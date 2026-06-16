Von Nico Stino

Vor bald einem Jahr, am 2. Juli 2025, lancierte der Forbes-Kolumnist Bernard Marr eine Zahl, die seither durch praktisch jede Robotik-Debatte geistert: Gemäss einer vielzitierten Studie der Investmentbank Morgan Stanley könnten bis 2035 weltweit 13 Millionen humanoide Roboter im Einsatz stehen, mit einem weiteren Anstieg auf eine Milliarde Einheiten bis 2050. Den Kostenpunkt, der diesen Umschwung auslösen soll, bezifferte Marr damals mit rund 10’000 Dollar pro Jahr für den Unterhalt eines solchen Roboters – vergleichbar mit den laufenden Kosten eines Autos. Dieser Preis sei der Kipppunkt, an dem die Maschinen für eine kritische Masse von Unternehmen kommerziell interessant würden.

Elf Monate später lässt sich diese These an harten Produktions- und Investitionszahlen überprüfen. Das Bild, das sich daraus ergibt, ist deutlich unübersichtlicher – und deutlich chinesischer – als es die kalifornische Marketingmaschine im Sommer 2025 vermuten liess.

Tesla: Vom Versprechen zur Verspätung

Anfang 2025 verkündete Elon Musk, die Produktion seines Humanoiden Optimus werde sich 2026 verzehnfachen, auf zwischen 50’000 und 100’000 Einheiten. Die Realität sah anders aus: Teslas eigenes Produktionsziel für 2025 lag bei lediglich 5’000 Einheiten – ein Ziel, das der Konzern verfehlte, während mehrere chinesische Hersteller in derselben Periode bereits höhere Stückzahlen auslieferten.

Die Konsequenz war eine radikale Kurskorrektur: Tesla beendet die Produktion von Model S und Model X im zweiten Quartal 2026, um die Fertigungslinien im Werk Fremont vollständig auf Optimus umzustellen. Bis Ende 2026 soll dort eine jährliche Designkapazität von einer Million Einheiten stehen – eine Kapazitätsangabe, kein bestätigtes Produktionsvolumen. Parallel entsteht in Texas eine zweite Fabrik mit einem langfristigen Ziel von zehn Millionen Robotern pro Jahr, deren Bauarbeiten Ende 2025 begannen.

Die dritte Roboter-Generation, intern «Optimus V3» genannt, soll Mitte 2026 vorgestellt werden, mit Serienproduktion im dritten Quartal – 37 Gelenken und einer Gehgeschwindigkeit von 1,2 Metern pro Sekunde. Der angepeilte Verkaufspreis liegt bei 20’000 bis 30’000 Dollar. Selbst Musk räumte zuletzt ein, dass sich die tatsächliche Produktionsrate für 2026 schlicht nicht seriös vorhersagen lasse.

Figure, Apptronik & Co.: Die zweite Reihe

Tesla ist nicht der einzige westliche Akteur. Figure AI hat in seinem Pilotprogramm bei BMW in Spartanburg seit Mitte 2025 reale Fertigungsaufgaben übernommen und peilt für 2026 eine Produktion von über 1’000 Einheiten an, mit einer Steigerung auf über 10’000 im Jahr 2027. Das kumulierte Investitionsvolumen in der Branche ist beträchtlich: Figure hat über 1,1 Milliarden Dollar eingesammelt (u.a. von Microsoft, OpenAI und Nvidia), 1X Technologies über 225 Millionen, Apptronik über 550 Millionen (u.a. von Google und Mercedes-Benz) – insgesamt fliessen über sechs Milliarden Dollar in humanoide Robotik. Boston Dynamics hat seinen Atlas inzwischen ebenfalls in eine erste kommerzielle Nutzungsphase überführt.

