2,6 Billionen Euro Wirtschaftsschaden

Schaden für das deutsche Volk durch die Maßnahmen!
Christina Baum Kay-Uwe Ziegler MdB
Voller Mitschnitt in der Mediathek des Bundestags: https://www.bundestag.de/ mediathek/video?videoid=7655240
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SWISSVOX Hinter den Kulissen der Macht
Stimmen der Politik – Reden, die etwas bewegen
Hier sprechen die Akteure selbst: Wir dokumentieren politische Vorträge, öffentliche Reden und analytische Beiträge von relevanten Persönlichkeiten. Ein Podcast für alle, die tiefer hören wollen als nur bis zur Schlagzeile.
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