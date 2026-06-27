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Diana Schmid
7m

"Aber Thailand hat etwas, das die Schweiz verloren hat oder vielleicht nie hatte: eine Kultur der Zugehörigkeit. Das Gefühl, dass ein Mensch nicht allein steht mit seiner Not. Dass Gemeinschaft kein abstraktes Konzept ist, sondern täglich gelebte Realität. Dass Würde nicht verdient werden muss – sie ist einfach da."

Das ist einer der Punkte, weshalb wir ausgewandert sind. Die fehlende Kultur der Zugehörigkeit.

Ich würde jetzt aber gerne daran erinnern, dass "working poor" oder "Arm sein" schliesslich nicht nur durch Scheidungen entsteht. Das Problem liegt tiefer und ist vielfältig. Der Papierkram ist gross. Aber auch die Scham ist gross, aufs Amt zu gehen. Weil eben Armut als Versagen gilt.

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