500-Millionen-Klage gegen Ebner-Umfeld: Kunden sollen beim United-Machining-Deal ausgebootet worden sein

Ein Investor zieht vor Gericht – und nimmt die BZ Bank sowie die Graubündner Kantonalbank ins Visier. Im Kern des Streits: die Frage, ob Martin Ebner mit dem Geld seiner Kunden ein Industrieimperium auf Kosten ebendieser Kunden aufgebaut hat.

Kurz vor sieben Uhr morgens am 4. Mai 2026 verschickte die Graubündner Kantonalbank (GKB) eine Ad-hoc-Meldung, die in der Schweizer Finanzwelt aufschlug wie ein Hammerschlag: Gegen die eigene Tochtergesellschaft BZ Bank sowie gegen aktuelle und ehemalige Verwaltungsräte liegt eine Klage vor. Auch Martin Ebner persönlich soll betroffen sein. Der geltend gemachte Schaden: über 500 Millionen Franken. Eingereicht wurde die Klage beim Bezirksgericht Höfe im Kanton Schwyz.

Wer ist Martin Ebner?

Martin Mauritius Ebner, geboren am 12. August 1945, ist ein Schweizer Bankier und Investor aus der Gemeinde Freienbach im Kanton Schwyz. Er wächst in Hurden am Zürichsee in mittelständischen Verhältnissen auf, studiert in Zürich Jus und in den USA Wirtschaft. An der University of Florida absolviert er eine vierjährige Ausbildung in mathematischer Ökonomie – eine Kombination, die er später als zentral für seinen Erfolg bezeichnet.

Nach einer Karriere bei der Bank Vontobel verlässt er die Zürcher Privatbank, weil er dort nicht schnell genug avanciert, und gründet 1985 die BZ Bank. Den steilen Aufstieg verdankt er unter anderem Börsengeschäften mit Pensionskassen. Er gründet Beteiligungsgesellschaften, die an der Börse gehandelt werden, und macht die Aktienanlage an öffentlichen Infoveranstaltungen mit mehreren Tausend Personen auch Kleinanlegern schmackhaft. Sein Markenzeichen: die Fliege am Kragen. Sein Mantra: «Aktien verändern Ihr Leben.»

Er war der erste aktivistische Investor des Landes – einer, der die hiesigen Firmen aus ihrer bedächtigen Selbstzufriedenheit riss und als Grossaktionär kompromisslos auf Steigerung des Shareholder Value drängte. Exemplarisch war sein Vorgehen bei der damaligen Schweizerischen Bankgesellschaft, deren Führung er teilweise geradezu abkanzelte. Im Stil eines angelsächsischen Raiders kritisierte er die Eigenkapitalrendite der nachmaligen UBS als miserabel und forderte eine Verzinsung von mindestens 15 Prozent. Auch die Fusion der SBG mit dem Schweizerischen Bankverein 1998 zur UBS ist zumindest indirekt eine Folge von Ebners Angriffen.

Zeitweise war das von der BZ Gruppe gehaltene Beteiligungsportfolio über 30 Milliarden Franken wert – allerdings war der Fremdkapitalanteil stets hoch. Dieser Hebel wurde Ebner zum Verhängnis: Mit dem Platzen der Internetblase im Jahr 2000 und dem darauffolgenden Börsencrash geriet auch sein Imperium unter extremen Druck. Ebner musste ein Sieben-Milliarden-Loch stopfen. Er konnte sich retten, da seine Gläubiger erkennen mussten, dass sie lieber auf einen Teil ihrer Kredite verzichteten, als am Schluss alles abzuschreiben. Auch die BZ-Visionen musste er 2002 an die Zürcher Kantonalbank verkaufen. Viele Kleinanleger verloren damals erhebliche Summen.

Weggefährten erklären seinen märchenhaften Wiederaufstieg mit seiner analytischen Brillanz und seinen unternehmerischen Qualitäten – und damit, dass er sich nach dem Absturz geläutert habe. Ab 2005 tritt die BZ Gruppe unter dem neuen Namen Patinex AG auf. 2008 übernimmt Ebner die Fluggesellschaft Helvetic Airways, die er erfolgreich durch stürmische Zeiten in der Aviatik führt. Im nichtkotierten Bereich hält das Ehepaar Ebner grössere Beteiligungen am Genfer Immunologieunternehmen NovImmune sowie an der United Machining Solutions. Sein Vermögen wurde 2024 von der Bilanz auf 3,5 bis 4 Milliarden Franken geschätzt. Kinder hat das Ehepaar Ebner keine.

Die GKB übernahm seine BZ Bank schrittweise: 70 Prozent im Juli 2022, den Rest Anfang 2025. Ebner hält seither keine direkte Beteiligung mehr am Institut, das er vier Jahrzehnte lang kontrolliert hatte.

Worum geht es in der aktuellen Klage?

