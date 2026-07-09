von Nico Stino

Das offizielle Communiqué des NATO-Gipfels in Ankara sprach von «kollektiver Verteidigung» und «gemeinsamer Sicherheit». Was tatsächlich im Zentrum des Treffens stand, war etwas anderes: ein milliardenschweres Beschaffungskarussell, das die Allianz enger denn je an die globale Rüstungsindustrie kettet. Der italienische Recherchejournalismus-Titel L’Indipendente bezeichnete den Gipfel treffend als «grosse Waffenmesse» – eine Einordnung, die sich bei näherem Hinsehen bestätigt.

Der Hintergrund: Drohkulisse aus Washington

Der Gipfel fand vor dem Hintergrund anhaltender Drohungen aus den USA statt, wonach Washington sich aus dem Nordatlantischen Bündnis zurückziehen könnte, sollten die europäischen Partner ihre Verteidigungsausgaben nicht substanziell weiter erhöhen. Trump hatte in den vergangenen Monaten wiederholt öffentlich Unmut über die aus seiner Sicht ungenügenden Beiträge der Alliierten geäussert. Dass 2025 zugleich das Jahr war, in dem die globalen Rüstungsausgaben einen historischen Höchststand erreichten, passt in dieses Bild einer Allianz, die sich zunehmend über Aufrüstung statt über Diplomatie definiert.

Bemerkenswert: Sämtliche NATO-Mitglieder erreichten 2025 erstmals die Zwei-Prozent-Schwelle des BIP für Verteidigungsausgaben. Für Italien dürfte dieser Wert allerdings, wie Analysen nahelegen, teilweise das Resultat buchhalterischer Umdeklarationen sein und weniger realer zusätzlicher Mittel. Unbestritten ist jedoch die Dynamik: Italien liegt unter den G7-Staaten an dritter Stelle beim Anstieg der Militärausgaben (+20 Prozent seit 2024) und an erster Stelle beim Zuwachs der Rüstungsexporte (+157 Prozent zwischen 2021 und 2025). 78 laufende Aufrüstungsprogramme, rund 31 Milliarden Euro verteilt auf gepanzerte Fahrzeuge und Luftwaffe, zusätzliche 7 Milliarden für die Marine sowie 3 Milliarden für Luft- und Raketenabwehr zeichnen das Bild eines Landes im beschleunigten Rüstungsmodus. Für 2026 sind weitere 32 Milliarden allein für das italienische Verteidigungsministerium budgetiert.

Das eigentliche Zentrum: das Defence Industry Forum

Der eigentliche Schwerpunkt des Gipfels lag jedoch nicht in den offiziellen Sitzungen, sondern im «NATO Summit Defence Industry Forum», das am Rand des Treffens stattfand und zahlreiche der grössten Rüstungskonzerne der Welt versammelte. Die dort unterzeichneten Verträge belaufen sich auf rund 50 Milliarden Dollar – zusätzlich zu den bereits zugesagten 140 Milliarden für die Ukraine über zwei Jahre, die praktisch vollständig von den europäischen Partnern und nicht von den USA getragen werden.

Zu den zentralen Abschlüssen zählen:

Lockheed Martin verpflichtete sich gegenüber den USA, Deutschland, den Niederlanden, Polen und Schweden zur Prüfung einer gemeinsamen Wartungsstruktur für PAC-3-Raketen zur Stärkung der integrierten Luft- und Raketenabwehr der NATO in Europa.

Ein weiteres Abkommen zwischen Lockheed Martin und Rheinmetall sieht die Ko-Produktion von ATACMS-Raketen in Europa vor, unterstützt von deutscher und amerikanischer Regierungsseite.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte kündigte formelle Verhandlungen mit dem schwedischen Konzern Saab über den Erwerb von bis zu zehn GlobalEye-Frühwarnsystemen an.

Belgien, Kroatien, Frankreich, Polen, Spanien, die Türkei und Grossbritannien lancierten eine Initiative zum Aufbau einer multinationalen Flotte des Transportflugzeugs Airbus A400M .

Accenture und Leonardo verpflichteten sich gegenüber der NATO-Agentur NCIA zur Entwicklung des «Protected Business Network», das die klassifizierten Operationen der Allianz digital absichern soll.

Einordnung

Die Schlusserklärung des Gipfels stellt die Investitionen in «fundamentale Verteidigungsbedürfnisse» explizit ins Zentrum. Damit erscheint Artikel 5 des Washingtoner Vertrags – das Prinzip der kollektiven Verteidigung – zunehmend in den Dienst eines industriepolitischen Interesses gestellt, das primär amerikanischen Rüstungskonzernen zugutekommt, während die Rechnung überproportional bei den europäischen Partnern landet. Für Beobachter der Schweizer Sicherheits- und Neutralitätsdebatte liefert Ankara ein weiteres Datenpunkt dafür, wie stark sich die Logik westlicher Bündnispolitik von diplomatischer Kooperation zu einer industriell getriebenen Aufrüstungsspirale verschoben hat – eine Entwicklung, die auch für die neutrale Schweiz und ihre Rüstungsindustrie (RUAG, Rheinmetall Air Defence Schweiz) nicht folgenlos bleiben dürfte.

Quelle: L’Indipendente, 9. Juli 2026