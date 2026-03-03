Es gibt Jahre, in denen die Weltgeschichte leise die Möbel umstellt, und es gibt Jahre, in denen sie mit einem Presslufthammer durch die Wohnzimmerwand geht und behauptet, das sei jetzt „strategische Renovierung“. 2026 gehört eindeutig zur zweiten Kategorie. Ein Jahr nach der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus hat sich das globale Koordinatensystem nicht nur verschoben – es hat beschlossen, dass es künftig optional ist.

Was wir erleben, wird gern mit zwei Akronymen beschrieben, die klingen, als seien sie in einem sehr aufgeregten Telegram-Chat entstanden: FAFO – „F** Around and Find Out“ – als Methode bewusster Disruption, und TACO – „Trump Always Chickens Out“ – als Hinweis darauf, dass selbst die lauteste Drohung manchmal am juristischen Laternenpfahl endet. Zwischen maximaler Eskalationsrhetorik und pragmatischem Rückzug entfaltet sich eine Politik, die weniger wie Strategie wirkt und mehr wie ein geopolitisches Improvisationstheater mit nuklearer Requisite.

Für die Schweiz, dieses wohltemperierte Hochpräzisionsbiotop zwischen Alpenmassiv und Anlageberatung, ist 2026 kein weiteres Kapitel in der langen Geschichte solider Berechenbarkeit. Es ist ein Bruch. Die alte Annahme, dass wirtschaftliche Verflechtung automatisch Stabilität erzeugt, zerbröselt wie ein zu lange gelagertes Zwieback-Brötchen. In einer Welt, in der Wohlstand zur Waffe wird und Lieferketten zu Druckmitteln mutieren, reicht es nicht mehr, einfach nur zuverlässig zu sein. Man muss resilient sein – und zwar nicht im LinkedIn-Sinn, sondern im Überlebensmodus.

Die bröckelnde 39-Prozent-Wand – Recht bekommen und trotzdem zahlen

Als die USA 2025 am sogenannten „Liberation Day“ Zölle von bis zu 39 Prozent auf Schweizer Waren verkündeten, klang das zunächst wie ein schlechter Aprilscherz mit monetärer Endstufe. 39 Prozent – das ist kein politisches Signal mehr, das ist eine fiskalische Ohrfeige mit Anlauf. Die Begründung: ein Handelsbilanzdefizit, dessen Berechnung so kreativ war, dass selbst ambitionierte Steuerberater anerkennend genickt hätten.

Doch im Februar 2026 kam die juristische Kehrtwende. Der Supreme Court of the United States entschied, dass der Rückgriff auf den International Emergency Economic Powers Act für pauschale Zölle unzulässig sei. Ein Sieg für die Rechtsstaatlichkeit, ein Moment des Aufatmens in Bern – und zugleich ein Lehrstück darüber, wie kurz Erleichterung in Zeiten geopolitischer Hyperventilation dauert. Denn kaum war die 39-Prozent-Wand eingerissen, präsentierte Washington „Plan B“: einen pauschalen Zusatzzoll von zehn Prozent unter Section 122. Weniger dramatisch, aber immer noch deutlich genug, um Lieferketten nervös zu machen.

Für die Schweiz war das kein Anlass zur Empörung, sondern zur Diversifikation. Mit diplomatischem Eifer wurden neue Freihandelsabkommen vorangetrieben, das Indien-Abkommen von 2025 als strategischer Meilenstein gefeiert und Fortschritte mit Mercosur als Beweis eigener Handlungsfähigkeit präsentiert. Doch hinter der offiziellen Gelassenheit liegt eine nüchterne Erkenntnis: Wer zu stark auf einen Partner setzt, erlebt dessen innenpolitische Stimmungsschwankungen als existenzielles Risiko.

