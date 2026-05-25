Der US-Angriff auf den Iran im Februar 2026 hat die Kerosinpreise in die Höhe getrieben – und eine Pleitewelle in der Luftfahrt ausgelöst, die nun auch einen britischen Chartercarrier erfasst hat.

Die Luftfahrtbranche erlebt in diesem Jahr eine Insolvenzwelle, wie sie zuletzt während der Covid-Pandemie zu beobachten war. Auslöser ist diesmal kein Virus, sondern Geopolitik: Der US-Angriff auf den Iran hat die Ölpreise seit drei Monaten in die Höhe getrieben und schwächere Airlines in existenzielle Nöte gestürzt.

Zenith Aviation: Insolvenz in London Biggin Hill

Das jüngste Opfer ist Zenith Airlines, ein britischer Chartercarrier mit Basis am Londoner Flughafen Biggin Hill – einem kleinen Flugfeld, das primär für Charter- und Privatflüge genutzt wird. Die Gesellschaft betrieb eine Flotte von drei Learjets und bot Kurzcharterflüge innerhalb Grossbritanniens sowie in nahe europäische Länder an.

Seit Anfang Mai sind alle Flüge gestrichen. Die britische Luftfahrtbehörde CAA hat Zeniths AOC-Lizenz (Air Operator Certificate) entzogen. Die 41 Beschäftigten – Piloten, Kabinenpersonal und Administration – stehen vor dem Nichts.

«Das Unternehmen ist insolvent aufgrund von Liquiditätsproblemen, unbezahlten Schuldnern sowie historischen Eigentümer- und Managementproblemen», erklärte Paul Hargreaves von Nexus Corporate Solutions, dem für die Insolvenzverwaltung zuständigen Unternehmen. Die Administratoren prüfen derzeit, ob eine Sanierung oder ein Verkauf der Vermögenswerte möglich ist.

Finanzielle Hintergründe: Gemäss den letzten öffentlich zugänglichen Zahlen vom März 2025 erzielte Zenith einen Umsatz von über 14,2 Millionen Pfund – bei Schulden von 1,9 Millionen Pfund. Die aktuell geschätzten Verbindlichkeiten sollen zwischen 3 und 5 Millionen Pfund betragen.

Die Vorgeschichte des Unternehmens ist turbulent: 2025 wurde Zenith vom grösseren Flugzeugverwaltungskonzern OPUL Jets übernommen, im Dezember jedoch wieder fallengelassen. Danach operierte die Airline unter geleasten AOC-Lizenzen anderer Chartergesellschaften – ein fragiles Konstrukt, das nun endgültig zusammengebrochen ist.

Eine Pleitewelle mit System

Zenith ist nicht allein. Seit Anfang 2026 haben mehrere Fluggesellschaften weltweit Insolvenz angemeldet oder den Betrieb eingestellt:

Spirit Airlines (USA) stellte Anfang Mai endgültig alle Flüge ein – der bekannteste Absturz des Jahres. Bereits zweimal zuvor hatte die Billigairline Chapter-11-Schutz beantragt. Der explodierte Kerosinpreis war der finale Stoss.

Magnicharters (Mexiko) meldete in Mexiko-City Insolvenzschutz an, nachdem die Billigferienfluglinie zunächst «für zwei Wochen» den Betrieb ausgesetzt hatte – und nie mehr ans Netz ging.

Joy Air (China) stellte Ende April den Flugbetrieb ein und leitete Anfang Mai ein Restrukturierungsverfahren ein. Die nordwestchinesische Regionalfluggesellschaft war bereits zuvor finanziell angeschlagen.

Starflite Aviation (USA) verlor im März seine AOC-Lizenz, nachdem die US-Luftfahrtbehörde FAA dem Unternehmen vorwarf, Pilotenausbildungsprotokolle gefälscht zu haben.

AlpAvia (Slowenien) und H-Bird (Schweden) stellten ebenfalls im Frühjahr den Betrieb ein – aus finanziellen Gründen respektive nach Lizenzentzug.

Strukturelle Schwäche trifft auf externe Schocks

Das Muster ist überall dasselbe: Kleine und mittelgrosse Airlines, die ohnehin auf minimalen Margen operieren, werden durch externe Schocks – steigende Treibstoffkosten, schwächere Nachfrage, Managementversagen – in die Knie gezwungen. Die grossen Netzwerk-Carrier können solche Perioden mit Hedging-Strategien, staatlichem Wohlwollen und Kapitalmarkt-Zugang überbrücken. Für Chartergesellschaften wie Zenith, die weder Rücklagen noch politische Unterstützung geniessen, bleibt am Ende nur die Insolvenz.

Einordnung

Die aktuellen Pleiten sind symptomatisch für eine Branche, die seit der Pandemie strukturell geschwächt ist und nun von der geopolitischen Instabilität der Trump-Ära heimgesucht wird. Ob der Iran-Konflikt eskaliert, die Ölpreise weiter steigen oder sich die Situation entspannt – für Zenith, Magnicharters und Spirit Airlines kommt jede Erholung zu spät.

Quellen: TheStreet (24. Mai 2026), AIN Online, UK Civil Aviation Authority