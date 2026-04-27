Die Schweiz gilt als reichstes Land der Welt. Höchste Löhne, stabile Währung, vorbildliche Institutionen. Was man seltener hört: Wer hier mit einem durchschnittlichen Nettolohn von 6’500 Franken im Monat nach Hause geht, schickt davon rund 4’100 Franken — also 63 Prozent — an Dritte, bevor er einen einzigen Franken nach eigenem Ermessen ausgeben kann.

Miete: 1’800 Franken. Krankenkasse: 550 Franken. Steuern: 1’440 Franken. Versicherungen: 300 Franken. Das ist keine Steuerrechnung. Das ist eine Lebensbilanz.

Die Lebenszeit-Rechnung

Nimmt man ein Erwerbsleben von 40 Jahren — also den Zeitraum zwischen Arbeitsbeginn mit 25 und Pension mit 65 — und legt den aktuellen Pflichtausgaben-Anteil zugrunde, ergibt sich ein erschütterndes Resultat: Rund 25 dieser 40 Jahre hat der Durchschnittsschweizer ausschliesslich damit verbracht, Miete, Prämien, Steuern und Versicherungen zu finanzieren.

15 Jahre. Mehr bleibt nicht übrig. Und davon sollen Lebensmittel bezahlt, Kinder grossgezogen, eine Altersvorsorge aufgebaut und — wenn noch Kraft bleibt — auch ein Leben gelebt werden.

Der unsichtbare Lohnraub

Was die Rechnung noch nicht einschliesst: Die Sozialabzüge (AHV, IV, ALV, Pensionskasse) werden bereits vom Bruttolohn abgezogen. Der Arbeitnehmer sieht dieses Geld nie. Rechnet man diese Abgaben — rund 13 Prozent zusätzlich — mit ein, schrumpft der tatsächlich frei verfügbare Einkommensanteil auf unter 30 Prozent des Bruttoeinkommens.

Jemand mit 8’000 Franken Bruttolohn hat nach allen Abzügen und Pflichtausgaben vielleicht 1’500 bis 2’000 Franken im Monat, mit denen er tatsächlich frei disponieren kann. In einer Stadt wie Zürich oder Genf deckt das kaum die Lebensmittel für eine Familie.

Krankenkasse: Die dreisteste Umverteilung

Besonders stossend ist die Krankenkassenprämie. Sie ist einkommensunabhängig — ob jemand 4’000 oder 20’000 Franken verdient, zahlt er die gleiche Prämie. Das bedeutet: Je weniger man verdient, desto grösser ist der Anteil des Einkommens, der in die Kasse fliesst. Wer 4’000 Franken netto hat und 550 Franken Prämie zahlt, gibt 13,75 Prozent seines Einkommens für Krankenversicherung aus. Wer 10’000 verdient, nur 5,5 Prozent. Das Gegenteil von Solidarität.

Miete: Wohnen als Luxus

Der Mietmarkt ist seit Jahren ausser Kontrolle. In Zürich kostet eine 3-Zimmer-Wohnung im Median über 2’500 Franken — Tendenz steigend, denn der Referenzzinssatz ermöglicht regelmässige Erhöhungen, während Neubauten kaum entstehen. Der politische Wille, daran etwas zu ändern, ist gering: Zu viele Stimmbürger sind gleichzeitig Vermieter.

Steuern: Transparent, aber hoch

Anders als in vielen Ländern werden die Steuern in der Schweiz zumindest direkt ausgewiesen — keine versteckten Mehrwertsteuer-Kaskaden wie in Frankreich oder Deutschland. Doch auch die Transparenz ändert nichts an der Last. Wer in einem steuergünstigen Kanton wie Zug lebt, zahlt vielleicht 12 Prozent. Wer in Genf oder Basel-Stadt wohnt, schnell 25 bis 30 Prozent. Der Ort der Geburt oder Ausbildung bestimmt oft, wo man wohnt — und damit, wie viel man abgibt.

Was das bedeutet

Die Frage ist nicht, ob Steuern, Krankenkassen und Versicherungen sinnvoll sind. Die Frage ist, ob das Verhältnis noch stimmt. Wenn ein arbeitender Mensch zwei Drittel seines Lebens damit verbringt, Pflichtzahlungen zu leisten, und ihm danach kaum genug bleibt, um selbst eine Altersvorsorge aufzubauen — dann ist etwas grundlegend falsch kalibriert.

Der Rechner, den Swissvox dazu entwickelt hat, ermöglicht jedem Leser, seine eigene Situation einzutragen. Die Zahlen sprechen für sich. Die Politik schweigt.

Probieren Sie es selbst aus:

Lebenszeit Rechner Schweiz