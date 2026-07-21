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2,6 Billionen Euro Wirtschaftsschaden

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Juli 21, 2026

Corona-Kommission: 2,6 Billionen Euro

Schaden für das deutsche Volk durch die Maßnahmen!

Christina Baum Kay-Uwe Ziegler MdB

Voller Mitschnitt in der Mediathek des Bundestags: https://www.bundestag.de/ mediathek/video?videoid=7655240

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