Die Pharmaindustrie konnte diese Phase relativ gelassen überstehen. Ihre globalen Wertschöpfungsketten, regulatorischen Verflechtungen und die simple Tatsache, dass Medikamente kein Luxusgut sind, wirken wie ein Schutzschild. Anders die MEM-Industrie, die unter starkem Franken, Zollvolatilität und wachsender Unsicherheit leidet. Der Franken selbst bleibt dabei, was er immer war: ein sicherer Hafen mit Hang zur Übertreibung, eine Währung, die in Krisen so stark wird, dass sie der eigenen Exportwirtschaft den Sauerstoff entzieht.

Die K-Kurve – Wenn Wachstum nur noch selektiv stattfindet

Während die Schweiz ihre Handelsbeziehungen neu justiert, offenbart sich in den USA ein sozioökonomisches Muster, das wie eine grafische Drohung wirkt: die sogenannte K-Kurve. Oben geht es weiter aufwärts – Aktienmärkte nahe Rekordständen, Liquidität, Deregulierung, technologische Euphorie. Unten hingegen stagniert die Kaufkraft, Haushalte leben von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck, und die soziale Mobilität fühlt sich zunehmend wie ein Mythos aus dem letzten Jahrhundert an.

Dass die reichsten 20 Prozent fast die Hälfte des Konsums tragen, ist mehr als eine statistische Fußnote. Es ist ein strukturelles Risiko. Wenn der Konsum auf einer schmalen, vermögenden Schicht ruht, wird jede Marktbewegung politisch aufgeladen. Der paradox wirkende Pessimismus vieler Privatanleger inmitten steigender Kurse erklärt sich aus dieser Entkopplung: Wer nicht investiert ist, profitiert nicht – und wer nicht profitiert, fühlt sich vom System ausgeschlossen.

Diese Divergenz ist das soziale Dynamit unserer Zeit. Wirtschaftliche Kennzahlen mögen robust erscheinen, doch wenn sich ein signifikanter Teil der Bevölkerung nicht repräsentiert fühlt, wird politische Volatilität zur Dauererscheinung. Für exportorientierte Volkswirtschaften wie die Schweiz bedeutet das: Man ist nicht nur von Konjunkturdaten abhängig, sondern von gesellschaftlicher Stabilität in den Absatzmärkten.

KI zwischen Produktivitätsversprechen und Infrastrukturrealität

Parallel dazu durchläuft die Technologiebranche eine Phase der Ernüchterung. Nach dem sogenannten „DeepSeek-Moment“, der die technologische Dominanz der USA zumindest symbolisch infrage stellte, verschob sich der Fokus von Euphorie zu Machbarkeit. KI verspricht Produktivitätszuwächse von jährlich 1,5 Prozentpunkten – ein enormer Hebel. Doch dieser Fortschritt hat einen physischen Preis: Der Stromverbrauch von Rechenzentren soll sich bis 2030 verdoppeln. Digitalisierung ist eben kein wolkiges Konzept, sondern eine sehr materielle Angelegenheit mit Leitungen, Kühlanlagen und geopolitisch sensiblen Halbleitern.

Das Margenproblem vieler KI-Anbieter erinnert tatsächlich an die Luftfahrtindustrie: bahnbrechende Technologie, immense Investitionen, aber begrenzte Differenzierungsmöglichkeiten. Der Wettbewerb ist intensiv, der Preisdruck real, und die Kapitalmärkte verlangen Geduld, die sie historisch selten aufbringen. Unternehmen investieren dennoch – weniger aus unmittelbarer Gewinnerwartung, mehr aus Angst vor Relevanzverlust. FOBO schlägt FOMO: Fear of Becoming Obsolete ist der eigentliche Treiber der Milliardenbudgets.

Gleichzeitig wirkt KI disinflationär, weil Effizienzgewinne Preise senken. Doch sie erhöht den Druck auf qualifizierte Arbeitskräfte, insbesondere in wissensintensiven Berufen. Steigende Produktivität bei gleichzeitig wachsender Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt ist eine Kombination, die ökonomisch rational, gesellschaftlich aber heikel ist.