Chinas Vorsprung in Zahlen

Während im Westen vor allem Ankündigungen produziert wurden, lieferte China bereits Stückzahlen. 2025 wurden weltweit rund 13’000 humanoide Roboter ausgeliefert, wovon chinesische Hersteller wie Agibot und Unitree rund 80 Prozent stellten. Nach chinesischen Staatsmedienangaben lagen die rein inländischen Auslieferungen 2025 bei rund 18’000 Einheiten, mit einer Prognose von 62’500 Einheiten für 2026 – die Zahlen sind methodisch nicht direkt vergleichbar, zeigen aber dieselbe Richtung.

Auf Unternehmensebene herrscht sogar öffentlicher Streit über die Führung: Laut Marktforscher Omdia lieferte Agibot 2025 rund 5’100 Einheiten und belegte damit Platz eins, Unitree kam auf 4’200 Einheiten. Unitree widerspricht dieser Zählung und beansprucht für sich selbst 5’500 ausgelieferte Roboter im Jahr 2025 – und damit die Marktführerschaft. Für 2026 hat Unitree-Chef Wang Xingxing ein Ziel von 20’000 Einheiten ausgegeben, fast viermal so viel wie im Vorjahr. Finanziell steht das Unternehmen bereits solide: rund 250 Millionen Dollar Umsatz und 41 Millionen Dollar Gewinn im Jahr 2025, ergänzt durch ein laufendes Börsengangsgesuch in Shanghai mit einem Zielvolumen von 4,2 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 610 Millionen Dollar. Agibot wiederum baut seine Kapazität auf 75’000 humanoide und 115’000 vierbeinige Roboter pro Jahr aus.

Die Branchendynamik insgesamt: Laut TrendForce soll Chinas Produktionsvolumen 2026 um 94 Prozent wachsen, wobei Unitree und Agibot zusammen rund 80 Prozent der Auslieferungen abdecken. Morgan Stanley hat seine China-Prognose für 2026 mehrfach nach oben korrigiert – von ursprünglich 14’000 auf zuletzt 28’000 Einheiten, begründet mit sinkenden Materialkosten von erwarteten 16 Prozent allein 2026; Bain & Company rechnet global bis 2035 mit einem Rückgang der Komponentenpreise um rund 70 Prozent. Schon heute kontrolliert China 63 Prozent der globalen Lieferkette für humanoide Robotik, von Aktuatoren bis Sensoren. Allein im ersten Quartal 2026 flossen 68,1 Milliarden Yuan an Finanzierung in den chinesischen Sektor – mehr als im gesamten Jahr 2025.

Es gibt allerdings auch eine Warnung von der Wall Street selbst: Ein Morgan-Stanley-Analyst hat 2026 explizit als entscheidendes, aber riskantes Jahr bezeichnet, weil die Produktion der Nachfrage vorauseile – viele Einheiten würden für interne Erprobung gebaut statt an zahlende Kunden verkauft. Wie zaghaft die Konsumentennachfrage tatsächlich ist, zeigt ein Detail aus Shanghai: Für den humanoiden Begleitroboter «UWorld» von UBTech, beworben als realistischster seiner Art, waren bei Redaktionsschluss erst 38 Vorbestellungen mit einer Anzahlung von je rund 443 Dollar eingegangen.

Die Sicht der Investmentbanken

Morgan Stanleys 13-Millionen-Zahl ist nur eine von mehreren Schätzungen – und sie weichen erheblich voneinander ab. Die UBS, gestützt auf einen 142-seitigen Bericht mit über 30 Analysten, kommt zu einer vorsichtigeren Einschätzung: zwei Millionen humanoide Roboter im Einsatz innerhalb eines Jahrzehnts, 300 Millionen bis 2050, mit einem adressierbaren Markt von 30 bis 50 Milliarden Dollar bis 2035 und 1,4 bis 1,7 Billionen Dollar bis 2050. Barclays ist noch zurückhaltender: Der heutige Markt von 2 bis 3 Milliarden Dollar könnte im optimistischsten Szenario bis 2035 auf 200 Milliarden Dollar wachsen, wobei Europa dank seiner Präzisionstechnik-Tradition einen Vorteil bei Aktuatoren habe – die rund die Hälfte der Produktionskosten ausmachen – während China bereits bei Modellvielfalt und Fertigungsskala dominiere. ResearchAndMarkets schliesslich taxiert den globalen Markt auf 2,98 Milliarden Dollar im Jahr 2025, steigend auf 243,4 Milliarden Dollar bis 2035 – ein jährliches Wachstum von 49,2 Prozent.

Diese Bandbreite – von 200 Milliarden bis zu 1,7 Billionen Dollar, je nach Zeithorizont und Methodik – zeigt, wie wenig Konsens selbst unter professionellen Analysten herrscht. Die 13-Millionen-Zahl aus dem Forbes-Artikel ist ein Szenario, kein Fakt.

Zürich mischt mit

Auch die Schweiz taucht in diesem Rennen auf – nicht als Produktionsstandort, aber als Forschungsmagnet. Der deutsche Hersteller Neura Robotics verlegt die gesamte Entwicklung seines Humanoiden «4NE1» nach Zürich, an einen neuen Standort im Seefeld in unmittelbarer Nähe der ETH: 1’800 Quadratmeter auf drei Stockwerken, gedacht als europäischer Knotenpunkt für humanoide Robotik und «Physical AI» – die Produktion selbst bleibt im deutschen Metzingen.

Das passt zu einer breiteren Bewegung: Im September 2025 eröffnete in Zürich das «RAI Institute», geleitet vom ETH-Professor Marco Hutter, explizit als europäisches Gegenstück zum gleichnamigen Institut in Boston, als Bindeglied zwischen MIT und ETH. Aus der ETH sind in den letzten zwölf Jahren rund 30 Robotik-Start-ups entstanden, darunter ANYbotics – die 2016 gegründete Spin-off-Firma hinter dem vierbeinigen Inspektionsroboter ANYmal, heute mit rund 80 Mitarbeitenden in Zürich.

Der Schweizer Realismus zur Hype-Kurve kommt ausgerechnet von einem, der es wissen muss: Hanspeter Fässler, Mitgründer von ANYbotics und Gravis Robotics, warnt davor, das Tempo des technischen Fortschritts zu überschätzen. Zu den im Internet kursierenden Demonstrationsvideos sagt er knapp: «Oft funktioniert es in den seltensten Fällen, doch genau das zeigt man dann.» Er rechnet damit, dass es noch rund zehn Jahre dauern wird, bis humanoide Roboter in einem industriellen Umfeld tatsächlich etwas Brauchbares leisten können.

Einordnung

Die 13-Millionen-Prognose aus dem Forbes-Artikel vom Juli 2025 ist weder widerlegt noch bestätigt – sie bezieht sich auf 2035, also noch neun Jahre Vorlaufzeit. Was sich im vergangenen Jahr aber sehr konkret verändert hat, ist das Bild dahinter: Ein amerikanischer Vorreiter, der sein eigenes Produktionsziel reisst und im Gegenzug eine ganze Autofabrik umbaut; eine chinesische Industrie, deren eigene Marktführer sich öffentlich über Auslieferungszahlen streiten, während staatliche Medien Wachstumsraten von 94 Prozent verkünden; eine Wall Street, die sich auf eine Spannweite von 200 Milliarden bis 1,7 Billionen Dollar nicht einigen kann; und ein Schweizer Forschungs-Ökosystem, das zum europäischen Anziehungspunkt für humanoide Robotik wird, während seine erfahrensten Köpfe vor Ungeduld warnen.

Die Zahl 13 Millionen wird man frühestens 2035 überprüfen können. Die Verschiebung der Machtverhältnisse – weg von kalifornischen Ankündigungen, hin zu chinesischen Stückzahlen – lässt sich schon heute zählen.