Amity, ein in Thailand gegründetes Unternehmen für Unternehmens-KI, hat am Montag sein Büro in Singapur sowie das dazugehörige AI Research & Application Center (ARAC) offiziell eröffnet – und macht damit den Stadtstaat zum Dreh- und Angelpunkt seiner globalen Wachstumsstrategie. Der Schritt folgt auf eine Series-D-Finanzierungsrunde über 100 Millionen US-Dollar, angeführt von EDBI, dem Investmentarm von SG Growth Capital, unter Beteiligung von Asia Partners, SMDV sowie neuen und bestehenden Investoren wie CMLIM Capital.

Singapur als globale Drehscheibe

Singapur soll künftig gleich zwei Funktionen erfüllen: als regionales Hauptquartier für Südostasien und als globales Zentrum für Amitys KI-Forschung. Gründer und Executive Chairman Korawad Chearavanont begründete die Standortwahl mit dem Anspruch, asiatischen Unternehmen KI-Lösungen zu bieten, die für ihre Realität entwickelt würden statt für andere Märkte adaptiert zu werden. Group-CEO Keng Teik Koay positionierte das Unternehmen explizit als Alternative zur Polarisierung zwischen den USA und China: Man wolle ein „dritter Lager"-Akteur sein, abseits der beiden dominanten KI-Ökosysteme.

In den kommenden drei Jahren plant Amity, bis zu 60 neue Stellen in Singapur zu schaffen – sowohl technische als auch nicht-technische Positionen. Das ARAC hat bereits zwei Forscher eingestellt und soll bis Jahresende auf fünf anwachsen. Im Fokus stehen vertikale KI-Modelle, also branchenspezifische Anwendungen, zunächst für die Bereiche Retail und Telekommunikation, mit dem erklärten Ziel, agentenbasierte KI zu entwickeln, die Geschäftsprozesse eigenständig ausführen kann.

Zahlen und Ambitionen

Amity hat 2025 die Marke von 100 Millionen US-Dollar Jahresumsatz überschritten – eine Verzehnfachung seit 2022. Bis Ende 2026 strebt das Unternehmen 200 Millionen US-Dollar an, für 2027 ist ein Börsengang vorgesehen. Die Plattformen des Konzerns bedienen mittlerweile über 10 Millionen monatlich aktive Nutzer in mehr als 20'000 Organisationen in über 20 Ländern.

Strategisch verfolgt Amity einen „Build-Buy-Bridge"-Ansatz: Fast das gesamte frische Kapital aus der Series-D-Runde fliesst in Übernahmen in Europa und Südostasien. Vorbild ist die 2024 erfolgte Akquisition des britischen Anrufanalyse-Anbieters Tollring, der über 20'000 Geschäftskunden in Grossbritannien, Europa, den USA und Australien betreut. Amitys Tochterfirma Tollring hat zudem eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des britischen Unternehmens Code Software unterzeichnet, womit die Präsenz in Grossbritannien, den USA, der EU sowie Australien und Neuseeland weiter ausgebaut werden soll.

Der Konzern operiert über fünf Gesellschaften – Amity Solutions, Tollring, EGG Digital, Amity Accentix und Amity-Nordstar –, die gemeinsam Kundenerfahrung, Analytik, Kommunikation und Sprachprodukte abdecken.

Dass ein thailändisches Unternehmen seine globale KI-Forschung ausgerechnet in Singapur statt im Heimatmarkt verankert, ist bezeichnend für die Dynamik der südostasiatischen Tech-Szene: regulatorische Stabilität, Talentdichte und internationale Konnektivität wiegen offenbar schwerer als geografische Nähe zum Gründungsort. Für die Region insgesamt unterstreicht die Finanzierungsrunde – laut DealStreetAsia die grösste KI-Investition Südostasiens im ersten Quartal 2026 – dass institutionelles Kapital zunehmend auf vertikale, branchenspezifische KI-Anwendungen statt auf generische Sprachmodelle setzt.

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Nico Stino