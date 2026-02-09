Die verborgene Komplexität hinter den Schlagzeilen

Während sich „TV-Experten“ in Talkshows regelmäßig in einer Spirale aus Vermutungen und Experten-Panik verlieren, bleibt die Realität auf dem Schlachtfeld oft im Verborgenen. Jacques Baud, ehemaliger Oberst der Schweizer Armee und strategischer Analyst für NATO und Vereinte Nationen, demaskiert diese mediale Oberflächlichkeit. Seine Kernthese ist ebenso provokant wie präzise: Viele politische Entscheidungen des Westens basieren nicht auf nüchternen Geheimdienstfakten, sondern auf ideologischen Wunschbildern, die kurzerhand zu unumstößlichen Wahrheiten erklärt werden.

Baud ist kein unbeschriebenes Blatt – seine Biografie liest sich wie ein Polit-Thriller der Gegenwart. Trotz jahrzehntelanger Erfahrung im Schweizer Nachrichtendienst und seiner Rolle als NATO-Berater zur Bekämpfung von Waffenströmen ist er hochgradig umstritten. Die Tragweite seiner Positionen zeigt sich in den jüngsten Konsequenzen: Sanktionen, öffentlicher Druck und schließlich politisches Exil. Wenn ein Insider dieses Kalibers mundtot gemacht werden soll, drängt sich die Frage auf: Welche Fakten stören das offizielle Narrativ so massiv, dass sie sanktioniert werden müssen?

Der Sprachenstreit als Funke im Pulverfass

Baud verortet die Eskalation nicht beim ersten Panzer, sondern beim politischen Dammbruch vom Februar 2014: der Abschaffung des Kivalov-Kolesnitschenko-Gesetzes, das Russisch als regionale Amtssprache schützte. Um die Dimension greifbar zu machen, zieht er einen drastischen Vergleich:

„Es ist ein bisschen so, als ob Putschisten entscheiden würden, dass Französisch und Italienisch in der Schweiz keine offiziellen Sprachen mehr wären.“

Diese Entscheidung löste eine Welle von Repressionen aus – unter anderem in Odessa und Mariupol – und leitete jene Militarisierung ein, die der Westen bis heute primär als russisches Konstrukt darstellt.

Autonomie statt Unabhängigkeit – ein missverstandenes Referendum

Ein Kernpunkt westlicher Desinformation ist laut Baud die bewusste sprachliche Unschärfe rund um die Referenden von 2014. Während Medien pauschal von „pro-russischem Separatismus“ sprachen, ging es der russophonen Bevölkerung in Donezk und Luhansk primär um samostoyatelnost (Autonomie/Selbstbestimmung) – nicht um nezavissimost (Unabhängigkeit).

Diese Nuance ist das Fundament der Minsker Vereinbarungen, die ausdrücklich eine Lösung innerhalb der Ukraine vorsahen. Dass die Abstimmungen sogar gegen den Rat von Wladimir Putin stattfanden, widerspricht der Erzählung von einer vollständig ferngesteuerten Rebellion.

Woher kamen die Waffen der Rebellen wirklich?

Baud widerspricht der These früher russischer Waffenlieferungen entschieden. In seiner Funktion bei der NATO zur Eindämmung der Kleinwaffen-Proliferation habe er keine signifikanten Lieferströme nachweisen können. Die Bewaffnung der Aufständischen sei vielmehr das Resultat eines institutionellen Zusammenbruchs der ukrainischen Armee:

massive Überläufe russophoner Einheiten mitsamt Ausrüstung

Übernahme ganzer Bataillone (inklusive Panzer und Artillerie) nach Niederlagen

Deserteursquoten von teils bis zu 95 % in einzelnen Einberufungswellen

Besonders entlarvend: Selbst der damalige ukrainische Geheimdienstchef räumte 2015 ein, lediglich 56 russische Kämpfer identifiziert zu haben – eine Größenordnung, die Baud mit den „Wochenend-Freiwilligen“ der Balkankriege vergleicht.

Der massive Einfluss paramilitärischer Milizen

Um das personelle Defizit der regulären Armee auszugleichen, setzte Kiew auf sogenannte Freiwilligenbataillone. Baud spricht unverblümt von „Vergeltungsbataillonen“ mit „übelriechender Ideologie“. Besonders brisant: die Symbolik des Asow‑Regiment, die sich an der 2. SS‑Panzerdivision Das Reich orientiert – jener Einheit, die in der Ukraine teils als „Befreier“ erinnert wird, in Westeuropa jedoch für Kriegsverbrechen steht.

Für Baud ist die westliche Finanzierung und Ausbildung solcher Formationen eine moralische und strategische Bankrotterklärung.

Der 16. Februar 2022 – der „eigentliche“ Kriegsbeginn?

Baud präsentiert eine Chronologie, die das Narrativ der „unprovozierten Invasion“ infrage stellt. Grundlage sind Daten der OSZE-Beobachtermission:

16.02.2022: explosionsartiger Anstieg des ukrainischen Artilleriebeschusses im Donbass – von rund 100 auf über 1.400 Vorfälle pro Tag

21.02.2022: Anerkennung der Republiken als Reaktion auf die Eskalation

24.02.2022: russischer Einmarsch unter Verweis auf Artikel 51 der UN-Charta

Moskau berief sich dabei auf das westliche Konzept der „Responsibility to Protect“ (R2P), um die russophone Bevölkerung vor einer bereits laufenden Offensive zu schützen.

Wenn Politik Geheimdienste instrumentalisiert

Bauds schärfste Kritik richtet sich gegen die Politisierung von Geheimdienstinformationen. Er zieht Parallelen zum Irak-Krieg 2002: So wie Donald Rumsfeld damals die CIA umging, habe Antony Blinken im Februar 2022 ein „Tiger Team“ eingesetzt, um Szenarien zu produzieren, die eine Invasion als alternativlos erscheinen ließen.

Geheimdienste, so Baud, werden nutzlos, wenn Politiker sie nur als Steinbruch für ideologische Ziele verwenden. Besonders die Dienste „neuer europäischer Staaten“ hätten statt militärischer Analyse häufig Gefälligkeitsgutachten geliefert. Der Krieg werde so zur Bühne – ein Mechanismus, den Baud mit der PR-Maschinerie von Hill & Knowlton (Stichwort „Brutkastenlüge“) vergleicht: Konflikte werden inszeniert, nicht verstanden.

Ein Krieg, der hätte verhindert werden können?

Jacques Bauds Analyse zeichnet das Bild einer Katastrophe mit Ansage. Die Weigerung des Westens – insbesondere Frankreichs und Deutschlands –, die Minsker Vereinbarungen gegen den Widerstand Kiews durchzusetzen, habe den diplomatischen Raum zerstört. Stattdessen sei die Ukraine zum geopolitischen Rammbock geworden.

Die Folgen sind gravierend: eine zementierte Achse zwischen Russland und China, eine beschädigte europäische Energiearchitektur und Millionen menschlicher Schicksale. Baud schließt mit einer Frage, die über militärische Taktik hinausgeht: