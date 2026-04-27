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Avatar von Dr Juergen Ott (“Doc Jerry”)
Dr Juergen Ott (“Doc Jerry”)
15m

Hmm.. dazu könnte ich jetzt viel kommentieren, aber hier nur ein Punkt:

Eine Krankenkassenprämie ist, wie der Name sagt - eine Versicherungsprämie. Selbige sind nun mal einkommensunabhängig. Klar, dass (linke?) Neidhammel es gerne sehen würden, müssten Gutverdiener relativ mehr für ihre (Auto-, Hausrat, Kranken-, etc) Versicherungen zahlen, aber gottlob sind wir selbst heute da noch nicht (ganz) angekommen.

Was an den hohen Prämien wirklich stossend ist, ist das ihnen zugrundeliegende -hochgradig zentralgeplante wie -gesteuerte- Gesundheitswesen.

Denn wer sich je auch nur kurz mit sozialistischen/kommunistischen Zentralverwaltungssystemen befasst hat, wundert sich nicht mehr über deren Ineffizienz, und dass dort das meiste (und viel zu viel) Geld in der Bürokratie (+ schwarzen Kassen) versackt statt beim Kunden (hier: Kranken) anzukommen.

MaW - die Schweiz ist mittlerweile (ebenfalls) ein sozialistisches Land geworden - insofern stimme ich dem Artikel zu.

Aber auch kein Wunder nach jahrzehntelanger Übernahme aller (auch der sinnentleertesten) EU-Regulierungen (dank den Bilateralen), und selbige häufig gar noch mit einem (noch sinnentleerteren) “Swiss Finish” versehen.

Und sorry, selbst dieser eine Punkt ist jetzt lang geworden..

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Avatar von Tom Weber
Tom Weber
43m

Scheiße und ich dachte nur bei uns wird man ausgeplündert...😜

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