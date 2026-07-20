von Nico Stino

Ein ehemaliger Grossrat der SVP Aargau soll für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Das fordert die Staatsanwaltschaft Aargau in ihrer Anklageschrift gegen den heute 57-Jährigen. Die Vorwürfe: versuchter Mord, mehrfache Vergewaltigung sowie mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern.

Der Tatvorwurf Der Angeklagte soll seinen Opfern K.o.-Tropfen verabreicht und sie dadurch bewusstlos gemacht haben. Die Staatsanwaltschaft wertet dies als versuchten Mord – die Betroffenen hätten dabei ersticken können. Sprecher Adrian Schuler bestätigte gegenüber SRF, die Opfer seien wiederholt in einen lebensbedrohlichen Zustand versetzt worden.

Drei Opfer, viele Bildaufnahmen Die Anklage nennt drei direkt betroffene Personen: eine Frau, ihre damals minderjährige Tochter (unter 16) sowie eine weitere erwachsene Frau. Bei der Erstgenannten soll es sich um die frühere Lebenspartnerin des Angeklagten handeln. Hinzu kommen laut Anklage weitere geschädigte Personen, die auf sichergestellten Video- und Bildaufnahmen zu erkennen sind. Ein Grossteil der Beweislast stützt sich auf dieses Material – die Opfer selbst können sich an die meisten Vorfälle nicht erinnern.

Wie der Fall aufflog Die Ermittlungen begannen, nachdem die Mutter den Mann laut Anklage «während einer mutmasslichen Tat» mit ihrer Tochter überraschte. Was danach folgte, war ein fast drei Jahre dauerndes Verfahren: Bei jedem neuen Fund an Beweismaterial musste der Beschuldigte erneut damit konfrontiert werden, während die Behörden gleichzeitig versuchten, behutsam mit den Opfern umzugehen.

Der Stand des Verfahrens Der Mann sitzt seit Herbst 2023 in Untersuchungshaft, die mehrfach verlängert wurde. Bislang war öffentlich nur der Verdacht auf sexuelle Handlungen mit Kindern bekannt. Der Fall liegt nun beim Bezirksgericht Baden; ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest. Die Staatsanwaltschaft betont, es gebe keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem früheren politischen Amt des Angeklagten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Über Swissvox

Swissvox ist eine unabhängige Schweizer Medienplattform, finanziert ausschliesslich durch ihre Leserschaft – frei von Parteibindung, Werbekunden oder staatlicher Unterstützung. Ein Swissvox-Abonnement ist zugleich ein Techvox-Abonnement: zahlen Sie einmal, erhalten Sie zwei Ausgaben. Techvox ist die englischsprachige Schwesterpublikation und berichtet über neue Technologien, Künstliche Intelligenz, Robotik und mehr, mit besonderem Fokus auf die Schweiz und Asien – Inhalte lassen sich per Klick ins Deutsche übersetzen. Leserinnen und Leser, die unabhängigen Journalismus unterstützen möchten, können dies über das Swissvox-Mitgliedschaftsmodell tun.