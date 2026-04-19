Der Krieg hat keine Saison. Während israelische und amerikanische Kampfjets im Februar 2026 iranische Infrastruktur bombardierten, saßen Zehntausende Touristen an Flughäfen in Dubai, Doha und Abu Dhabi fest – und warteten. Auf Rückflüge, auf Sicherheitskorridor-Genehmigungen, auf Entscheidungen, die irgendwo zwischen Militärstäben und Zivilluftfahrtbehörden gefällt wurden.

Das World Travel & Tourism Council (WTTC) schätzt, dass der eskalierte Konflikt rund um Iran den Reise- und Tourismussektor im gesamten Nahen Osten täglich mit mindestens 600 Millionen US-Dollar an internationalen Besucherausgaben belastet – ausgelöst durch Störungen im Luftverkehr, geschwundenes Reisevertrauen und eingeschränkte regionale Konnektivität.

Die Zahl ist beeindruckend. Hinter ihr steckt eine einfache Rechnung: Das WTTC hatte für 2026 – noch vor Kriegsausbruch – internationale Besucherausgaben von 207 Milliarden Dollar im Nahen Osten prognostiziert. Hochgerechnet auf jeden einzelnen Tag ergibt das die genannte Summe. Und jeder Tag Krieg ist ein weiterer Tag Verlust.

Die Drehscheibe bricht weg

Der Nahe Osten ist nicht einfach eine Ferienregion. Er ist das globale Luftverkehrs-Scharnier zwischen Asien, Afrika und Europa. Die großen Aviations-Hubs – Dubai, Abu Dhabi, Doha und Bahrain – wickeln normalerweise täglich rund 526.000 Passagiere ab. Jede Instabilität dort verbreitet sich rasch im gesamten internationalen Flugnetz.

Das deutsche Auswärtige Amt verschärfte nach der militärischen Eskalation die Reise- und Sicherheitshinweise für die gesamte Region. Seit dem 28. Februar gelten Reisewarnungen für Israel, Bahrain, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate – die auch Transitreisen über die Flughäfen der Golfregion einschliessen. Kerosinpreise steigen, da über 80 Treibstoffanlagen in der Region teils schwer beschädigt wurden.

Am Hamad International Airport in Doha fanden zeitweise keine regulären Abflüge und Landungen mehr statt – einzige Ausnahme waren Rückholflüge in speziellen Flugkorridoren für gestrandete Passagiere.

Was Oxford Economics berechnet

Tourism Economics, eine Tochtergesellschaft von Oxford Economics, schätzt, dass die Ankunftszahlen im Nahen Osten 2026 konfliktbedingt zwischen 11 und 27 Prozent unter dem Vorjahr liegen werden – verglichen mit einer Dezember-Prognose, die noch 13 Prozent Wachstum vorhergesagt hatte. In absoluten Zahlen bedeutet das zwischen 23 und 38 Millionen weniger internationale Besucher sowie Einbußen beim Besucherausgabenvolumen von 34 bis 56 Milliarden Dollar.

Dubai-Hotelbuchungen sind laut Branchenberichten um 60 Prozent eingebrochen, Bahrain meldet rückläufige Auslastungen von bis zu 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dubai, das 2025 noch einen Rekord von 19,59 Millionen internationalen Übernachtungsgästen verzeichnete – ein Plus von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr –, kämpft nun darum, seinen Ruf als sicheres Luxusziel zu retten.

Gewinner in der Krise

Großbritannien, europäische Städteziele und Südostasien gehören zu den Profiteuren der Reiseumlenkung. Wer Dubai gebucht hatte und nun storniert, bucht Hong Kong. Wer durch Abu Dhabi flog, sucht jetzt Verbindungen via Singapur oder Neu-Delhi. Airlines wie Qantas bauen ihr Angebot nach Paris und Rom aus, um der steigenden Nachfrage nach Verbindungen zu begegnen, die den Luftraum über dem Nahen Osten umgehen.

Der TUI-Deutschland-Chef Benjamin Jacobi formulierte es nüchtern: „Es wird sicher einen Nachfragerückgang geben. Das hängt sehr davon ab, wie sich dieser bewaffnete Konflikt entwickelt” – und das Unternehmen beobachte bereits eine Verlagerung hin zu anderen Urlaubsdestinationen.

Resilienz als Credo

Das WTTC betont die historische Widerstandsfähigkeit der Branche. Gloria Guevara, Präsidentin des Verbands, sagte: „Geschichte zeigt, dass sich der Sektor schnell erholen kann, wenn Regierungen Reisende durch Hotelunterstützung oder Rückholaktionen unterstützen. Unsere Analysen früherer Krisen belegen, dass sicherheitsbedingte Vorfälle oft die schnellsten Erholungszeiten aufweisen – in manchen Fällen bereits nach zwei Monaten.”

Ob das diesmal zutrifft, hängt von einem Faktor ab, den kein Ökonom modellieren kann: dem politischen Willen zu einem dauerhaften Waffenstillstand. Eine erfolgreiche Einigung, die den Luftraum wieder öffnet und die Strasse von Hormuz freigibt, könnte den Nahen Osten bis Ende 2026 auf 70 bis 80 Prozent seiner Vorkriegskapazität zurückbringen – eine vollständige Erholung dürfte sich aber bis 2027 hinziehen.

Bis dahin sitzt ein jordanischer Reiseführer namens Rawashdeh in Amman und wartet. „Die vergangenen sechs Monate haben uns Hoffnung gegeben. Und jetzt ist wieder Krieg.”

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Das Lächeln unter Druck Wie der Iran-Krieg Asien und Thailand erwischt – durch Umwege, Kerosin und Kerosin-Preise

Phuket liegt 5.000 Kilometer vom nächsten Kriegsschauplatz entfernt. Und trotzdem spürt man den Iran-Krieg hier: in den Flugpreisen, in den leeren Buchungskalendern für April, in den Stornierungen aus London und Frankfurt. Der Nahe Osten ist kein isoliertes Schlachtfeld – er ist die globale Luftverkehrs-Achse, und Thailand hängt daran wie eine Frucht am Ast.

Thailand revidiert seine Ziele

Die Luftraumsperren und Flugstreichungen haben Reisende in Thailand festgesetzt, die nicht heimfliegen konnten – während andere gar nicht erst eingereist sind. Thienprasit Chaiyapatranun, Präsident der Thai Hotels Association, bezeichnete die Folgen des Iran-Konflikts als unvermeidbar für den Tourismussektor. Der am stärksten betroffene Markt seien Touristen aus dem Nahen Osten selbst.

Die ursprünglichen Pläne für 2026 waren ehrgeizig: 36,7 Millionen Auslandsgäste, 3 Billionen Baht Gesamteinnahmen – ein Plus von 11 Prozent gegenüber 2025. Davon ist wenig übrig. Thailand hat sein Tourismusziel auf 32,14 Millionen Besucher heruntergeschraubt und auch die Umsatzprognose auf 1,52 Billionen Baht gesenkt.

Das Schlimmste-Szenario klingt nüchtern, wenn man es in konkreten Zahlen liest: Bei einem sechs Monate andauernden Konflikt könnten drei Millionen ausländische Touristenankünfte wegbrechen – ein Verlust von rund 150 Milliarden Baht (4,6 Milliarden Dollar), entsprechend etwa 10 Prozent der gesamten Auslandstourismuseinnahmen des Landes im Vorjahr.

Die Kerosin-Falle

Das eigentliche Transmissionsriemen ist nicht die Angst, sondern der Treibstoff. Seit dem US-Angriff auf Iran vom 28. Februar sind die Ölpreise um 50 Prozent gestiegen. In Thailand erhöhte sich der Dieselpreis bis Ende März um sechs Baht pro Liter. Für Airlines bedeutet das: längere Umwege plus teureres Kerosin gleich massiv höhere Ticketpreise.

Flüge von London oder Paris nach Bangkok dauern nun mehrere Stunden länger, weil der Nahost-Luftraum umflogen werden muss. Die Kombination aus Streckenverlängerung und steigenden Ölpreisen lässt die Ticketpreise sprunghaft steigen.

Malaysia Airlines zum Beispiel ist stark auf Codeshare-Abkommen mit Qatar Airways angewiesen, um Touristen aus den USA, Europa und dem Nahen Osten nach Südostasien zu bringen. Kann Qatar Airways nicht nach Doha fliegen, bricht diese Verbindung weg.

Strukturelle Verwundbarkeit

Tourismus macht rund 12 Prozent von Thailands BIP aus. Die Bank of Thailand hat bereits gewarnt: Das Wirtschaftswachstum könnte auf 0,5 Prozent einbrechen, sollte der Krieg monatelang andauern. Der Baht hat seit dem 28. Februar über 6 Prozent verloren.

Nahezu die Hälfte der Reisebetriebe in Südostasien beurteilt die Aussichten für das zweite Quartal 2026 als schlechter als erwartet – mit abgesagten Flügen, geschlossenen Flughäfen und logistischen Engpässen als Hauptproblemen.

Wer profitiert – und Bangkoks Gegenstrategie

Innerasiatische Märkte rücken in den Vordergrund. Die Tourism Authority of Thailand setzt auf visumfreien Zugang für China und Indien, intensive Marketingkampagnen in Malaysia, Südkorea und Japan sowie auf Inlandstourismus als Puffer. In Chiang Rai etwa wächst der Grenzverkehr aus Laos und über Hubs wie Singapur und Hongkong.

Ironischerweise könnte Thailand von der globalen Reiseneuausrichtung auch profitieren: In früheren Krisen haben Reisende nicht aufgehört zu reisen – sie haben sorgfältiger gewählt, wohin. Thailand, fernab der Kampfzonen, mit stabiler Infrastruktur und günstigen Preisen, steht in den Suchanfragen von Buchungsplattformen ganz oben – als Ersatzziel für annullierte Golfstaaten-Reisen.

Der unerwartete Hoffnungsträger heisst China: Chinesische Touristen zeigen sich überraschend aktiv und könnten als Teilkompensation dienen. Aber Hoffnung ist kein Geschäftsmodell.

Friedensgespräche, die zuletzt in Pakistan stattfanden, sind Mitte April gescheitert. Für die Tourismusindustrie ist das keine diplomatische Fussnote – es ist eine weitere Buchungsstornierung.

Quellen: Nation Thailand, Thai Examiner, Bloomberg, Fortune, Travel and Tour World, TTR Weekly

Quellen: WTTC (World Travel & Tourism Council), Oxford Economics / Tourism Economics, ADAC Reisehinweise, Euronews, Gulf News