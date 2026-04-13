BÜNZLI MAGAZIN | BÜROKRATIE & SICHERHEIT

Der Bundesstaat hat ein Netz entdeckt, das niemand wirklich beaufsichtigt – und ist sich nicht ganz sicher, ob das ein Problem ist.

Von der Redaktion | Bünzli Magazin | 13. April 2026

Stellen Sie sich vor: Sie wohnen in der Schweiz. Unter Ihren Füssen verlaufen 21'000 Kilometer Rohrleitungen voller Brenn- und Treibstoffe. Und das Bundesamt, das darüber wachen sollte, darf eigentlich nur Berichte anfordern und nachfragen. Na dann.

Ein zahnloser Tiger mit Aktenstapel

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat sich die Aufsicht über die schweizerischen Rohrleitungsanlagen vorgenommen – und dabei Erschütterndes festgestellt: Das Bundesamt für Energie (BFE) beaufsichtigt die Kantone. Nur: Es darf ihnen eigentlich nichts sagen. Und wenn es ihnen etwas sagt, müssen sie nicht zuhören.

Das nennt sich Oberaufsicht. In der Praxis, so schreibt die EFK lapidar, sei diese «nahezu wirkungslos». Ein Kanton setze die vom BFE geforderten Änderungen gar nicht um. Ob dieser Kanton namentlich bekannt ist, bleibt das Geheimnis der Behörde – Transparenz wäre ja auch zu einfach.

Zur Erinnerung: Die Kantone sind für 18'500 der 21'000 Kilometer Leitungsnetz zuständig. Der Bund überwacht bloss die 2'500 Kilometer Hochdruck. Den Rest hat man, in typisch helvetischer Manier, dem Föderalismus überlassen – also jener verfassungsmässigen Einrichtung, dank der 26 Kantone dasselbe auf 26 verschiedene Arten falsch machen dürfen.

2019 wusste man's schon. Seither: Studien.

Besonders bemerkenswert ist die zeitliche Dimension dieser Geschichte. Ein juristisches Gutachten aus dem Jahr 2019 habe festgestellt, dass die Aufsichtspraxis der Kantone «teilweise dem Bundesrecht widerspricht». Das war vor sieben Jahren.

Was folgte? Eine Studie. Die Studie zeigte, dass eine gesetzliche Vereinfachung möglich wäre. Was auf die Studie folgte? Laut EFK-Bericht: nichts Erwähnenswertes. Das BFE dreht weiter Däumchen, fordert Berichte an, stellt Rückfragen – und wartet auf jenen historischen Moment, in dem Bundesräte, Parlamentarier, Lobbyisten, Verfassungsrechtler und Föderalisten gemeinsam zur Überzeugung gelangen, dass man etwas tun müsste.

Der Gesetzgebungsprozess in der Schweiz dauert im besten Fall vier Jahre. Bei energiepolitisch verflochtenen Themen mit kantonalen Empfindlichkeiten: eher zwölf. Bis dahin bleibt das Bundesrecht das, was es immer war – eine Empfehlung für Kantone, die es ignorieren möchten.

Wasserstoff und Cyber: Neue Aufgaben für den zahnlosen Tiger

Als wäre das alles nicht genug, stehen bereits neue Herausforderungen bereit. Die Schweiz braucht – dringend, wie der Bericht betont – Lösungen für Wasserstoffleitungen und Cybersicherheit bei Rohrleitungsanlagen. Beides Bereiche, die in der aktuellen Gesetzgebung nicht oder kaum geregelt sind.

Man stelle sich also vor: Ein Hacker greift eine Gaspipeline an. Das BFE sendet dem zuständigen Kanton eine Anfrage. Der Kanton antwortet nach drei Wochen mit einem PDF. Das BFE stellt eine Rückfrage. Der Kanton antwortet nicht. Das BFE notiert dies im Jahresbericht. Irgendwo brennt es.

Natürlich ist das ein Extremszenario. Aber der EFK-Bericht deutet an, dass die institutionellen Voraussetzungen für einen solchen Ablauf vorhanden wären. Immerhin.

Die Stellungnahme des BFE: Aufschlussreich in ihrer Hilflosigkeit

Das Bundesamt für Energie hat auf den Bericht reagiert – und dabei demonstriert, wie man in der Schweizer Bundesverwaltung gleichzeitig recht geben und nichts tun kann. Man teile «die Einschätzung der Finanzprüfer», dass die nötigen Instrumente fehlten. Bravo, Selbsterkenntnis.

Allerdings müsse der Umfang der Oberaufsicht «gesamtheitlich analysiert und im föderalen Kontext rechtlich und politisch abgestimmt werden». Auf Deutsch: Man muss zunächst eine Arbeitsgruppe gründen, die feststellt, dass man eine weitere Arbeitsgruppe braucht, bevor man dem Parlament einen Vorentwurf vorlegt, den die Kantone dann ablehnen können.

Der freundliche Bünzli würde sagen: «Hauptsache, es ist ein Prozess eingeleitet.» Der weniger freundliche Bünzli fragt sich, ob man vielleicht warten soll, bis etwas explodiert.

Fazit: Swiss Made Aufsicht

Die Schweiz hat ein 21'000 Kilometer langes Rohrleitungsnetz. Sie hat ein Bundesamt, das darüber wacht. Und sie hat eine Gesetzgebung, die diesem Amt erlaubt, Berichte anzufordern und Rückfragen zu stellen.

Das Schöne daran: Es ist demokratisch legitimiert, föderalistisch abgestützt, rechtsgutachterlich analysiert, studienmässig untermauert – und seit 2019 bekanntermaßen reformbedürftig.

In anderen Ländern würde man das als institutionelles Versagen bezeichnen. In der Schweiz nennen wir es: laufenden Prozess.

Wir vertrauen darauf, dass das Parlamentarische Prozedere seinen gewohnten Gang nimmt. Bis zur nächsten EFK-Prüfung – oder bis zur nächsten Pipeline-Meldung, je nachdem, was früher kommt.

Bünzli Magazin – Das Satiremagazin von Swissvox. Alle dargestellten Beamten sind rein fiktiv, alle dargestellten Rohrleitungen leider real.