In Thailand gilt Armut nicht als Versagen. In der Schweiz wird sie produziert, versteckt und dem Individuum angelastet. Ein Vergleich, der unbequeme Fragen stellt.

Von Nico Stino

Zwei Welten, eine Frage

Sisaket, Nordostthailand. Isan-Region. Ein Reisbauer sitzt vor seinem Holzhaus, trinkt Kräutertee, schaut auf seine Felder. Er verdient im Monat vielleicht 200 Franken – nach Schweizer Massstab liegt er tief unter der Armutsgrenze. Nach thailändischem Massstab lebt er. Nicht schlecht. Nicht beschämt. Nicht allein.

Basel, Schweiz. Ein geschiedener Vater, Vollzeitangestellt, 5’500 Franken netto. Nach Abzug von Kindesunterhalt, Ehegattenunterhalt und Krankenkassenprämie bleiben ihm weniger als 1’500 Franken zum Leben. Er arbeitet. Er funktioniert. Er schweigt. Und er steht jeden Monat am Rand – in einem der reichsten Länder der Welt.

Wer von beiden ist ärmer?

Die Frage klingt provokativ. Sie ist es nicht. Sie ist philosophisch notwendig.

Thailand: Armut mit Würde

Der Westen versteht Thailand nicht. Er sieht Armut und denkt: Versagen. Er sieht fehlende Sozialversicherungen und denkt: Rückstand. Er sieht Menschen, die von wenig leben, und denkt: Opfer.

Dabei übersieht er das Entscheidende: In Thailand – besonders im Isan, einer der ärmsten Regionen Südostasiens – ist Armut kein moralisches Urteil. Sie ist eine Lebensrealität, die von einer jahrtausendealten Kultur getragen wird.

Der Reisbauer in Sisaket gehört einer Gemeinschaft an. Er hat ein Haus – oft schuldenfrei, auf eigenem Land. Er kennt seine Nachbarn, seine Verwandten, seinen Tempel. Er wird im Alter von der Familie versorgt, nicht von einer Behörde. Er muss keine Formulare ausfüllen, um Würde zu erhalten. Er muss nicht beweisen, dass er arm genug ist, um Hilfe zu verdienen.

Der buddhistische Begriff Santosha – Zufriedenheit mit dem, was ist – trägt dieses Weltbild. Das ist keine Resignation. Es ist eine kulturelle Entscheidung: Das Mass eines Lebens liegt nicht im Kontostand.

Das «Recht auf Armut» existiert in Thailand nicht als Gesetz. Es existiert als gelebte soziale Realität. Man darf wenig haben, ohne dafür bestraft, bürokratisiert oder beschämt zu werden. Das soziale Kapital – Familie, Gemeinschaft, Tempel – federt ab, was kein Staat abfedern könnte.

Schweiz: Armut als Systemprodukt

Die Schweiz ist ein anderes Universum. Sie hat das ausgefeilteste Sozialversicherungssystem der Welt. Sie hat AHV, IV, EL, Sozialhilfe, Krankenkassenprämienverbilligung, Ergänzungsleistungen. Sie hat Gesetze, Verordnungen, Richtlinien. Sie hat die SKOS-Richtlinien, die auf den Franken genau definieren, was ein Mensch zum Leben braucht.

Und trotzdem – oder genau deshalb – produziert die Schweiz Armut auf eine Art, die in ihrer Perfidie kaum zu überbieten ist.

Die Caritas Schweiz hat es in ihrem Sozialalmanach 2025 unmissverständlich formuliert: Über 1,3 Millionen Menschen leben in der Schweiz unterhalb oder knapp oberhalb der Armutsgrenze. Das sind 15 Prozent der Bevölkerung. In einem Land, das sich regelmässig unter den wohlhabendsten der Welt einreiht. In einem Land, in dem die Nationalbank Devisenreserven in der Höhe von Hunderten von Milliarden Franken verwaltet.

Wie ist das möglich?

Die Antwort liegt nicht in fehlendem Geld. Sie liegt in falschen Prioritäten, strukturellen Fehlanreizen und einer Gesellschaft, die Armut als individuelles Versagen behandelt – nicht als kollektives Problem.

Die Krankenkassenprämien kennen nur eine Richtung: nach oben. Die Wohnungsmieten in Schweizer Städten haben sich in den letzten zwanzig Jahren verdoppelt. Die Löhne sind nicht mitgewachsen. Die AHV-Renten reichen kaum zum Leben. Wer Sozialhilfe bezieht, steht unter permanenter Kontrolle, Meldepflicht und gesellschaftlichem Verdacht.

Caritas-Direktor Peter Lack bringt es auf den Punkt: «Es fehlt der politische Wille, eine Schweiz ohne Armut wirklich erreichen zu wollen.»

Der geschiedene Mann: Paradigma eines Systemversagens

Nirgendwo zeigt sich das Schweizer Armutsproblem deutlicher als an einer Gruppe, über die niemand sprechen will: geschiedene Männer mit Unterhaltspflichten.

Die Scheidungsrate liegt bei rund 40 Prozent. Bei Männern mit Kindern steigt das Armutsrisiko nach der Scheidung um neun Prozentpunkte. Einer von dreissig geschiedenen Vätern landet direkt in der Sozialhilfe. Noch mehr rutschen in die stille Zone zwischen Funktionieren und Zusammenbrechen – zu viel Einkommen für Sozialhilfe, zu wenig zum Leben.

