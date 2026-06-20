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von Nico Stino

Bern, 21. Juni 2026. Zwei Jahre nach dem historischen Volksentscheid zur 13. AHV-Rente hat das Bundesparlament eine Finanzierungslösung verabschiedet, die ihren Namen kaum verdient. Was National- und Ständerat am 19. Juni beschlossen haben, ist kein Kompromiss – es ist eine politische Absichtserklärung gegen die eigene Bevölkerung.

Der Volksentscheid war klar – die Antwort des Parlaments ist es auch

Am 3. März 2024 sprach das Schweizer Stimmvolk eine unmissverständliche Sprache: 58 Prozent sagten Ja zur 13. AHV-Rente, 75 Prozent lehnten eine Erhöhung des Rentenalters ab. Ein Doppelmandat, klarer und eindeutiger hätte es kaum ausfallen können.

Das Abstimmungsbüchlein des Bundesrates hielt damals unmissverständlich fest, wie die Zusatzrente zu finanzieren sei: über Lohnbeiträge, die Mehrwertsteuer oder eine Kombination beider Instrumente. Spielraum für kreative Ausflüchte war keiner vorgesehen.

Doch das Parlament sah das offenbar anders. Zwei Jahre lang kreisten National- und Ständerat umeinander, stritten über Methoden, schlugen unterschiedliche Wege vor – und einigten sich am Ende auf das kleinste gemeinsame Nenner: möglichst wenig.

Minimallösung mit Absicht

Der Beschluss: Eine Erhöhung des Mehrwertsteuer-Normalsatzes um lediglich 0,4 Prozentpunkte, der Hotellerie-Sondersatz soll um 0,2 Prozent steigen. Ab 2028 würden damit jährlich rund 1,4 Milliarden Franken zusätzlich in die AHV fliessen.

Das klingt nach einer Zahl. Doch dahinter verbirgt sich eine strukturelle Lücke, die das System über kurz oder lang destabilisieren wird. Denn ausgezahlt wird die 13. Rente bereits in diesem Jahr. Die Kosten für 2025 und 2026 zusammen: 8 bis 9 Milliarden Franken – ohne jede Zusatzfinanzierung. Und ab 2029 ist der Mehrbedarf lediglich zu einem Drittel gedeckt.

Das ist keine Finanzierung. Das ist kontrolliertes Ausbluten.

Ein Rekordvermögen – und trotzdem unter Druck

Wer jetzt einwendet, die AHV habe genug Reserven, der hat zwar nicht ganz unrecht – aber auch nicht recht. Mit rund 60 Milliarden Franken sitzt der Ausgleichsfonds heute auf einem historischen Höchststand. In ihrer 80-jährigen Geschichte war die AHV noch nie so gut kapitalisiert. Die Propheten des baldigen Rentenkollapses, eine bewährte Gattung in der bürgerlichen Schweiz, wurden Jahrzehnt für Jahrzehnt Lügen gestraft.

Doch genau daran arbeitet das Parlament nun systematisch. Die Strategie ist nicht schwer zu lesen: Wird die AHV bewusst unterfinanziert, wächst früher oder später der politische Druck für ein höheres Rentenalter. Jenes höhere Rentenalter, das 75 Prozent der Stimmenden im März 2024 ausdrücklich abgelehnt haben.

Volkswillen als Kollateralschaden

Man könnte es Ungeschicklichkeit nennen. Man könnte es als Kompromisszwang der Mehrheitsverhältnisse verbuchen. Doch die Konsequenz bleibt dieselbe: Das Parlament hat einen demokratischen Entscheid nicht umgesetzt, sondern unterwandert.

Die Schweizerische Bundesverfassung sieht die Volksinitiative als höchstes Instrument direkter Demokratie vor. Wenn das Volk spricht, hat die Legislative umzusetzen – nicht zu korrigieren, nicht zu verzögern, nicht mit Minimallösungen zu sabotieren.

Was in Bern passiert ist, hat einen Namen: institutionelle Arroganz. Die bürgerliche Parlamentsmehrheit hat den Volksentscheid zur Kenntnis genommen, ihn in der Schublade versenkt und eine Finanzierungslösung verabschiedet, die das Volk explizit nicht wollte – nämlich gar keine richtige.

Einordnung

Die 13. AHV-Rente wird bezahlt. Das steht ausser Frage. Doch das Parlament hat es versäumt – oder abgelehnt –, sie solide zu finanzieren. Das Ergebnis ist eine Zeitbombe in der Sozialpolitik: Die Reserven schmelzen, der Druck steigt, und in einigen Jahren wird irgendein Bundesrat oder Parlamentarier vor die Kameras treten und erklären, dass man «leider» das Rentenalter erhöhen müsse.

75 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer haben dagegen gestimmt. Sie werden sich erinnern – oder es sollten sich zumindest die erinnern, die in dieser Frage politische Verantwortung tragen.

Quellen: Infosperber, 20. Juni 2026 (infosperber.ch/politik/das-parlament-will-die-ahv-ausbluten); Abstimmungsbüchlein des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 3. März 2024