Die US-Schuldenlage – Stabilität auf Pump

Während technologische Umbrüche die Realwirtschaft transformieren, bleibt die fiskalische Lage der USA ein latentes Risiko. Ein Defizit von über sechs Prozent des BIP ohne akute Krise ist historisch ungewöhnlich. Zinszahlungen haben zentrale Budgetposten wie Medicare und Verteidigung überholt – ein Indikator dafür, wie sehr vergangene Politik die Gegenwart bindet.

Die Märkte beobachten aufmerksam die Führung der US-Notenbank. Eine mögliche straffere Linie unter neuer Leitung würde den Spagat zwischen Inflationsbekämpfung und politischem Druck verschärfen. Gleichzeitig ist es ein bemerkenswertes Signal, dass Hedgefonds aus Offshore-Finanzplätzen zu bedeutenden Käufern von US-Staatsanleihen aufgestiegen sind. Die Weltleitwährung bleibt stabil, doch ihre Stabilität speist sich zunehmend aus komplexen Liquiditätsstrukturen, die nicht primär auf konservativer Vorsorge beruhen.

Für die Schweiz, die tief in globale Kapitalströme eingebunden ist, bedeutet das: Jede Bewegung im US-Zinsumfeld hat unmittelbare Rückwirkungen auf Wechselkurs, Kapitalflüsse und Anlageentscheidungen.

Der Unicorn Gap – Intellektuelle Stärke, finanzielle Lücke

Gleichzeitig offenbart sich im Schweizer Innovationssystem ein Paradox. Die Kapital-Effizienz pro Kopf ist hoch, der Anteil promovierter Gründer beeindruckend, die technologische Substanz stark. Und doch fehlt es an inländischem Wachstumsfinanzierungskapital in späteren Phasen. Viele erfolgreiche Startups orientieren sich an US-Investoren, weil dort größere Tickets verfügbar sind und Skalierung aggressiver finanziert wird.

Das Ergebnis ist eine strukturelle Abhängigkeit: Wertschöpfung entsteht in der Schweiz, strategische Kontrolle und Exit-Strukturen verlagern sich ins Ausland. In einer Welt zunehmender geökonomischer Spannungen ist das nicht nur ein unternehmerisches Detail, sondern eine Frage nationaler Resilienz. Neutralität wird komplex, wenn die Eigentümerstruktur der eigenen Zukunft global verteilt ist.

Diversifikation als strategische Notwendigkeit

Vor diesem Hintergrund gewinnt Diversifikation eine neue Qualität. Emerging Markets wachsen stärker als viele Industrieländer und weisen zugleich moderatere Inflationsraten auf – ein historisch ungewöhnliches Bild. Gold erlebt eine Renaissance als Stabilitätsanker, alternative Anlagen werden stärker nachgefragt, und die geografische Streuung von Portfolios wird vom akademischen Ideal zur praktischen Pflicht.

Die zentrale Erkenntnis des Jahres 2026 lautet daher nicht, dass alles anders ist. Sondern dass alte Gewissheiten nicht mehr tragen. „This time is different“ bleibt eine gefährliche Illusion, doch ebenso gefährlich ist die Annahme, alles werde sich schon einpendeln.

Für die Schweiz stellt sich damit eine fundamentale Frage: Kann ein Land technologisch und finanziell so eng mit einem dominanten, aber volatilen Markt verflochten sein und zugleich auf dauerhafte Neutralität pochen? Oder verlangt die neue multipolare Realität nach einer aktiveren, strategischeren Positionierung?

Die Rückkehr der Realität bedeutet nicht das Ende des Wohlstands. Aber sie beendet die Phase, in der man glaubte, Wohlstand sei ein Naturzustand. 2026 ist das Jahr, in dem klar wird: Stabilität ist kein Geschenk der Geschichte, sondern das Ergebnis bewusster, oft unbequemer Entscheidungen.