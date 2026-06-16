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Rebi
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Interessant, dass der Artikel die Diskrepanz zwischen Ankündigung und Auslieferung so klar herausarbeitet. Tesla hat 2025 sein eigenes 5.000-Einheiten-Ziel verfehlt, während Agibot und Unitree jeweils über 5.000 ausgeliefert haben – das ist keine Prognose mehr, sondern harte Realität. Die Umstellung von Model S/X auf Optimus-Produktion zeigt, wie ernst Tesla die Sache nimmt, aber die Zahlen sprechen eine andere Sprache als die Tweets.

Was mich stutzig macht: China meldet 18.000 inländische Auslieferungen 2025, während weltweit nur 13.000 gezählt werden. Entweder ist die Methodik völlig unterschiedlich, oder da werden Prototypen, interne Tests und kommerzielle Einheiten wild durcheinandergeworfen. Das ist genau das Problem, das Morgan Stanley selbst anspricht – Produktion läuft der Nachfrage voraus, viele Roboter gehen nicht an zahlende Kunden. Wenn Unitree 2026 wirklich 20.000 Einheiten ausliefern will, muss die Frage erlaubt sein: An wen? Für welche konkreten Anwendungen? Oder bauen wir gerade eine Überkapazität auf, weil die Industrie hofft, dass sich die Nachfrage schon irgendwie einstellen wird?

Die 13-Millionen-Prognose bis 2035 ist nicht unrealistisch, wenn man die Wachstumskurve und sinkende Komponentenkosten betrachtet. Aber der Weg dorthin wird holpriger sein als die kalifornische Marketingmaschine suggeriert. China kontrolliert 63 Prozent der Lieferkette und hat den Vorsprung in Stückzahlen – das ist ein struktureller Vorteil, den Tesla nicht mit Pressemitteilungen aufholt. Die spannende Frage ist nicht ob, sondern wann der Markt tatsächlich anzieht. Und ob die westlichen Hersteller dann noch mithalten können oder ob sie zu spät dran sind.

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