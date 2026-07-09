Die Suche, die es nicht gibt: Andreas Müller und das Geschäft mit der Erleuchtung

Andreas Müller, im deutschsprachigen Non-Duality-Milieu keine unbekannte Figur

Von Nico Stino

Ein Sonntagvormittag, vermutlich in Bad Meinberg. Ein Mann sitzt vor einer kleinen Gruppe und eröffnet seinen Vortrag mit einer Ansage, die jede übliche Erwartung an einen spirituellen Anlass unterläuft: Nichts von dem, was hier passiert, werde irgendjemanden seiner Erfüllung auch nur einen Schritt näherbringen. Das gelte nicht nur für diese Veranstaltung – sondern für das Leben insgesamt.

Andreas Müller, im deutschsprachigen Non-Duality-Milieu keine unbekannte Figur, vertritt eine radikale These: Das Ich, das sucht, das leidet, das nach Erfüllung strebt, ist eine reine Illusion – ein «energetisches Geschehen» ohne jede Substanz. Und weil dieses Ich nicht real ist, kann es auch nichts erreichen. Jede Methode, jede Praxis, jede spirituelle Technik, die verspricht, zu einem Zustand des Ankommens zu führen, bediene lediglich die Suche selbst, ohne sie je beenden zu können.

Ein Markt, der von der eigenen Unmöglichkeit lebt

Was an diesem Vortrag bemerkenswert ist, ist weniger die metaphysische Behauptung selbst – Non-Dualität, Advaita Vedanta und ähnliche Traditionen kennen solche Aussagen seit Jahrhunderten – sondern die Konsequenz, mit der Müller sie durchhält. Er weigert sich, aus seiner Position heraus irgendeine Anleitung, irgendeinen Trost oder irgendeine Methode anzubieten. Auf die Frage aus dem Publikum, was man gegen Zahnschmerzen tun solle, antwortet er sinngemäss: keine Ahnung, vielleicht zum Zahnarzt. Auf die Frage nach Depressionen: dafür habe er keine Standardantwort. Konsequent verweigert er sich der Rolle des Lehrers, obwohl er in der Rolle des Lehrers vor einer zahlenden Gruppe sitzt.

Genau darin liegt die interessanteste Spannung dieses Auftritts – eine Spannung, die für die gesamte spirituelle Szene bezeichnend ist. Wer behauptet, es gebe nichts zu erreichen und niemanden, der ankommen könnte, verkauft dennoch Eintrittskarten, Bücher, Retreats. Müller selbst räumt das ein: Auf die Frage, ob er Geld verdiene, antwortet er «scheinbar» – ein Ausweichen, das zugleich ehrlich und selbstironisch ist. Die ökonomische Realität des spirituellen Marktes verschwindet nicht dadurch, dass man ihr metaphysisch die Grundlage entzieht.

Die Anziehungskraft der Ausweglosigkeit

Was Müllers Vortrag von der üblichen Ratgeber- und Coaching-Kultur unterscheidet, ist der fast schon erleichternde Verzicht auf Versprechen. In einer Öffentlichkeit, die von Optimierungsdruck, Selbstverbesserung und der Behauptung ununterbrochener persönlicher Entwicklung durchdrungen ist, wirkt die Aussage «es gibt nichts zu erreichen» fast schon subversiv. Kein Ziel, kein Fortschritt, keine Stufenleiter zur Erleuchtung – und damit auch kein Versagen, wenn man sie nicht erklimmt. «Niemand hier hat was verloren», sagt Müller gegen Ende seines Vortrags. Das ist, so gelesen, eine radikale Form von Barmherzigkeit gegenüber all jenen, die sich in der Selbstoptimierungsindustrie als unzulänglich erlebt haben.

Gleichzeitig trägt diese Position ein Risiko in sich, das im Anschluss an den Vortrag anklingt, als eine Teilnehmerin nach Depressionen fragt. Die Botschaft «es ist alles sinnlos, aber das macht nichts» kann, unglücklich vermittelt, genau in jene Resignation kippen, vor der sie sich eigentlich immunisieren möchte. Müller anerkennt dieses Risiko, ohne es aufzulösen: Manche würden die Botschaft hören und dächten, alles sei sinnlos. Eine Standardantwort dafür hat er nicht – was innerhalb seiner eigenen Logik konsequent ist, aber ausserhalb dieser Logik eine gewisse Verantwortungslosigkeit gegenüber vulnerablen Zuhörern bedeutet.

Zwischen Philosophie und Antiphilosophie

Bemerkenswert ist auch, wie Müller sich explizit gegen den Vergleich mit dem Existenzialismus wehrt, den ein Zuhörer anbringt. Jede Philosophie, sagt er, sei letztlich ein Glaubenskonzept, das jemanden brauche, der die Welt erklärt. Genau das wolle er nicht sein. Diese Selbstverortung ausserhalb jeder Lehre ist ein klassisches Merkmal der Non-Duality-Szene – und zugleich ihr blinder Fleck. Denn die Behauptung, keine Lehre zu vertreten, ist selbst eine Lehre, mit eigenem Vokabular («das Ich ist geträumt», «die natürliche Realität»), eigenen Autoritätsfiguren und eigener Anhängerschaft. Der Verzicht auf explizite Systematisierung schützt nicht vor der impliziten Bildung eines Deutungsrahmens – im Gegenteil, er macht ihn schwerer angreifbar, weil jeder Widerspruch mit dem Argument gekontert werden kann, das widersprechende Ich existiere ja gar nicht.

Schlussbetrachtung

Der Reiz von Müllers Vortrag liegt in seiner Konsequenz und in seiner Weigerung, Heilsversprechen zu verkaufen, die er selbst für illusorisch hält. Das ist, gemessen an der breiten Coaching- und Spiritualitätsindustrie, eine erfrischende Ausnahme. Wer allerdings genauer hinschaut, erkennt, dass auch diese Position nicht ausserhalb des Marktes steht, den sie kritisiert – Veranstaltungen, Reisen, eine Anhängerschaft, die genau jene Sehnsucht nach Auflösung sucht, die Müller für illusorisch erklärt. Die interessanteste Einsicht dieses Vortrags ist deshalb vielleicht nicht die metaphysische These selbst, sondern das, was zwischen den Zeilen sichtbar wird: wie schwer es bleibt, aus der Sprache des Suchens auszusteigen, selbst wenn man das Suchen für eine Illusion erklärt.