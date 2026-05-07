Warum die Schweiz beim Thema Abfall lieber schweigen sollte — und China längst auf einem anderen Kurs ist

Die Meldung klang nach Erfolg. Im November 2025 veröffentlichte das Bundesamt für Umwelt (BAFU) seine jährliche Abfallstatistik und präsentierte die Zahlen mit verhaltenem Stolz: 2024 produzierte die Schweizer Bevölkerung rund 670 Kilogramm Siedlungsabfall pro Kopf — dreimal so viel wie noch vor 50 Jahren. Davon wird mehr als die Hälfte getrennt gesammelt und recycelt. Die Botschaft: Wir trennen brav, also ist alles gut. Doch wer genauer hinschaut, erkennt, dass hinter dieser Meldung ein strukturelles Problem steckt, das mit Separatsammlungen nicht zu lösen ist.

Weltspitze — beim Wegwerfen

Bevor man China für seine Abfallprobleme kritisiert, lohnt ein Blick in den eigenen Kehrichtsack. Jedes Jahr produziert die Schweizer Bevölkerung mehr als 700 Kilogramm Siedlungsabfall pro Kopf. Damit gehört das Land zu den Spitzenreitern in Europa. Das sei eine «unrühmliche Spitzenposition» im internationalen Vergleich, sagte BAFU-Direktorin Katrin Schneeberger: «Es bräuchte fast drei Planeten, wenn die gesamte Welt im selben Ausmass wie die Schweiz konsumieren und wegwerfen würde.»

Diese Aussage verdient es, langsam und ohne Beschönigung gelesen zu werden. Drei Planeten. Ausgesprochen von der Leiterin der zuständigen Bundesbehörde, nicht von einer Umweltaktivistin. Die Schweiz, gemessen an Lebensstandard, Recyclinginfrastruktur und Bildungsstand, produziert pro Kopf mehr Abfall als Deutschland, Frankreich, Italien — und mehr als der EU-Durchschnitt. Im Jahr 2024 entsprach die pro Person in der EU erzeugte Menge an Siedlungsabfälle 517 Kilogramm. Die Schweiz liegt mit 670 Kilogramm rund dreissig Prozent darüber.

China: Das Bild, das stimmt — und das, das nicht stimmt

Das gängige Bild ist bekannt: China als gigantischer Müllproduzent, überquellende Deponien, Plastik in Flüssen, industrielle Umweltverschmutzung. Dieses Bild ist nicht falsch — aber es ist unvollständig und, wenn man es zur moralischen Überlegenheitsgeste der reichen Länder verwendet, schlicht unehrlich.

Zunächst die Zahlen. China produziert als bevölkerungsreichstes Land der Erde in absoluten Mengen enorm viel Abfall. Täglich fallen in China rund 520’500 Tonnen Abfall an. Doch die entscheidende Messgrösse für individuelle Verantwortung ist nicht die Gesamtmenge, sondern der Pro-Kopf-Wert. Und hier sieht die Rechnung anders aus. Die Menge des kommunalen Siedlungsabfalls in China lag im Durchschnitt bei 0,73 Kilogramm pro Kopf und Tag. Das entspricht rund 266 Kilogramm pro Jahr — also weniger als einem Drittel dessen, was eine Schweizerin oder ein Schweizer im gleichen Zeitraum produziert.

Die Gründe dafür liegen nicht allein im niedrigeren Konsum. In chinesischen Haushalten werden nur fünf Prozent der Lebensmittel als Abfall entsorgt, was eine grössere Sparsamkeit im Umgang mit Nahrungsmitteln zeigt als in Hocheinkommensländern. Wer weniger wegwirft, produziert weniger Abfall. Das ist keine Ideologie, sondern Arithmetik.

Die unsichtbare Abfallgeschichte der Schweiz

Der grösste Denkfehler in der öffentlichen Debatte besteht darin, dass die Schweiz ihren Abfall nur im Inland misst — und dabei den Abfall vergisst, der ausgelagert wird. Der Gesamtmaterialverbrauch pro Person in der Schweiz liegt bei rund 16,5 Tonnen pro Jahr. Der Siedlungsabfall von rund 700 Kilogramm macht davon nur etwa vier Prozent aus.

