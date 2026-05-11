Ein SRF-Artikel zeigt, dass höhere Steuereinnahmen aus der 13. AHV kaum in den Rententopf zurückfliessen. Das ist keine Randnotiz – das ist das Wesen des Problems.

von Nico Stino

Im Dezember 2026 erhalten Schweizer Rentnerinnen und Rentner erstmals eine 13. AHV-Rente. Das Volk hat es so gewollt, mit klarer Mehrheit. Die Kosten: 4,2 Milliarden Franken im ersten Jahr. Wie diese gedeckt werden sollen, ist bis heute offen – und genau hier beginnt die eigentliche Geschichte.

Ein SRF-«Espresso»-Hörer hat bemerkt, dass er wegen der 13. AHV plötzlich mehr Steuern zahlt. Seine naheliegende Frage: Fliessen diese Mehreinnahmen wenigstens zurück in die AHV? Die Antwort des Bundesamts für Sozialversicherungen ist ernüchternd, aber wenig überraschend für jene, die wissen, wie der Schweizer Fiskalmechanismus funktioniert.

750 Millionen – verteilt, verwischt, verschwunden

Das BSV schätzt die zusätzlichen Steuereinnahmen durch die 13. AHV auf rund 750 Millionen Franken im ersten Jahr – rund 21 Prozent der ausbezahlten Zusatzrenten. Klingt nach einem beachtlichen Rückfluss. Doch: Rund 650 Millionen davon landen bei Kantonen und Gemeinden. Der Bund erhält lediglich 100 Millionen.

Das ist systembedingt. Wer mehr Rente bekommt, zahlt darauf Einkommenssteuer – und die Einkommenssteuer geht primär an die Kantone. Der Bund, der die AHV mitfinanziert, schaut dabei weitgehend leer aus. Das ist kein Versagen von Einzelpersonen, sondern ein Konstruktionsfehler im Gesamtgefüge.

Bundesrat setzt auf Mehrwertsteuer – die Kleinen zahlen

Der Bundesrat hat seinen Plan längst festgelegt: Die 13. AHV soll über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer finanziert werden. Der Normalsatz steigt von 8,1 auf 8,8 Prozent, der Sondersatz für die Hotellerie von 3,8 auf 4,2 Prozent, der reduzierte Satz für Güter des täglichen Bedarfs von 2,6 auf 2,8 Prozent.

Das klingt technisch. Es ist aber zutiefst politisch. Die Mehrwertsteuer ist bekanntlich regressiv: Wer wenig verdient, gibt einen überproportional grossen Teil seines Einkommens für Konsum aus – und zahlt damit prozentual mehr als Besserverdienende. Die 13. AHV, gedacht als sozialpolitische Leistung, wird also zu einem erheblichen Teil von jenen mitfinanziert, die ihr Geld vollständig ausgeben müssen. Das ist kein Nebeneffekt – das ist die Logik des Systems.

Finanzministerin Karin Keller-Sutter hat das in der Vergangenheit verteidigt. Auch SRF berichtete jüngst, dass Bundesrätin Baume-Schneider die Mehrwertsteuer als «nicht so unfair» bezeichnet, wie man denke. Man darf das bezweifeln.

Parlament uneins – Lohnbeiträge als Alternative

National- und Ständerat streiten derzeit über den Finanzierungsmix. Der Nationalrat folgt im Grundsatz dem Bundesrat, will aber eine weniger starke Mehrwertsteuererhöhung. Der Ständerat will zusätzlich die Lohnbeiträge erhöhen – also Arbeitnehmende und Arbeitgebende stärker in die Pflicht nehmen.

Auch das ist keine neutrale Lösung. Höhere Lohnbeiträge verteuern Arbeit, belasten Unternehmen und reduzieren faktisch den Nettolohn. Die Frage, wer am Ende die Zeche zahlt, ist bei beiden Modellen dieselbe: die arbeitende Bevölkerung in der Mitte.

Parlamentarischer Vorstoss: zu spät, zu klein?

Nun hat die zuständige Nationalratskommission immerhin einen Vorstoss eingereicht, der verlangt, dass die Steuermehreinnahmen bei Kantonen und Gemeinden vollständig an den Bund fliessen – und von dort direkt in die AHV. Auf dem Papier ein eleganter Mechanismus. In der Praxis politisch hochexplosiv: Die Kantone werden kaum bereit sein, auf 650 Millionen Franken jährliche Mehreinnahmen zu verzichten.

Ausserdem: Selbst wenn der Vorstoss durchkommt, deckt er bestenfalls 750 Millionen der 4,2 Milliarden ab. Das sind 18 Prozent. Die restlichen 82 Prozent müssen anderswo herkommen – über Mehrwertsteuer, Lohnbeiträge oder künftige Rentenreformen, die das Volk noch gar nicht kennt.

Was der SRF-Artikel verschweigt

Der «Espresso»-Artikel ist sachlich korrekt und informativ. Was er aber nicht leistet: Er stellt die Systemfrage nicht. Er fragt nicht, ob die gesamte Finanzierungsarchitektur der 13. AHV von Anfang an auf wackligen Beinen steht. Er fragt nicht, warum eine Volksinitiative, die milliardenschwere Dauerausgaben verspricht, ohne konkreten Finanzierungsplan zur Abstimmung zugelassen wurde. Und er fragt nicht, was passiert, wenn der Bundesrat 2030 mit der nächsten Reformrunde vor das Volk tritt.

Das Volk hat für die 13. AHV gestimmt – das ist demokratisch legitim und nicht rückgängig zu machen. Aber die Art und Weise, wie die Politik nun um die Finanzierung herumlaviert, ist symptomatisch: Zuerst wird Geld versprochen, dann wird abgerechnet. Und die Rechnung geht, wie meistens, an jene, die sich am wenigsten wehren können.

Einordnung

Die 13. AHV kostet 4,2 Milliarden im Jahr – und die 750 Millionen an Steuermehreinnahmen, die sie generiert, fliessen nicht zurück. Dieser Mechanismus ist kein Zufall, sondern Systemlogik. Wer ehrlich über die Finanzierung der 13. AHV diskutieren will, muss aufhören, mit Teilzahlen zu beruhigen. Der Parlamentsvorstoss, der Steuermehreinnahmen umleiten will, ist ein Schritt in die richtige Richtung – aber er ist zu klein, zu spät und politisch kaum durchsetzbar. Die grosse Frage bleibt offen: Wer zahlt? Und warum immer dieselben?

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