sich dort Konzessionen, die andere Konzerne übersehen hatten, und traf 1970 auf eine Regierung unter Muammar Gaddafi, die bereit war, mit den westlichen Ölkonzernen ein neues Kräfteverhältnis auszuhandeln. Weil Occidental — anders als die «Sieben Schwestern» der internationalen Ölindustrie — keine breit diversifizierte Förderbasis besass, war das Unternehmen erpressbar. Gaddafi nutzte diese Abhängigkeit, Hammer gab nach, und das Abkommen setzte einen Präzedenzfall, der binnen weniger Jahre die gesamte Verhandlungsmacht in Richtung der OPEC verschob. Wer nach den Ursprüngen der Ölpreisschocks der 1970er-Jahre sucht, stösst früher oder später auf diesen einen nachgiebigen Vertrag.

Parallel dazu pflegte Hammer seine sowjetischen Kontakte weiter — durch fünf Generalsekretäre hindurch, von Lenin bis Gorbatschow, während er gleichzeitig mit sieben amerikanischen Präsidenten verkehrte. Ein Historiker nannte ihn deshalb einen Vermittler zwischen zwei Weltsystemen; ein anderer Biograf hielt ihn schlicht für einen Agenten sowjetischen Einflusses, der sich als Geschäftsmann tarnte. Belastbare Beweise für Letzteres blieben dünn. Was feststeht: Hammer verstand früher als die meisten seiner Zunft, dass Öl, Diplomatie und persönliche Beziehungen zu mächtigen Männern sich gegenseitig verstärken lassen — eine Lektion, die heutige Rohstoffkonzerne in Zentralasien, am Golf oder in Westafrika noch immer beherzigen.

Seine zweite Karriere, jene als Philanthrop und Kunstsammler, diente demselben Zweck: Reputationsaufbau im grossen Stil. Millionen flossen in Krebsforschung, in die Salk-Stiftung, in ein eigenes Museum in Los Angeles. Kritiker sprachen von Imagepflege, Bewunderer von echter Grosszügigkeit — vermutlich war es beides, was bei Hammer selten ein Widerspruch war.

Als er 1990 im Alter von 92 Jahren starb, hinterliess er ein Unternehmen mit über 50’000 Angestellten, ein Museum mit seinem Namen und eine Biografie, die Historiker bis heute nicht ganz entwirren konnten. Genau das macht ihn interessant: Hammer zeigt, wie durchlässig die Grenze zwischen Wirtschaft und Aussenpolitik sein kann, wenn ein Einzelner geschickt genug zwischen beiden Sphären pendelt.

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