Rund 60 Auslandschweizer in Russland und Belarus erhalten seit Februar 2026 keine AHV-Zahlungen mehr – ohne gesetzliche Grundlage, ohne Alternative, ohne Entschuldigung. Doch das Problem ist grösser: Es kann jeden treffen.

Hans Rudolf Knecht hat sein Leben lang in die AHV einbezahlt. Jetzt ist er 76, lebt seit zehn Jahren mit seiner belarussischen Frau in Minsk – und wartet seit Februar auf sein Geld. «Haben die noch alle Tassen im Schrank?», fragt der Rentner. Es ist keine rhetorische Frage.

Knecht ist einer von rund 60 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern, denen die AHV-Rente seit dem 1. Februar 2026 nicht mehr ausbezahlt wird. Betroffen sind Personen, die ausschliesslich über ein Bankkonto in Russland oder Belarus verfügen. Der Auslöser: das 20. Sanktionspaket der EU gegen Russland, das Anfang Februar in Kraft trat. Postfinance, die als Finanzpartnerin der Zentralen AHV-Ausgleichsstelle (ZAS) für Zahlungen in diese Länder zuständig war, stellte die Überweisungen kommentarlos ein.

Keine Rechtsgrundlage, kein Ausweg

Was auf den ersten Blick wie eine technische Abwicklungsfrage wirkt, ist in Wahrheit ein gravierender Eingriff in wohlerworbene Rechtsansprüche. Die ZAS selbst stellt klar: «Rentenzahlungen der Zentralen Ausgleichsstelle unterliegen in der Schweiz keinen Sanktionen; sie sind nach Schweizer Recht zulässig.» Das Problem liegt anderswo: Finanzintermediäre wie Postfinance richten sich zunehmend nach ausländischem Recht – namentlich dem US-amerikanischen Sanktionsregime – und wenden dieses auch dort an, wo das Schweizer Recht keine Einschränkungen kennt.

Eine gesetzliche Grundlage für den Zahlungsstopp existiert demnach nicht. Dennoch ist er Tatsache.

Die Postfinance antwortete auf eine Anfrage von Infosperber ausweichend: Man sei «grundsätzlich bestrebt», Rentenzahlungen ins Ausland auszuführen, sofern dies «operationell, wirtschaftlich und rechtlich möglich» sei. Für grenzüberschreitende Zahlungen sei man auf Korrespondenzbanken angewiesen. Mehr war nicht zu erfahren.

Existenzielle Konsequenzen für Betroffene

Besonders gravierend ist die Situation für H.S., die ihren Namen nicht nennen möchte. Die 54-Jährige zog 2022 mit ihrem Schweizer Ehemann nach Belarus; er starb kurz darauf. Seither lebt sie von einer kleinen Witwenrente – die seit Februar ebenfalls ausbleibt. In Belarus kommt sie damit über die Runden, in der Schweiz nicht. Das Rentenalter für Frauen liegt dort bei 58 Jahren, eine Arbeitsstelle ist in ihrem Alter kaum zu finden. Sie zehrt nun von Ersparnissen. «Wenn es weiterhin nicht klappt mit den AHV-Überweisungen, müsste ich in die Schweiz zurückkehren und Sozialleistungen beantragen. Das möchte ich nicht», sagt sie.

Der Staat, dem sie über ihren Mann jahrzehntelang Beiträge entrichtet hat, lässt sie damit buchstäblich im Stich.

Kafka am Schalter

Hans Rudolf Knecht hatte dasselbe Problem bereits früher in abgemilderter Form erlebt: Im Herbst 2023 kündigte ihm die Postfinance das Konto – mit der Begründung, sein «Profil» decke sich nicht mehr mit der «geschäftspolitischen Ausrichtung» des Unternehmens. Er flog in die Schweiz, leerte das Konto, suchte eine neue Bank. Eine einzige zeigte sich bereit, ihm ein Konto zu führen – gegen eine monatliche Gebühr von 40 Franken.

