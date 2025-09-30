Zwei Monate sind seit diesem Phantomangriff der Hamas auf Israel vergangen, und 29 Medien haben sich zurückgezogen und dienen ausschließlich als Sprachrohr für offizielle Nachrichten, Propaganda, die israelische Regierung und den internationalen Zionismus. In Israel und teilweise sogar in den USA haben mehrere Journalisten ihre Pflicht getan und anhand …