Die restlichen 96 Prozent des Materialverbrauchs — Rohstoffe, Energie, Produktionsvorleistungen, importierte Waren — erzeugen Abfall und Emissionen andernorts. Wer in der Schweiz ein Smartphone kauft, ein Baumwollshirt trägt oder ein elektrisches Gerät betreibt, lässt die damit verbundene Abfallbelastung in Asien, Afrika oder Lateinamerika entstehen. China ist dabei einer der Hauptproduzenten dieser ausgelagerten Belastung. Mit anderen Worten: Ein erheblicher Teil des chinesischen Abfalls existiert, weil er für den Schweizer Konsum produziert wurde.

Dieser ökologische Rucksack des Importkonsums ist in keiner offiziellen Schweizer Statistik zu finden — und genau deshalb sind Vergleiche wie «Schweiz recycelt 52 Prozent — China schlechter» so irreführend wie selbstgefällig.

Chinas Wandel: Was man in Bern nicht zur Kenntnis nimmt

Ein weiterer blinder Fleck der westlichen Wahrnehmung betrifft das Tempo des chinesischen Wandels. China ist heute der weltgrösste Investor in erneuerbare Energien und baut seine Abfallinfrastruktur in einem Ausmass aus, das keine westliche Demokratie auch nur annähernd erreicht. Die Stadt Hangzhou etwa verzeichnete zwischen 2021 und 2024 einen Rückgang der täglichen Pro-Kopf-Abfallproduktion von 1,06 auf 0,99 Kilogramm. Die Stadt wurde von der UNO in die Liste der «20 Cities Towards Zero Waste» aufgenommen.

Das ist kein Ausreisser, sondern Teil einer staatlich gesteuerten Strategie. Die Treibhausgasemissionen aus dem chinesischen Siedlungsabfallsektor erreichten 2018 ihren Höchststand und sanken bis 2021 signifikant. Die Kurve zeigt in eine andere Richtung als in der Schweiz, wo die Abfallmenge seit 1970 auf das Dreifache gestiegen ist.

Das Recycling-Narrativ und seine Grenzen

Die Schweizer Abfallkommunikation hat ein strukturelles Problem: Sie verwechselt Abfallverwertung mit Abfallvermeidung. Trotz hoher Recyclingquoten hat die Abfallmenge in der Schweiz erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt, vor allem aufgrund des hohen Ressourcenverbrauchs. Die Abfallvermeidung und die Schliessung von Materialkreisläufen sind daher aus Sicht der Umwelt besonders wichtig.

Das Parlament hat diese Botschaft zumindest nominell verstanden: Mit der Annahme der parlamentarischen Initiative «Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken» 2024 wurde die Abfallhierarchie neu definiert: An erster Stelle steht die Abfallvermeidung, erst danach kommen Wiederverwendung und Recycling. Gut so. Doch der politische Wille, den Konsum tatsächlich zu reduzieren, fehlt — denn das würde bedeuten, an Wirtschaftsmodellen zu rütteln, die auf permanentem Wachstum und schnellem Produktzyklus basieren.

Schlussbetrachtung: Masse statt Moral

Der Vergleich «Schweiz vs. China» beim Abfall ist kein Ruhmesblatt für die Schweiz, sondern eine Einladung zur Ehrlichkeit. Die Schweiz produziert pro Kopf mehr als doppelt so viel Siedlungsabfall wie ein chinesischer Stadtbewohner — und lagert den Rest des ökologischen Schadens in Länder aus, die sie gleichzeitig kritisiert.

Recycling ist besser als keine Entsorgung. Aber Recycling ist kein Freifahrtschein für Konsum ohne Grenzen. Wer 670 Kilogramm Abfall pro Jahr produziert und dabei auf China zeigt, streckt den Finger in die falsche Richtung. Die eigentliche Frage lautet nicht, wer besser trennt, sondern wer weniger wegwirft. Und dort hat die Schweiz gegenüber dem Durchschnittschinesen derzeit keine Lektion zu erteilen.

Nico Stino / Swissvox