Doch auch von diesem Konto sind Überweisungen nach Belarus nicht möglich. Knecht muss seitdem regelmässig in die Schweiz reisen, um an sein Geld zu kommen. Wegen der EU-Sanktionen ist selbst das aufwendig: Die Reise führt per Bus über Vilnius oder per Flugzeug via Istanbul.

Die ZAS empfiehlt Betroffenen, ein Schweizer Bankkonto zu eröffnen oder ein Konto in einem nicht sanktionierten Land zu führen. In Ausnahmefällen könnten Auszahlungsscheine ausgestellt werden – diese müssten jedoch persönlich in Genf abgeholt werden, mit mindestens zehn Tagen Voranmeldung. Eine Auszahlung über Schweizer Botschaften vor Ort sei nicht möglich: Es fehle die gesetzliche Grundlage.

Ein Souveränitätsproblem, kein Einzelfall

Was dieser Fall offenbart, ist mehr als ein administratives Versagen. Es ist das Bild eines Staates, der seine eigenen Bürger dem Druck ausländischer Sanktionsregimes opfert – still, ohne parlamentarische Debatte, ohne öffentliche Ankündigung.

Doch die eigentliche strukturelle Frage lautet: Kann das auch anderen Auslandschweizern passieren? Die Antwort ist unbequem: Ja, theoretisch jedem.

Die Schweiz hat ihr Zahlungssystem faktisch ausgelagert. Die ZAS überweist via Postfinance via Korrespondenzbanken – und an jedem dieser Glieder kann jemand den Stecker ziehen, ohne dass Bern darüber entscheidet. Nicht das Schweizer Parlament, nicht das Bundesgericht, sondern ausländische Banken und Sanktionsregimes bestimmen de facto mit, wer seine Schweizer Rente erhält. Das ist ein Souveränitätsproblem ersten Ranges.

Washington entscheidet, wer seine Rente bekommt

Aktuell trifft es Russland und Belarus. Aber das Prinzip gilt für jedes Land, das ins Visier westlicher Sanktionen geraten könnte: Iran, Venezuela, Nicaragua, Myanmar – die Liste potenzieller nächster Fälle ist lang. Geopolitische Verhältnisse verschieben sich schnell. Wer heute in einem politisch «harmlosen» Land pensioniert lebt, kann morgen in einem sanktionierten wohnen – ohne dass sich an seinem Leben irgendetwas geändert hätte.

Und selbst ohne formelle Sanktionen zeigt der Fall Knecht, wie fragil die Situation ist. Banken können Konten jederzeit kündigen – mit vagen Hinweisen auf «geschäftspolitische Ausrichtung» oder «Risikoprofil». Es braucht dafür kein Strafverfahren, keine Verurteilung, nicht einmal einen konkreten Verdacht. Ein unbescholtener Jahrzehnte-Kunde wird von einem Tag auf den anderen abgewickelt. Das kann in Berlin genauso passieren wie in Minsk.

Der Sozialvertrag mit Verfallsdatum

Rund 800’000 Schweizerinnen und Schweizer leben im Ausland. Sie alle haben AHV-Beiträge geleistet – viele davon ein Leben lang. Der implizite Vertrag lautet: Wer einzahlt, bekommt im Alter zurück. Dieser Vertrag gilt offenbar nur noch mit Vorbehalt. Der Schweizer Staat liefert nicht mehr direkt an seine Bürger, sondern über eine Kette privater Finanzintermediäre, die ihrerseits ausländischem Druck gehorchen.

Der einzige praktische Schutz, den Betroffene heute haben: ein aktives Schweizer Bankkonto, unabhängig vom Wohnland. Wer das nicht hat oder dessen Konto gekündigt wird, steht schutzlos da.

Das ist kein Randproblem. Das ist eine systemische Schwachstelle im Vorsorgeversprechen der Schweiz – und kein Bundesrat hat bisher das Wort ergriffen.

Quellen: Zentrale AHV-Ausgleichsstelle (ZAS), Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten