Von Nico Stino

Das Bild ist tief verankert: Wer älter wird, verliert. Gedächtnis, Mobilität, Unabhängigkeit – der Abbau gilt als biologisches Schicksal, als Naturgesetz, dem man höchstens verlangsamen, nicht aber entkommen kann. Medizin, Sozialversicherungssysteme und gesellschaftliche Diskurse sind auf dieses Defizitmodell aufgebaut. Eine neue Studie aus Yale stellt dieses Weltbild nun mit ungewöhnlicher Direktheit infrage.

Was die Studie misst – und was sie findet

Für die Studie wurden mehr als 11’000 Teilnehmer der sogenannten Health and Retirement Study ausgewertet – einer bundesfinanzierten Längsschnitterhebung älterer Amerikanerinnen und Amerikaner. Das Forschungsteam mass Veränderungen der Kognition anhand eines globalen Leistungstests und der körperlichen Funktion anhand der Gehgeschwindigkeit – ein Parameter, den Geriater oft als «Vitalzeichen» behandeln, weil er eng mit Behinderung, Hospitalisierungen und Sterblichkeit verknüpft ist. ScienceDaily

Die Studie, publiziert im März 2026 in der Fachzeitschrift Geriatrics von Becca R. Levy und Martin D. Slade von der Yale University, trägt den Titel «Aging Redefined: Cognitive and Physical Improvement with Positive Age Beliefs». Mentalhealthandaging

Das Ergebnis widerspricht der Erwartung: Über einen Beobachtungszeitraum von bis zu zwölf Jahren verbesserten sich 45 Prozent der Teilnehmenden in mindestens einem der beiden Bereiche. Neuroscience News Konkret: 32 Prozent zeigten messbare kognitive Verbesserungen, 28 Prozent verbesserten sich in der Gehgeschwindigkeit. Nutrition Insight

Die Verbesserungen beschränkten sich nicht auf Personen, die zu Beginn bereits eingeschränkt waren. Auch bei Teilnehmenden mit normalem kognitiven oder körperlichen Ausgangsstatus zeigte ein erheblicher Teil Fortschritte. Das untergräbt die Annahme, dass Gewinne im Alter nur Erholungseffekte nach Krankheiten sind. Yale School of Public Health

Die Haltung macht den Unterschied

Doch die Studie liefert mehr als eine Korrektur der Datenlage. Sie benennt einen Faktor, der in der Medizin bislang wenig Beachtung fand: die eigene Einstellung zum Altern.

Altersüberzeugungen wurden dabei mit einer validierten Fünf-Item-Skala erfasst. Beispielfragen lauteten: «Je älter ich werde, desto nutzloser fühle ich mich» – umgekehrt bewertet – oder: «Ich bin jetzt so glücklich wie früher.» Höhere Werte stehen für positivere Altersbilder. Mentalhealthandaging

Das Ergebnis ist eindeutig: Wer das eigene Altern positiv bewertet, schneidet besser ab – messbar, reproduzierbar, über mehr als ein Jahrzehnt hinweg. Das ist kein Selbsthilfe-Mantra, sondern ein klinischer Befund.

Wie verbreitet negative Altersbilder tatsächlich sind, belegen Begleitdaten: Eine Welterhebung mit fast 40’000 Personen ergab, dass 65 Prozent der Gesundheitsfachleute und 80 Prozent der Bevölkerung fälschlicherweise davon ausgehen, alle älteren Menschen entwickelten Demenz. Eine AARP-Befragung von 2025 zeigte, dass 77 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner ab 40 Jahren davon überzeugt sind, ihre kognitiven Fähigkeiten würden im Alter unweigerlich abnehmen. Aginginamerica

Ein strukturelles Problem der Wissenschaft

Levy, die als international anerkannte Expertin für psychosoziale Determinanten des Alterns gilt, richtet die Kritik auch an die Wissenschaft selbst. Konventionelle Altersstudien seien so konzipiert, dass sie Verbesserungen gar nicht erst abbilden könnten – und Personen, die sich verbesserten, würden als Ausnahmen behandelt. Diese methodische Verengung habe das Bild des unvermeidlichen Verfalls erst konstruiert. Save Our Bones

«Viele Menschen setzen Altern mit einem unvermeidlichen und kontinuierlichen Verlust körperlicher und kognitiver Fähigkeiten gleich», sagt Levy. «Was wir gefunden haben: Verbesserungen im späteren Leben sind nicht selten – sie sind häufig, und sie sollten Teil unseres Verständnisses des Alterungsprozesses sein.» ScienceDaily

Was das für die Schweiz bedeutet

Die Schweiz altert schnell. Die Autorinnen und Autoren hoffen, dass ihre Ergebnisse die verbreitete Wahrnehmung des Alters als unaufhaltsamen Niedergang revidieren und Politikerinnen und Politiker dazu bewegen, Präventivversorgung, Rehabilitation und andere gesundheitsfördernde Programme für ältere Menschen stärker zu unterstützen. Yale School of Public Health

Für ein Land, das AHV-Reformen unter dem Vorzeichen demografischer Belastung diskutiert und dessen Gesundheitssystem auf Kostendämpfung ausgerichtet ist, wäre ein Paradigmenwechsel keine Kleinigkeit. Wer ältere Menschen als Kostenfaktoren statt als Ressourcen begreift, baut Strukturen, die das Defizitmodell erst wahr machen.

Die Yale-Studie ist kein Plädoyer für falschen Optimismus. Sie ist ein empirischer Einwand gegen ein kulturelles Vorurteil – mit klinischen Konsequenzen.

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