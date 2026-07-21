2,6 Billionen Euro Wirtschaftsschaden

SWISSVOX Hinter den Kulissen der Macht

Stimmen der Politik – Reden, die etwas bewegen Hier sprechen die Akteure selbst: Wir dokumentieren politische Vorträge, öffentliche Reden und analytische Beiträge von relevanten Persönlichkeiten. Ein Podcast für alle, die tiefer hören wollen als nur bis zur Schlagzeile.

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