Das Familienrecht ist strukturell so ausgestaltet, dass der Mann die gemeinsame Wohnung verlässt. Dass er Unterhalt zahlt. Dass er sich neu einrichtet – in einer kleineren Wohnung, in einer teureren Stadt, mit einem Budget, das nach Abzügen kaum reicht. Und die Gesellschaft erwartet, dass er das still erträgt. Ein Mann, der über finanzielle Not nach der Scheidung spricht, erntet selten Empathie. Er hat zu funktionieren. Das ist seine Rolle. Das hat ihm die Gesellschaft beigebracht.

In Thailand würde dieser Mann nicht allein sein. Die Familie würde einspringen. Die Gemeinschaft würde tragen. Es gäbe keinen bürokratischen Apparat, der prüft, ob er «arm genug» ist. Es gäbe Menschen.

In der Schweiz gibt es Formulare.

Eine Gesellschaft mit falschen Werten

Hier liegt der eigentliche Kern des Problems – tiefer als Statistiken, tiefer als Sozialpolitik.

Die westliche Gesellschaft – und die Schweizer in besonderem Mass – hat dem Individuum eine Gleichung eingeimpft: Wert gleich Leistung. Wer arbeitet, hat Wert. Wer verdient, hat Wert. Wer funktioniert, gehört dazu. Wer fällt, hat versagt.

Diese Gleichung ist nicht nur falsch. Sie ist gefährlich.

Sie produziert Männer, die nicht um Hilfe bitten, weil Hilfe suchen Schwäche bedeutet. Sie produziert Mütter, die nach der Scheidung im Einelternhaushalt versinken, weil der Staat die Lücke nicht schliesst, die der Mann hinterlässt. Sie produziert Kinder, die in Armut aufwachsen und schlechtere Startchancen haben – nicht weil ihre Eltern versagt haben, sondern weil ein System versagt hat, das ihnen nie eine faire Chance gegeben hätte.

Der Sozialalmanach 2025 zeigt: Fast die Hälfte der Sozialhilfebezüger hat keinen Berufsabschluss. Caritas stellt fest, dass Bildung kein Allheilmittel ist – dass das Scheitern strukturelle Gründe hat, die dem Individuum aufgebürdet werden. Wer arm ist und scheitert, soll sich weiterbilden. Als ob ein Kellner mit drei Kindern und Unterhaltsschulden abends an der Fachhochschule studieren könnte.

Diese Gesellschaft predigt Chancengleichheit und produziert Klassenunterschiede. Sie predigt Solidarität und lässt Männer nach Scheidungen allein in Einzimmerwohnungen versinken. Sie predigt Wohlstand und lässt 700’000 Working Poor unsichtbar bleiben.

Was Thailand besser macht – und was nicht

Es wäre falsch, Thailand zu idealisieren. Die fehlenden Sozialstrukturen treffen vor allem Frauen hart – Witwen, Verlassene, Alleinerziehende ohne Familienrückhalt fallen in ein Nichts, das kein Staat auffängt. Die Gesundheitsversorgung auf dem Land ist mangelhaft. Bildungschancen sind ungleich verteilt. Korruption frisst Ressourcen, die Arme bräuchten.

Aber Thailand hat etwas, das die Schweiz verloren hat oder vielleicht nie hatte: eine Kultur der Zugehörigkeit. Das Gefühl, dass ein Mensch nicht allein steht mit seiner Not. Dass Gemeinschaft kein abstraktes Konzept ist, sondern täglich gelebte Realität. Dass Würde nicht verdient werden muss – sie ist einfach da.

Der Tempel im Isan ist keine Sozialeinrichtung im bürokratischen Sinn. Aber er ist ein Ort, an dem Menschen essen können, wenn sie hungrig sind. An dem sie sitzen können, wenn sie obdachlos sind. An dem sie schweigen können, wenn sie traurig sind – ohne Formular, ohne Auflagen, ohne Scham.

Die Schweiz hat Sozialämter. Thailand hat Gemeinschaft. Beides ist unvollkommen. Aber nur eines davon beschämt die Menschen, die es brauchen.

Schlussbetrachtung

Ein reiches Land hat keine Entschuldigung für strukturelle Armut. Das ist die moralische Grundthese, auf der Sozialpolitik in der Schweiz beruhen sollte. Stattdessen verwaltet die Schweiz ihre Armut: Sie definiert sie, zählt sie, verordnet sie – und ändert nichts Wesentliches.

Thailand hat kein Geld, um Armut zu beseitigen. Die Schweiz hat das Geld – und fehlt am politischen Willen, wie Caritas-Direktor Peter Lack unmissverständlich feststellt.

Aber das tiefere Problem ist kulturell. Eine Gesellschaft, die den Menschen nach seiner Leistung bewertet, wird immer Verlierer produzieren. Sie wird immer Männer produzieren, die nach der Scheidung schweigen und versinken. Sie wird immer Mütter produzieren, die zwischen Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit zerrieben werden. Sie wird immer Kinder produzieren, deren Startchancen vom Kontostand der Eltern abhängen.

Das ist kein Naturgesetz. Es ist eine Entscheidung. Eine, die diese Gesellschaft täglich neu trifft – und täglich falsch trifft.

In Thailand darf man arm sein. In der Schweiz hat man nicht einmal das Recht darauf. Man hat das Recht auf Unrecht: auf ein System, das Armut produziert, verwaltet und dem Einzelnen als persönliches Versagen zurückgibt.

Das ist der eigentliche Skandal. Nicht die Armut. Sondern die Gleichgültigkeit einer reichen Gesellschaft ihr gegenüber.

Swissvox – Nico Stino