Im Zentrum steht die United Machining Solutions (UMS), ein Werkzeugmaschinenhersteller, der im Sommer 2025 durch die Teilübernahme der Sparte GF Machining Solutions von Georg Fischer schlagartig in eine andere Liga aufstieg. Mit einem kombinierten Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden US-Dollar zählt das Unternehmen seither zu den grössten Werkzeugmaschinenherstellern der Welt. Architekt dieses Deals war Martin Ebner – finanziert mit dem Geld von BZ-Kunden, die ihr Kapital in einem sogenannten «Sondervermögen» gebündelt hatten, ergänzt durch einen UBS-Kredit von 800 Millionen Franken.

Soweit die unbestrittene Ausgangslage. Der Streit beginnt dort, wo die Eigentumsverhältnisse ins Spiel kommen.

Die Kernvorwürfe

Laut einem Insider hatte Ebner im Vorfeld des grossen Georg-Fischer-Deals mittels Kapitalerhöhung und Stimmrechtsaktien sichergestellt, dass seine Beteiligungsfirma Patinex die Mehrheit an der UMS hält – und damit überproportional vom Wertzuwachs profitiert. Mit einem Einsatz von rund 150 Millionen Franken kontrolliere Patinex nun ein Unternehmen, das auf gegen 1,5 Milliarden Franken kommt.

Der klagende Investor war Teil des Sondervermögens und soll – wie weitere Privatkunden – durch die BZ Bank dazu gebracht worden sein, auf seine Bezugsrechte bei der Kapitalerhöhung zu verzichten. Genau über diese Kapitalerhöhung mit Stimmrechtsaktien lief die Transaktion, die Ebner und Patinex die Mehrheit sicherte.

Der Kläger wirft Ebner und dem Bankumfeld vor, die UMS-Aktien dabei nach einer internen BZ-Berechnungsformel künstlich tief bewertet zu haben – was das Schnäppchen für Patinex erst ermöglicht hätte, während die Kunden des Sondervermögens leer ausgingen.

Die Gegenseite

GKB, BZ Bank und das Ebner-Lager weisen die Vorwürfe zurück. Der Bewertungspreis sei korrekt und gegenüber den Kunden des Sondervermögens transparent ausgewiesen worden, heisst es. «Die GKB und die BZ Bank Aktiengesellschaft erachten die Vorwürfe als unbegründet und bestreiten die Forderungen», liess die GKB verlauten. Man werde sich im Verfahren entsprechend verteidigen.

Der institutionelle Kontext

Die GKB hatte eine Mehrheitsbeteiligung an der BZ Bank vor vier Jahren von Ebner erworben und hält seit Anfang 2025 hundert Prozent der Bank. Zwei der drei Verwaltungsratssitze der BZ Bank werden von GKB-Topmanagern besetzt – was erklärt, warum die Kantonalbank trotz ihrer Eigentümerrolle mit in der Schusslinie steht.

Der Kläger hatte demnach zunächst versucht, eine einvernehmliche Lösung mit der GKB zu finden. Nachdem diese scheiterte, folgte die Klage vor dem Bezirksgericht Höfe.

Strukturelles Muster

Was den Fall besonders brisant macht, ist nicht allein die Klagssumme. Es ist die Frage, ob das beschriebene Konstrukt – Kundengeld bündeln, Kredit drauflegen, Kontrollstrukturen vorab sichern, Bewertungen intern festlegen – ein systemisches Problem bei der BZ Bank darstellt. Die Vorwürfe erinnern strukturell an ältere Debatten rund um Ebners Anlagevehikel aus den 1990er-Jahren, als sein BZ-Imperium nach dem Kurseinbruch von 2002 in massive Schieflage geriet. Damals verloren zahlreiche Kleinanleger ihr Erspartes. Jetzt sind es offenbar vermögende Privatkunden, die sich über den Tisch gezogen fühlen.

Bemerkenswert ist auch der institutionelle Rahmen: Nicht ein privater Hedgefonds oder eine Offshore-Struktur steht im Zentrum der Vorwürfe, sondern eine Bank, die seit 2022 schrittweise in staatliche Hände – jene der GKB – übergegangen ist. Damit steht nicht nur Ebner persönlich unter Druck, sondern auch eine Kantonalbank mit öffentlichem Auftrag.

Der Ausgang des Verfahrens vor dem Bezirksgericht Höfe dürfte über die unmittelbaren Parteien hinaus Signalwirkung haben – für andere Ebner-nahe Anlagestrukturen, für den Umgang mit Sondervermögen und Stimmrechtsaktien in Kundenvehikeln, und für die Frage, welche Verantwortung eine staatliche Kantonalbank trägt, wenn sie das Erbe eines aktivistischen Investors übernimmt.

Quellen: Inside Paradeplatz, GKB Ad-hoc-Meldung vom 4. Mai 2026, UMS-Medienmitteilung Sommer 2025, Wikipedia, NZZ, SRF, Finews