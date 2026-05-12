Der Krypto-Unternehmer Dadvan Yousuf greift zum schwersten Geschütz, das das Schweizer Zivilrecht hergibt: Er hat eine Betreibung über 100 Millionen Franken gegen den Ringier-Verlag eingereicht – am Hauptsitz des Medienkonzerns in Zofingen. Gleichzeitig geht er strafrechtlich gegen den Autor der beanstandeten Geschichte vor. Die Schweizer Medienbranche hat einen neuen Konflikt, der es in sich hat.

Auslöser: ein einziges Wort im SonntagsBlick-Titel

Der Stein des Anstosses ist ein Artikel des SonntagsBlick, in dem über ein laufendes Strafverfahren rund um Yousufs Krypto-Coins berichtet wurde. Der Berner Staatsanwalt soll laut dem Bericht von mehr als 800 «möglichen» Geschädigten gesprochen und mehrere Coin-Projekte erwähnt haben. Genau dieses Wort – «mögliche» – fehlt im Schlagzeilen-Titel. Dort steht nur: «Monsterverfahren mit 800 Beteiligten».

Diese Auslassung ist für Yousuf der entscheidende Unterschied zwischen sorgfältigem Journalismus und medialer Verleumdung. Seine Argumentation: Tatsächlich habe maximal eine Person einen nachweisbaren Schaden erlitten; alle anderen Fälle müssten im Konjunktiv formuliert werden. Ein Titel ohne das qualifizierende Wort «mögliche» vermittle ein falsches Bild der Realität – und schädige ihn in seiner Reputation und wirtschaftlichen Stellung.

Ob ein Schweizer Gericht diese Argumentation trägt, ist eine offene Frage. Aber die Dimension der Forderung – 100 Millionen Franken – macht deutlich: Yousuf denkt nicht in Kategorien der klassischen Gegendarstellung.

Staranwalt Meili übernimmt das Mandat

Unterstützt wird Yousuf dabei von Andreas Meili, einem der bekanntesten Medienanwälte der Schweiz. Meili ist in der Branche keine unbekannte Grösse: Er hat schon die «Republik» vor Angriffen aus dem Establishment verteidigt, zugleich aber auch umstrittene Figuren wie den Julius-Bär-Whistleblower Ruedi Elmer vertreten – dem er zu einem Sieg gegen die «Weltwoche» verhalf. Meili steht nicht für ideologische Schützenhilfe, sondern für juristische Wirkung. Für Ringier ist das keine beruhigende Ausgangslage.

Das Trump-Muster im Kleinen

Die Parallele zu Donald Trump, der in den USA die BBC mit einer Milliardenklage eindeckt, drängt sich auf – und wird auch von Inside Paradeplatz explizit gezogen. Beide Fälle folgen einer ähnlichen Logik: Wer mächtig genug ist, nutzt das Rechtssystem nicht primär, um zu gewinnen, sondern um zu signalisieren. Die Botschaft lautet: Wer über mich schreibt, muss mit existenziellen Kosten rechnen.

Das ist ein Muster, das in der angloamerikanischen Medienrechtsdiskussion als SLAPP bekannt ist – Strategic Lawsuits Against Public Participation. In der Schweiz ist diese Praxis rechtlich weniger klar definiert, aber faktisch längst angekommen.

Wer ist Dadvan Yousuf?

Yousuf gilt als eine der schillerndsten Figuren im schweizerisch-arabischen Krypto-Umfeld. Als ehemaliger Flüchtling avancierte er zum selbsternannten Bitcoin-Millionär und Unternehmer, der heute Dubai als Wohnsitz angibt und zuletzt auf einer Pazifikinsel öffentlichkeitswirksam geehrt wurde. Seine Geschichte ist medial intensiv begleitet worden – oft wohlwollend, zuletzt aber zunehmend mit kritischem Unterton. Das laufende Strafverfahren in Bern ist der ernsteste Schatten, der bisher auf seine Karriere gefallen ist.

Ringier unter Druck

Für Ringier kommt die Betreibung zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Der Konzern steckt in einem strukturellen Transformationsprozess, CEO Marc Walder ist seit Monaten mit kritischer Berichterstattung konfrontiert. Eine 100-Millionen-Klage – selbst wenn sie in dieser Dimension kaum Aussicht auf Erfolg hat – belastet die Reputation und bindet Ressourcen.

Noch ist unklar, ob und wie Ringier auf die Betreibung reagiert, ob man einen Rechtsstreit riskiert oder aussergerichtliche Wege sucht. Das Medienhaus hat in der Vergangenheit in ähnlichen Fällen auch Vergleiche geschlossen – der Name Thomas Borer fällt dabei in Leserkommentaren nicht zufällig.

Einordnung

Dieser Fall ist kein Einzelfall – er ist ein Symptom. Wenn Privatpersonen mit genug Kapital und dem richtigen Anwalt beginnen, Medien mit Maximalforderungen zu überziehen, verschiebt sich das Kräfteverhältnis zwischen Presse und ihren Protagonisten. Die Pressefreiheit lebt davon, dass Berichterstattung über öffentliche Figuren und Strafverfahren möglich ist, ohne dass jedes journalistische Wertungsurteil mit ruinösem Prozesskostenrisiko belegt wird.

Ob der SonntagsBlick in diesem Fall handwerkliche Fehler begangen hat, muss das Gericht beurteilen. Dass ein fehlender Konjunktiv in einem Titel zu einer neunstelligen Zivilforderung führt, sagt aber viel darüber aus, wie sich der Mediendruck in der Schweiz verändert, und wir finden das gut.